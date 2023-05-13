Рейтинг@Mail.ru
Израиль подтвердил согласие на прекращение огня с Газой - РИА Новости, 13.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:50 13.05.2023
https://ria.ru/20230513/peremirie-1871571714.html
Израиль подтвердил согласие на прекращение огня с Газой
Израиль подтвердил согласие на прекращение огня с Газой - РИА Новости, 13.05.2023
Израиль подтвердил согласие на прекращение огня с Газой
Израиль официально согласился на перемирие с радикальным движением "Исламский джихад" в секторе Газа, а глава совета национальной безопасности Цахи Анегби... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T23:50
2023-05-13T23:50
в мире
израиль
египет
абдель фаттах ас-сиси
исламский джихад
биньямин нетаньяху
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870816016_0:13:3072:1741_1920x0_80_0_0_59a98bf35fd5a145bbe15f0616c06887.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 13 мая - РИА Новости. Израиль официально согласился на перемирие с радикальным движением "Исламский джихад" в секторе Газа, а глава совета национальной безопасности Цахи Анегби поблагодарил Египет за посреднические усилия, сообщила канцелярия израильского премьера. "Глава совета национальной безопасности Цахи Aнегби под распоряжению премьер-министра Биньямина Нетаньяху поблагодарил президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси и выразил признательность Государства Израиль за энергичные усилия Египта по достижению прекращения огня", - говорится в сообщении. Анегби пояснил, что отклик Израиля на египетскую инициативу означает, что "на тишину ответят тишиной, но если Израиль подвергнется нападению или угрозам, то он продолжит делать все, что необходимо для самозащиты". Ранее египетские СМИ сообщили, что соглашение о прекращении огня между Израилем и радикалами в секторе Газа должно было вступить в силу в 22.00 (совпадает с мск). Несмотря на договоренность о прекращении огня, в прилегающих к анклаву израильских населенных пунктах продолжают звучать сирены, предупреждающие о ракетном нападении. Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) сообщила, что две ракеты были выпущены с территории анклава по еврейскому государству - одна была перехвачена системой ПРО, а вторая упала на открытой местности.
https://ria.ru/20230413/izrail-1865054114.html
израиль
египет
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870816016_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_f4834dc9c7be9c408f272689ff2b7b0b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, египет, абдель фаттах ас-сиси, исламский джихад, биньямин нетаньяху
В мире, Израиль, Египет, Абдель Фаттах ас-Сиси, Исламский джихад, Биньямин Нетаньяху
Израиль подтвердил согласие на прекращение огня с Газой

Израильские власти подтвердили согласие на перемирие с Газой

© AP Photo / Hatem MoussaЗапуск ракет из сектора Газа в направлении Израиля
Запуск ракет из сектора Газа в направлении Израиля - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
© AP Photo / Hatem Moussa
Запуск ракет из сектора Газа в направлении Израиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 13 мая - РИА Новости. Израиль официально согласился на перемирие с радикальным движением "Исламский джихад" в секторе Газа, а глава совета национальной безопасности Цахи Анегби поблагодарил Египет за посреднические усилия, сообщила канцелярия израильского премьера.
"Глава совета национальной безопасности Цахи Aнегби под распоряжению премьер-министра Биньямина Нетаньяху поблагодарил президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси и выразил признательность Государства Израиль за энергичные усилия Египта по достижению прекращения огня", - говорится в сообщении.
Анегби пояснил, что отклик Израиля на египетскую инициативу означает, что "на тишину ответят тишиной, но если Израиль подвергнется нападению или угрозам, то он продолжит делать все, что необходимо для самозащиты".
Ранее египетские СМИ сообщили, что соглашение о прекращении огня между Израилем и радикалами в секторе Газа должно было вступить в силу в 22.00 (совпадает с мск).
Несмотря на договоренность о прекращении огня, в прилегающих к анклаву израильских населенных пунктах продолжают звучать сирены, предупреждающие о ракетном нападении. Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) сообщила, что две ракеты были выпущены с территории анклава по еврейскому государству - одна была перехвачена системой ПРО, а вторая упала на открытой местности.
Израильская полиция после рейда, оттеснившего мусульман с территории мечети Аль-Акса - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
В ООН призвали остановить насильственное перемещение палестинцев Израилем
13 апреля, 14:24
 
В миреИзраильЕгипетАбдель Фаттах ас-СисиИсламский джихадБиньямин Нетаньяху
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала