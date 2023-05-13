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В Палестине сообщили о гибели мужчины от огня со стороны Израиля

В Палестине сообщили о гибели мужчины от огня со стороны Израиля - РИА Новости, 13.05.2023

В Палестине сообщили о гибели мужчины от огня со стороны Израиля

Палестинец погиб в субботу от огня израильских войск в городе Дженин на Западном берегу, сообщил минздрав Палестины. РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T19:40

2023-05-13T19:40

2023-05-13T19:47

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ГАЗА, 13 мая - РИА Новости. Палестинец погиб в субботу от огня израильских войск в городе Дженин на Западном берегу, сообщил минздрав Палестины. Палестинское агентство ВАФА сообщило, что израильские военнослужащие открыли огонь по палестинцу, когда тот приехал на велосипеде к контрольно-пропускному пункту эль-Рихан к западу от Дженина. Ранее в субботу сообщалось о гибели двух палестинцев в результате израильского рейда в городе Наблус. По палестинским данным, в 2023 году от огня израильских войск погиб 151 палестинец.

https://ria.ru/20230511/aviaudar-1870927189.html

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в мире, палестина, наблус (провинция), израиль