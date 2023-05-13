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Число пострадавших при обстреле Горловки ВСУ возросло до трех человек

Число пострадавших при обстреле Горловки ВСУ возросло до трех человек - РИА Новости, 13.05.2023

Число пострадавших при обстреле Горловки ВСУ возросло до трех человек

Число раненых при обстреле украинскими войсками Горловки возросло до трех человек, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T16:52

2023-05-13T16:52

2023-05-13T16:52

специальная военная операция на украине

происшествия

горловка

донецк

донецкая народная республика

иван приходько

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Число раненых при обстреле украинскими войсками Горловки возросло до трех человек, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. "Увы, количество раненых от рук украинских террористов мирных горловчан возросло до трёх", - написал мэр. Ранее Приходько сообщал об одном пострадавшем мирном жителе в результате обстрела города украинскими войсками. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

горловка

донецк

донецкая народная республика

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происшествия, горловка, донецк, донецкая народная республика, иван приходько