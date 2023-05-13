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Оппозиция Турции является инструментом США, считает эксперт - РИА Новости, 13.05.2023
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13:52 13.05.2023
https://ria.ru/20230513/oppozitsiya-1871502260.html
Оппозиция Турции является инструментом США, считает эксперт
Оппозиция Турции является инструментом США, считает эксперт - РИА Новости, 13.05.2023
Оппозиция Турции является инструментом США, считает эксперт
Оппозиция Турции является инструментом США, Анкара из члена НАТО превратилась в цель альянса, заявил РИА Новости турецкий историк Мехмет Перинчек. РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T13:52
2023-05-13T13:52
в мире
турция
кемаль кылычдароглу
сулейман сойлу
ибрагим калын
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АНТАКЬЯ, 13 мая – РИА Новости. Оппозиция Турции является инструментом США, Анкара из члена НАТО превратилась в цель альянса, заявил РИА Новости турецкий историк Мехмет Перинчек. Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Второй тур президентских выборов в случае, если ни один кандидат не наберет 50% голосов, назначен на 28 мая. "Являясь официально членом НАТО, Турция на практике превратилась в цель альянса. Это видно по политике Вашингтона по Сирии, по поддержке РПК (Рабочая партия Курдистана, запрещена в Турции - ред.), в Восточном Средиземноморье. Это своеобразный фронт против Анкары. США поддержали попытку военного переворота в 2016 году, американская база в Турции использовалась как плацдарм", - напомнил историк. По его словам, развал планов США в различных точках мира, укрепит позиции Турции в Сирии, на Кавказе, Эгейском море. "В этой связи Турции необходимо обратить взоры на Китай, Россию и действовать в этом треугольнике", - сказал собеседник агентства. Говоря об ожиданиях от выборов в Турции в воскресенье, Перинчек отметил, что ни один из кандидатов на нынешних президентских выборах в Турции не намерен выходить из НАТО и противостоять давлению США,
https://ria.ru/20230513/intervyu-1871447341.html
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в мире, турция, кемаль кылычдароглу, сулейман сойлу, ибрагим калын
В мире, Турция, Кемаль Кылычдароглу, Сулейман Сойлу, Ибрагим Калын
Оппозиция Турции является инструментом США, считает эксперт

Историк Мехмет Перинчек назвал оппозицию Турции инструментом США

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЛюди на предвыборном митинге в Турции
Люди на предвыборном митинге в Турции - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Люди на предвыборном митинге в Турции. Архивное фото
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АНТАКЬЯ, 13 мая – РИА Новости. Оппозиция Турции является инструментом США, Анкара из члена НАТО превратилась в цель альянса, заявил РИА Новости турецкий историк Мехмет Перинчек.
Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Второй тур президентских выборов в случае, если ни один кандидат не наберет 50% голосов, назначен на 28 мая.
Лидер оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
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Вчера, 00:28
"Являясь официально членом НАТО, Турция на практике превратилась в цель альянса. Это видно по политике Вашингтона по Сирии, по поддержке РПК (Рабочая партия Курдистана, запрещена в Турции - ред.), в Восточном Средиземноморье. Это своеобразный фронт против Анкары. США поддержали попытку военного переворота в 2016 году, американская база в Турции использовалась как плацдарм", - напомнил историк.
По его словам, развал планов США в различных точках мира, укрепит позиции Турции в Сирии, на Кавказе, Эгейском море.
"В этой связи Турции необходимо обратить взоры на Китай, Россию и действовать в этом треугольнике", - сказал собеседник агентства.
Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу
Турция не обращает внимания на президента США, заявил глава МВД Сойлу
8 мая, 09:59
Говоря об ожиданиях от выборов в Турции в воскресенье, Перинчек отметил, что ни один из кандидатов на нынешних президентских выборах в Турции не намерен выходить из НАТО и противостоять давлению США,
«
"Стол шести" (так в Турции называют собрания оппозиции - ред.) и Кемаль Кылычдароглу – инструменты США, это открыто проявляется во фразе "Мы напомним России о том, что мы являемся членами НАТО". Недавние заявления Кемаля Кылычдароглу также указывают на возможность оранжевой революции в случае проигрыша на выборах. Цель вернуть Турцию в темные времена. С другой стороны, не вижу усилий правительства по противостоянию этому. Если с одной стороны, глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявляет, что в Сирии мы боремся с США, с другой - глава МИД и советник Эрдогана Ибрагим Калын заявляют, что Турция главный член НАТО", - подчеркнул Перинчек.
Сторонники президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана во время предвыборной кампании в Стамбуле, Турция - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
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Вчера, 08:00
 
В миреТурцияКемаль КылычдароглуСулейман СойлуИбрагим Калын
 
 
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