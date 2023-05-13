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При обстреле Донецка украинскими войсками пострадал подросток

При обстреле Донецка украинскими войсками пострадал подросток - РИА Новости, 13.05.2023

При обстреле Донецка украинскими войсками пострадал подросток

Подросток пострадал в результате обстрела украинскими войсками Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T20:47

2023-05-13T20:47

2023-05-13T20:47

специальная военная операция на украине

происшествия

петровский район

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК, 13 мая - РИА Новости. Подросток пострадал в результате обстрела украинскими войсками Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. "В результате обстрела Петровского района по ул. Рубена Ибаррури ранен подросток 15 лет", - написал мэр. В субботу в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили, что украинские войска обстреляли Донецк, выпустив 19 снарядов калибром 155 миллиметров.

https://ria.ru/20230513/vsu-1871543718.html

петровский район

донецк

донецкая народная республика

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происшествия, петровский район, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк)