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В партии "Шор" заявили об обысках у глав предвыборного штаба Гуцул - РИА Новости, 13.05.2023
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10:48 13.05.2023 (обновлено: 11:05 13.05.2023)
https://ria.ru/20230513/obyski-1871477495.html
В партии "Шор" заявили об обысках у глав предвыборного штаба Гуцул
В партии "Шор" заявили об обысках у глав предвыборного штаба Гуцул - РИА Новости, 13.05.2023
В партии "Шор" заявили об обысках у глав предвыборного штаба Гуцул
В Гагаузии провели обыски у руководителей избирательного штаба кандидата от партии "Шор" на должность главы региона Евгении Гуцул, а также у многих активистов... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T10:48
2023-05-13T11:05
в мире
молдавия
гагаузия
евгения гуцул
григорий узун
майя санду
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КИШИНЕВ, 13 мая - РИА Новости. В Гагаузии провели обыски у руководителей избирательного штаба кандидата от партии "Шор" на должность главы региона Евгении Гуцул, а также у многих активистов политформирования, сообщила пресс-служба оппозиционной политсилы.На юге Молдавии 30 марта состоялся первый тур выборов главы Гагаузской автономии. На этот пост претендовали восемь человек. По данным ЦИК, во второй тур перешли кандидат от партии "Шор" Евгения Гуцул с 26,47% голосов и Григорий Узун, которого поддерживает Партия социалистов, с 26,4%. Ранее пресс-служба партии "Шор" сообщала о задержании после обысков руководителей и членов избирательного штаба кандидата из-за подозрений в подкупе избирателей. Полиция и прокуратура подтвердили факт обысков, но опровергла слухи о задержанных, информация о возможном подкупе избирателей была передана в ЦИК Гагаузии."Сегодня утром руководство штаба и многие активисты Партии "Шор" вновь проснулись с ворвавшимися в их дома спецназовцами в масках, вооруженными автоматами. Это очередная незаконная акция, с помощью которой пытаются оказать давление на единственного кандидата, который действительно отстаивает интересы гагаузских граждан и не находится под контролем преступного режима в Кишиневе", - сообщается в телеграм-канале партии.Отмечается, что действия властей вызваны желанием помешать проведению голосования на предстоящих выборах."Как настоящий преступный режим, за день до второго тура выборов (президент - ред.) Майя Санду вновь натравила свои силовые структуры на то, чтобы помешать Гагаузии стать краем мечты. Для режима Санду-PAS (правящая ПДС – партия действия и солидарности) не существует ни законов, ни Конституции, ни свобод и прав граждан. Они всеми силами пытаются блокировать свободное голосование граждан Гагаузии за следующего башкана", - заявили в партии.В партии "Шор" утверждают, что действовали строго в соответствии с избирательными нормами Гагаузии и будут "защищать всеми законными способами право граждан на свободный выбор".Второй тур пройдет 14 мая.
https://ria.ru/20230513/moldaviya-1871452193.html
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в мире, молдавия, гагаузия, евгения гуцул, григорий узун, майя санду
В мире, Молдавия, Гагаузия, Евгения Гуцул, Григорий Узун, Майя Санду
В партии "Шор" заявили об обысках у глав предвыборного штаба Гуцул

В оппозиционной "Шор" заявили об обысках у глав предвыборного штаба кандидата в Гагаузии

© Sputnik / Максим Топал | Перейти в медиабанкЛюди заходят в избирательный участок для участия в выборах главы Гагаузской автономии Молдавии
Люди заходят в избирательный участок для участия в выборах главы Гагаузской автономии Молдавии - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
© Sputnik / Максим Топал
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Люди заходят в избирательный участок для участия в выборах главы Гагаузской автономии Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 13 мая - РИА Новости. В Гагаузии провели обыски у руководителей избирательного штаба кандидата от партии "Шор" на должность главы региона Евгении Гуцул, а также у многих активистов политформирования, сообщила пресс-служба оппозиционной политсилы.
На юге Молдавии 30 марта состоялся первый тур выборов главы Гагаузской автономии. На этот пост претендовали восемь человек. По данным ЦИК, во второй тур перешли кандидат от партии "Шор" Евгения Гуцул с 26,47% голосов и Григорий Узун, которого поддерживает Партия социалистов, с 26,4%. Ранее пресс-служба партии "Шор" сообщала о задержании после обысков руководителей и членов избирательного штаба кандидата из-за подозрений в подкупе избирателей. Полиция и прокуратура подтвердили факт обысков, но опровергла слухи о задержанных, информация о возможном подкупе избирателей была передана в ЦИК Гагаузии.
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"Сегодня утром руководство штаба и многие активисты Партии "Шор" вновь проснулись с ворвавшимися в их дома спецназовцами в масках, вооруженными автоматами. Это очередная незаконная акция, с помощью которой пытаются оказать давление на единственного кандидата, который действительно отстаивает интересы гагаузских граждан и не находится под контролем преступного режима в Кишиневе", - сообщается в телеграм-канале партии.
Отмечается, что действия властей вызваны желанием помешать проведению голосования на предстоящих выборах.
"Как настоящий преступный режим, за день до второго тура выборов (президент - ред.) Майя Санду вновь натравила свои силовые структуры на то, чтобы помешать Гагаузии стать краем мечты. Для режима Санду-PAS (правящая ПДС – партия действия и солидарности) не существует ни законов, ни Конституции, ни свобод и прав граждан. Они всеми силами пытаются блокировать свободное голосование граждан Гагаузии за следующего башкана", - заявили в партии.
В партии "Шор" утверждают, что действовали строго в соответствии с избирательными нормами Гагаузии и будут "защищать всеми законными способами право граждан на свободный выбор".
Второй тур пройдет 14 мая.
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В миреМолдавияГагаузияЕвгения ГуцулГригорий УзунМайя Санду
 
 
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