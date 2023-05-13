Оппозиция Турции является инструментом США, считает эксперт
Историк Мехмет Перинчек назвал оппозицию Турции инструментом США
Люди на предвыборном митинге в Турции. Архивное фото
АНТАКЬЯ, 13 мая – РИА Новости. Оппозиция Турции является инструментом США, Анкара из члена НАТО превратилась в цель альянса, заявил РИА Новости турецкий историк Мехмет Перинчек.
Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Второй тур президентских выборов в случае, если ни один кандидат не наберет 50% голосов, назначен на 28 мая.
"Являясь официально членом НАТО, Турция на практике превратилась в цель альянса. Это видно по политике Вашингтона по Сирии, по поддержке РПК (Рабочая партия Курдистана, запрещена в Турции - ред.), в Восточном Средиземноморье. Это своеобразный фронт против Анкары. США поддержали попытку военного переворота в 2016 году, американская база в Турции использовалась как плацдарм", - напомнил историк.
По его словам, развал планов США в различных точках мира, укрепит позиции Турции в Сирии, на Кавказе, Эгейском море.
Говоря об ожиданиях от выборов в Турции в воскресенье, Перинчек отметил, что ни один из кандидатов на нынешних президентских выборах в Турции не намерен выходить из НАТО и противостоять давлению США,
«
"Стол шести" (так в Турции называют собрания оппозиции - ред.) и Кемаль Кылычдароглу – инструменты США, это открыто проявляется во фразе "Мы напомним России о том, что мы являемся членами НАТО". Недавние заявления Кемаля Кылычдароглу также указывают на возможность оранжевой революции в случае проигрыша на выборах. Цель вернуть Турцию в темные времена. С другой стороны, не вижу усилий правительства по противостоянию этому. Если с одной стороны, глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявляет, что в Сирии мы боремся с США, с другой - глава МИД и советник Эрдогана Ибрагим Калын заявляют, что Турция главный член НАТО", - подчеркнул Перинчек.