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ВСУ за ночь выпустили 26 снарядов по городам и селам Херсонской области - РИА Новости, 13.05.2023
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09:59 13.05.2023
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ВСУ за ночь выпустили 26 снарядов по городам и селам Херсонской области
ВСУ за ночь выпустили 26 снарядов по городам и селам Херсонской области - РИА Новости, 13.05.2023
ВСУ за ночь выпустили 26 снарядов по городам и селам Херсонской области
Украинские войска на протяжении ночи не прекращали наносить артиллерийские удары по городам левобережья Днепра в Херсонской области и окрестным селам, выпустив... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T09:59
2023-05-13T09:59
специальная военная операция на украине
происшествия
херсонская область
херсон
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 13 мая – РИА Новости. Украинские войска на протяжении ночи не прекращали наносить артиллерийские удары по городам левобережья Днепра в Херсонской области и окрестным селам, выпустив по ним 26 снарядов, сообщил в Telegram-канале журналистам представитель экстренных служб региона. Украинские войска ежедневно наносят артиллерийские и ракетные удары по гражданской инфраструктуре городов левобережья Днепра в Херсонской области, выпуская в течение суток по ним до 100 снарядов. В начале ноября российское командование решило перебросить войска с правого берега Днепра в районе Херсона и занять оборону по левому берегу. Гражданские власти со своей стороны организовали эвакуацию мирных жителей правобережья, которым грозила опасность из-за постоянных обстрелов и риска затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС. Сейчас российские войска контролируют 75% территории Херсонской области, украинские войска удерживают правый берег, включая областной центр - город Херсон.
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происшествия, херсонская область , херсон, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Херсонская область , Херсон, Вооруженные силы Украины
ВСУ за ночь выпустили 26 снарядов по городам и селам Херсонской области

Экстренные службы: ВСУ выпустили за ночь 26 снарядов по городам и селам Херсонской области

© Фото : Администрация Каховского муниципального округаПоследствия обстрела ВСУ в Херсонской области
Последствия обстрела ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
© Фото : Администрация Каховского муниципального округа
Последствия обстрела ВСУ в Херсонской области. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 13 мая – РИА Новости. Украинские войска на протяжении ночи не прекращали наносить артиллерийские удары по городам левобережья Днепра в Херсонской области и окрестным селам, выпустив по ним 26 снарядов, сообщил в Telegram-канале журналистам представитель экстренных служб региона.
«
"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Алёшки, Васильевка, выпустив в общей сложности 26 снарядов из ствольной артиллерии", - сказал представитель служб.
Украинские войска ежедневно наносят артиллерийские и ракетные удары по гражданской инфраструктуре городов левобережья Днепра в Херсонской области, выпуская в течение суток по ним до 100 снарядов.
В начале ноября российское командование решило перебросить войска с правого берега Днепра в районе Херсона и занять оборону по левому берегу. Гражданские власти со своей стороны организовали эвакуацию мирных жителей правобережья, которым грозила опасность из-за постоянных обстрелов и риска затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС.
Сейчас российские войска контролируют 75% территории Херсонской области, украинские войска удерживают правый берег, включая областной центр - город Херсон.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
12 мая, 15:47
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 12.05.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияХерсонская областьХерсонВооруженные силы Украины
 
 
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