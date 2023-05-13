ВСУ за ночь выпустили 26 снарядов по городам и селам Херсонской области
Экстренные службы: ВСУ выпустили за ночь 26 снарядов по городам и селам Херсонской области
© Фото : Администрация Каховского муниципального округаПоследствия обстрела ВСУ в Херсонской области
Последствия обстрела ВСУ в Херсонской области. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 13 мая – РИА Новости. Украинские войска на протяжении ночи не прекращали наносить артиллерийские удары по городам левобережья Днепра в Херсонской области и окрестным селам, выпустив по ним 26 снарядов, сообщил в Telegram-канале журналистам представитель экстренных служб региона.
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"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Алёшки, Васильевка, выпустив в общей сложности 26 снарядов из ствольной артиллерии", - сказал представитель служб.
Украинские войска ежедневно наносят артиллерийские и ракетные удары по гражданской инфраструктуре городов левобережья Днепра в Херсонской области, выпуская в течение суток по ним до 100 снарядов.
В начале ноября российское командование решило перебросить войска с правого берега Днепра в районе Херсона и занять оборону по левому берегу. Гражданские власти со своей стороны организовали эвакуацию мирных жителей правобережья, которым грозила опасность из-за постоянных обстрелов и риска затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС.
Сейчас российские войска контролируют 75% территории Херсонской области, украинские войска удерживают правый берег, включая областной центр - город Херсон.