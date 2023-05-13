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В Палестине сообщили о гибели мужчины от огня со стороны Израиля - РИА Новости, 13.05.2023
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19:40 13.05.2023 (обновлено: 19:47 13.05.2023)
https://ria.ru/20230513/palestina-1871548556.html
В Палестине сообщили о гибели мужчины от огня со стороны Израиля
В Палестине сообщили о гибели мужчины от огня со стороны Израиля - РИА Новости, 13.05.2023
В Палестине сообщили о гибели мужчины от огня со стороны Израиля
Палестинец погиб в субботу от огня израильских войск в городе Дженин на Западном берегу, сообщил минздрав Палестины. РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T19:40
2023-05-13T19:47
в мире
палестина
наблус (провинция)
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ГАЗА, 13 мая - РИА Новости. Палестинец погиб в субботу от огня израильских войск в городе Дженин на Западном берегу, сообщил минздрав Палестины. Палестинское агентство ВАФА сообщило, что израильские военнослужащие открыли огонь по палестинцу, когда тот приехал на велосипеде к контрольно-пропускному пункту эль-Рихан к западу от Дженина. Ранее в субботу сообщалось о гибели двух палестинцев в результате израильского рейда в городе Наблус. По палестинским данным, в 2023 году от огня израильских войск погиб 151 палестинец.
https://ria.ru/20230511/aviaudar-1870927189.html
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в мире, палестина, наблус (провинция), израиль
В мире, Палестина, Наблус (провинция), Израиль
В Палестине сообщили о гибели мужчины от огня со стороны Израиля

Минздрав Палестины сообщил о смерти мужчины от огня со стороны израильских войск в Дженине

© AP Photo / Hatem MoussaАвтомобиль скорой помощи на КПП "Рафах". Архивное фото
Автомобиль скорой помощи на КПП Рафах. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
© AP Photo / Hatem Moussa
Автомобиль скорой помощи на КПП "Рафах". Архивное фото
Читать ria.ru в
ГАЗА, 13 мая - РИА Новости. Палестинец погиб в субботу от огня израильских войск в городе Дженин на Западном берегу, сообщил минздрав Палестины.
«
"Тридцатитрехлетний палестинец Ахмед Ататра погиб сегодня от огня израильских войск в городе Дженин", - говорится в заявлении.
Палестинское агентство ВАФА сообщило, что израильские военнослужащие открыли огонь по палестинцу, когда тот приехал на велосипеде к контрольно-пропускному пункту эль-Рихан к западу от Дженина.
Ранее в субботу сообщалось о гибели двух палестинцев в результате израильского рейда в городе Наблус.
По палестинским данным, в 2023 году от огня израильских войск погиб 151 палестинец.
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