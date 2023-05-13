https://ria.ru/20230513/pamyatnik-1871511094.html

В селе Львовской области Украины демонтировали памятник советским воинам

В селе Львовской области Украины демонтировали памятник советским воинам - РИА Новости, 13.05.2023

В селе Львовской области Украины демонтировали памятник советским воинам

Фигуру скорбящей матери и часть стелы с изображением воина советской армии демонтировали в селе Пникут Львовской области Украины в рамках декоммунизации,... РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T14:56

2023-05-13T14:56

2023-05-13T15:08

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Фигуру скорбящей матери и часть стелы с изображением воина советской армии демонтировали в селе Пникут Львовской области Украины в рамках декоммунизации, сообщает издание "Общественное". Украинские власти в 2015 году приняли закон о декоммунизации, в рамках которой начался демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. "На территории Мостиской общины в селе Пникут демонтировали фигуру скорбной матери и часть стелы с барельефным изображением воина советской армии", - указывает издание. Как сообщили в областной рабочей группе, на территории общины подлежат демонтажу еще 10 объектов, хоть как-то напоминающих о советской власти, снос памятников запланирован до конца месяца. Уже не осталось советских памятников в Новояворовской и Ивано-Франковской общинах области, уточнил исполняющий обязанности директора департамента коммуникаций и внутренней политики Юрий Горун. По словам директора украинского института национальной памяти (УИНП) Антона Дробовича, памятники и надгробные сооружения времен Второй мировой войны не попадают под декоммунизацию. Как сообщали ранее в минкультуры Украины, за прошлый год власти демонтировали 145 памятников, которые связаны с историей РФ и СССР. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

https://ria.ru/20230508/potemkin-1870512289.html

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в мире, украина, россия, львовская область, сергей лавров