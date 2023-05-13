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В селе Львовской области Украины демонтировали памятник советским воинам - РИА Новости, 13.05.2023
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14:56 13.05.2023 (обновлено: 15:08 13.05.2023)
https://ria.ru/20230513/pamyatnik-1871511094.html
В селе Львовской области Украины демонтировали памятник советским воинам
В селе Львовской области Украины демонтировали памятник советским воинам - РИА Новости, 13.05.2023
В селе Львовской области Украины демонтировали памятник советским воинам
Фигуру скорбящей матери и часть стелы с изображением воина советской армии демонтировали в селе Пникут Львовской области Украины в рамках декоммунизации,... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T14:56
2023-05-13T15:08
в мире
украина
россия
львовская область
сергей лавров
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Фигуру скорбящей матери и часть стелы с изображением воина советской армии демонтировали в селе Пникут Львовской области Украины в рамках декоммунизации, сообщает издание "Общественное". Украинские власти в 2015 году приняли закон о декоммунизации, в рамках которой начался демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. "На территории Мостиской общины в селе Пникут демонтировали фигуру скорбной матери и часть стелы с барельефным изображением воина советской армии", - указывает издание. Как сообщили в областной рабочей группе, на территории общины подлежат демонтажу еще 10 объектов, хоть как-то напоминающих о советской власти, снос памятников запланирован до конца месяца. Уже не осталось советских памятников в Новояворовской и Ивано-Франковской общинах области, уточнил исполняющий обязанности директора департамента коммуникаций и внутренней политики Юрий Горун. По словам директора украинского института национальной памяти (УИНП) Антона Дробовича, памятники и надгробные сооружения времен Второй мировой войны не попадают под декоммунизацию. Как сообщали ранее в минкультуры Украины, за прошлый год власти демонтировали 145 памятников, которые связаны с историей РФ и СССР. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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в мире, украина, россия, львовская область, сергей лавров
В мире, Украина, Россия, Львовская область, Сергей Лавров
В селе Львовской области Украины демонтировали памятник советским воинам

Общественное: на Украине демонтировали памятник советским воинам и фигуру скорбящей матери

© AP Photo / Mykola TysДемонтаж памятника скорбящей матери и части стелы с изображением воина советской армии в селе Пникут Львовской области Украины
Демонтаж памятника скорбящей матери и части стелы с изображением воина советской армии в селе Пникут Львовской области Украины - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
© AP Photo / Mykola Tys
Демонтаж памятника скорбящей матери и части стелы с изображением воина советской армии в селе Пникут Львовской области Украины
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Фигуру скорбящей матери и часть стелы с изображением воина советской армии демонтировали в селе Пникут Львовской области Украины в рамках декоммунизации, сообщает издание "Общественное".
Украинские власти в 2015 году приняли закон о декоммунизации, в рамках которой начался демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
"На территории Мостиской общины в селе Пникут демонтировали фигуру скорбной матери и часть стелы с барельефным изображением воина советской армии", - указывает издание.
Как сообщили в областной рабочей группе, на территории общины подлежат демонтажу еще 10 объектов, хоть как-то напоминающих о советской власти, снос памятников запланирован до конца месяца. Уже не осталось советских памятников в Новояворовской и Ивано-Франковской общинах области, уточнил исполняющий обязанности директора департамента коммуникаций и внутренней политики Юрий Горун.
По словам директора украинского института национальной памяти (УИНП) Антона Дробовича, памятники и надгробные сооружения времен Второй мировой войны не попадают под декоммунизацию. Как сообщали ранее в минкультуры Украины, за прошлый год власти демонтировали 145 памятников, которые связаны с историей РФ и СССР.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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