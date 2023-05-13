https://ria.ru/20230513/peremirie-1871571714.html

Израиль подтвердил согласие на прекращение огня с Газой

Израиль подтвердил согласие на прекращение огня с Газой - РИА Новости, 13.05.2023

Израиль подтвердил согласие на прекращение огня с Газой

Израиль официально согласился на перемирие с радикальным движением "Исламский джихад" в секторе Газа, а глава совета национальной безопасности Цахи Анегби... РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T23:50

2023-05-13T23:50

2023-05-13T23:50

в мире

израиль

египет

абдель фаттах ас-сиси

исламский джихад

биньямин нетаньяху

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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 мая - РИА Новости. Израиль официально согласился на перемирие с радикальным движением "Исламский джихад" в секторе Газа, а глава совета национальной безопасности Цахи Анегби поблагодарил Египет за посреднические усилия, сообщила канцелярия израильского премьера. "Глава совета национальной безопасности Цахи Aнегби под распоряжению премьер-министра Биньямина Нетаньяху поблагодарил президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси и выразил признательность Государства Израиль за энергичные усилия Египта по достижению прекращения огня", - говорится в сообщении. Анегби пояснил, что отклик Израиля на египетскую инициативу означает, что "на тишину ответят тишиной, но если Израиль подвергнется нападению или угрозам, то он продолжит делать все, что необходимо для самозащиты". Ранее египетские СМИ сообщили, что соглашение о прекращении огня между Израилем и радикалами в секторе Газа должно было вступить в силу в 22.00 (совпадает с мск). Несмотря на договоренность о прекращении огня, в прилегающих к анклаву израильских населенных пунктах продолжают звучать сирены, предупреждающие о ракетном нападении. Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) сообщила, что две ракеты были выпущены с территории анклава по еврейскому государству - одна была перехвачена системой ПРО, а вторая упала на открытой местности.

https://ria.ru/20230413/izrail-1865054114.html

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в мире, израиль, египет, абдель фаттах ас-сиси, исламский джихад, биньямин нетаньяху