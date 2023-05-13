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На Ставрополье арестовали обвиняемых в осквернении символов воинской славы
На Ставрополье арестовали обвиняемых в осквернении символов воинской славы - РИА Новости, 13.05.2023
На Ставрополье арестовали обвиняемых в осквернении символов воинской славы
Суд в Ставропольском крае отправил под стражу двух мужчин, которых обвиняют в осквернении символов воинской славы России, сообщило СУСК РФ по региону в... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T13:06
2023-05-13T13:06
2023-05-13T13:06
происшествия
россия
ставропольский край
нефтекумск
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НАЛЬЧИК, 13 мая – РИА Новости. Суд в Ставропольском крае отправил под стражу двух мужчин, которых обвиняют в осквернении символов воинской славы России, сообщило СУСК РФ по региону в Telegram-канале. Ранее следствие информировало, что 5 мая двое мужчин, находясь на аллее Славы городского парка Нефтекумска, осквернили памятник Вечной Славы, объект культурного наследия регионального значения. В отношении них возбуждено уголовное дело об осквернении символов воинской славы России группой лиц, санкция предусматривает до пяти лет лишения свободы.
https://ria.ru/20230423/balashov-1867190833.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, ставропольский край, нефтекумск
Происшествия, Россия, Ставропольский край, Нефтекумск
На Ставрополье арестовали обвиняемых в осквернении символов воинской славы
Суд на Ставрополье арестовал двух мужчин, обвиняемых в осквернении символов воинской славы