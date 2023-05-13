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На Ставрополье арестовали обвиняемых в осквернении символов воинской славы - РИА Новости, 13.05.2023
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13:06 13.05.2023
https://ria.ru/20230513/oskvernenie-1871497139.html
На Ставрополье арестовали обвиняемых в осквернении символов воинской славы
На Ставрополье арестовали обвиняемых в осквернении символов воинской славы - РИА Новости, 13.05.2023
На Ставрополье арестовали обвиняемых в осквернении символов воинской славы
Суд в Ставропольском крае отправил под стражу двух мужчин, которых обвиняют в осквернении символов воинской славы России, сообщило СУСК РФ по региону в... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T13:06
2023-05-13T13:06
происшествия
россия
ставропольский край
нефтекумск
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НАЛЬЧИК, 13 мая – РИА Новости. Суд в Ставропольском крае отправил под стражу двух мужчин, которых обвиняют в осквернении символов воинской славы России, сообщило СУСК РФ по региону в Telegram-канале. Ранее следствие информировало, что 5 мая двое мужчин, находясь на аллее Славы городского парка Нефтекумска, осквернили памятник Вечной Славы, объект культурного наследия регионального значения. В отношении них возбуждено уголовное дело об осквернении символов воинской славы России группой лиц, санкция предусматривает до пяти лет лишения свободы.
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ставропольский край
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происшествия, россия, ставропольский край, нефтекумск
Происшествия, Россия, Ставропольский край, Нефтекумск
На Ставрополье арестовали обвиняемых в осквернении символов воинской славы

Суд на Ставрополье арестовал двух мужчин, обвиняемых в осквернении символов воинской славы

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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НАЛЬЧИК, 13 мая – РИА Новости. Суд в Ставропольском крае отправил под стражу двух мужчин, которых обвиняют в осквернении символов воинской славы России, сообщило СУСК РФ по региону в Telegram-канале.
Ранее следствие информировало, что 5 мая двое мужчин, находясь на аллее Славы городского парка Нефтекумска, осквернили памятник Вечной Славы, объект культурного наследия регионального значения. В отношении них возбуждено уголовное дело об осквернении символов воинской славы России группой лиц, санкция предусматривает до пяти лет лишения свободы.
«
"Задержанным предъявлено обвинение. По ходатайству следователя им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
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