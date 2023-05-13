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ВСУ за ночь выпустили 26 снарядов по городам и селам Херсонской области

ВСУ за ночь выпустили 26 снарядов по городам и селам Херсонской области - РИА Новости, 13.05.2023

ВСУ за ночь выпустили 26 снарядов по городам и селам Херсонской области

Украинские войска на протяжении ночи не прекращали наносить артиллерийские удары по городам левобережья Днепра в Херсонской области и окрестным селам, выпустив... РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T09:59

2023-05-13T09:59

2023-05-13T09:59

специальная военная операция на украине

происшествия

херсонская область

херсон

вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 13 мая – РИА Новости. Украинские войска на протяжении ночи не прекращали наносить артиллерийские удары по городам левобережья Днепра в Херсонской области и окрестным селам, выпустив по ним 26 снарядов, сообщил в Telegram-канале журналистам представитель экстренных служб региона. Украинские войска ежедневно наносят артиллерийские и ракетные удары по гражданской инфраструктуре городов левобережья Днепра в Херсонской области, выпуская в течение суток по ним до 100 снарядов. В начале ноября российское командование решило перебросить войска с правого берега Днепра в районе Херсона и занять оборону по левому берегу. Гражданские власти со своей стороны организовали эвакуацию мирных жителей правобережья, которым грозила опасность из-за постоянных обстрелов и риска затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС. Сейчас российские войска контролируют 75% территории Херсонской области, украинские войска удерживают правый берег, включая областной центр - город Херсон.

херсонская область

херсон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, херсонская область , херсон, вооруженные силы украины