https://ria.ru/20230513/oppozitsiya-1871502260.html

Оппозиция Турции является инструментом США, считает эксперт

Оппозиция Турции является инструментом США, считает эксперт - РИА Новости, 13.05.2023

Оппозиция Турции является инструментом США, считает эксперт

Оппозиция Турции является инструментом США, Анкара из члена НАТО превратилась в цель альянса, заявил РИА Новости турецкий историк Мехмет Перинчек. РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T13:52

2023-05-13T13:52

2023-05-13T13:52

в мире

турция

кемаль кылычдароглу

сулейман сойлу

ибрагим калын

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1871101778_0:228:3123:1985_1920x0_80_0_0_7da278a17e0b2309ee32b1cce641ef0e.jpg

АНТАКЬЯ, 13 мая – РИА Новости. Оппозиция Турции является инструментом США, Анкара из члена НАТО превратилась в цель альянса, заявил РИА Новости турецкий историк Мехмет Перинчек. Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Второй тур президентских выборов в случае, если ни один кандидат не наберет 50% голосов, назначен на 28 мая. "Являясь официально членом НАТО, Турция на практике превратилась в цель альянса. Это видно по политике Вашингтона по Сирии, по поддержке РПК (Рабочая партия Курдистана, запрещена в Турции - ред.), в Восточном Средиземноморье. Это своеобразный фронт против Анкары. США поддержали попытку военного переворота в 2016 году, американская база в Турции использовалась как плацдарм", - напомнил историк. По его словам, развал планов США в различных точках мира, укрепит позиции Турции в Сирии, на Кавказе, Эгейском море. "В этой связи Турции необходимо обратить взоры на Китай, Россию и действовать в этом треугольнике", - сказал собеседник агентства. Говоря об ожиданиях от выборов в Турции в воскресенье, Перинчек отметил, что ни один из кандидатов на нынешних президентских выборах в Турции не намерен выходить из НАТО и противостоять давлению США,

https://ria.ru/20230513/intervyu-1871447341.html

https://ria.ru/20230508/turtsiya-1870429655.html

https://ria.ru/20230513/erdogan-1871407166.html

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, турция, кемаль кылычдароглу, сулейман сойлу, ибрагим калын