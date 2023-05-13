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Число пострадавших при обстреле Горловки ВСУ возросло до трех человек - РИА Новости, 13.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:52 13.05.2023
https://ria.ru/20230513/obstrel-1871525258.html
Число пострадавших при обстреле Горловки ВСУ возросло до трех человек
Число пострадавших при обстреле Горловки ВСУ возросло до трех человек - РИА Новости, 13.05.2023
Число пострадавших при обстреле Горловки ВСУ возросло до трех человек
Число раненых при обстреле украинскими войсками Горловки возросло до трех человек, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T16:52
2023-05-13T16:52
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
донецк
донецкая народная республика
иван приходько
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Число раненых при обстреле украинскими войсками Горловки возросло до трех человек, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. "Увы, количество раненых от рук украинских террористов мирных горловчан возросло до трёх", - написал мэр. Ранее Приходько сообщал об одном пострадавшем мирном жителе в результате обстрела города украинскими войсками. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
горловка
донецк
донецкая народная республика
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происшествия, горловка, донецк, донецкая народная республика, иван приходько
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько
Число пострадавших при обстреле Горловки ВСУ возросло до трех человек

Мэр Приходько: число пострадавших при обстреле Горловки ВСУ возросло до трех человек

© фото очевидцаПоследствия обстрела Горловки со стороны ВСУ
Последствия обстрела Горловки со стороны ВСУ
© фото очевидца
Последствия обстрела Горловки со стороны ВСУ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Число раненых при обстреле украинскими войсками Горловки возросло до трех человек, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.
"Увы, количество раненых от рук украинских террористов мирных горловчан возросло до трёх", - написал мэр.
Ранее Приходько сообщал об одном пострадавшем мирном жителе в результате обстрела города украинскими войсками.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
"Сотрясло всю квартиру": последствия обстрела Горловки
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

Горловка за последние сутки подверглась нескольким обстрелам со стороны украинских войск.

Последствия обстрела Горловки из РСЗО Ураган

Горловка за последние сутки подверглась нескольким обстрелам со стороны украинских войск.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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1 из 12
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

В общей сложности из РСЗО "Град" по городу было выпущено 30 ракет.

Автомобиль, пострадавший в результате обстрела Горловки со стороны ВСУ

В общей сложности из РСЗО "Град" по городу было выпущено 30 ракет.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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2 из 12
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

Один житель города погиб, еще семь получили ранения.

Окна жилого дома, получившие повреждения в результате обстрела Горловки со стороны ВСУ

Один житель города погиб, еще семь получили ранения.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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3 из 12
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

Фрагменты снаряда на месте обстрела жилого района Горловки.

Фрагменты снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ в одном из жилых районов Горловки

Фрагменты снаряда на месте обстрела жилого района Горловки.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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4 из 12
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

Разбиты десятки домов.

Воронка от разорвавшегося снаряда после обстрела со стороны ВСУ в одном из жилых районов Горловки

Разбиты десятки домов.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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5 из 12
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

Атаке впервые за несколько лет подверглись даже центральные районы города.

Окно жилого дома, получившее повреждения в результате обстрела Горловки со стороны ВСУ

Атаке впервые за несколько лет подверглись даже центральные районы города.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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6 из 12
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

"Наш район обстреливали нечасто. Вокруг было, да. А по центру — это был 2015 и 2014 годы", — рассказала сотрудница одного из магазинов, куда попали осколки.

Воронка от разорвавшегося снаряда после обстрела со стороны ВСУ в одном из жилых районов Горловки

"Наш район обстреливали нечасто. Вокруг было, да. А по центру — это был 2015 и 2014 годы", — рассказала сотрудница одного из магазинов, куда попали осколки.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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7 из 12
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

Жительнице Горловки Валерии осколками от упавшего во дворе снаряда выбило все окна в квартире. По ее словам, она осталась жива только потому, что успела выбежать в коридор.

Жилой дом, пострадавший в результате обстрела Горловки со стороны ВСУ

Жительнице Горловки Валерии осколками от упавшего во дворе снаряда выбило все окна в квартире. По ее словам, она осталась жива только потому, что успела выбежать в коридор.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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8 из 12
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

"Сотрясло всю квартиру. Здесь какой-то залп огня. Вылетела, просто вылетела из квартиры", — вспоминает женщина.

Жилой дом, пострадавший в результате обстрела Горловки со стороны ВСУ

"Сотрясло всю квартиру. Здесь какой-то залп огня. Вылетела, просто вылетела из квартиры", — вспоминает женщина.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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9 из 12
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

ДНР 11 мая отмечала День Республики. Люди уверены, что украинские войска неслучайно нанесли удар именно в этот день.

Жительница дома у окна, разбитого в результате обстрела Горловки со стороны ВСУ

ДНР 11 мая отмечала День Республики. Люди уверены, что украинские войска неслучайно нанесли удар именно в этот день.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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10 из 12
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

"Сильно (обстреливали. — Прим. ред.). С самого утра. Мы так поняли, это нас поздравляют с Днем Республики", — говорят в Горловке.

Окно жилого дома, разбитое в результате обстрела Горловки со стороны ВСУ

"Сильно (обстреливали. — Прим. ред.). С самого утра. Мы так поняли, это нас поздравляют с Днем Республики", — говорят в Горловке.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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11 из 12
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

Обстрелы продолжились и на следующий день: утром в пятницу украинские войска выпустили по городу пять ракет из "Града".

Молодой человек заклеивает плёнкой окно, разбитое в результате обстрела Горловки со стороны ВСУ

Обстрелы продолжились и на следующий день: утром в пятницу украинские войска выпустили по городу пять ракет из "Града".

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
12 из 12

Горловка за последние сутки подверглась нескольким обстрелам со стороны украинских войск.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
1 из 12

В общей сложности из РСЗО "Град" по городу было выпущено 30 ракет.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
2 из 12

Один житель города погиб, еще семь получили ранения.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
3 из 12

Фрагменты снаряда на месте обстрела жилого района Горловки.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
4 из 12

Разбиты десятки домов.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
5 из 12

Атаке впервые за несколько лет подверглись даже центральные районы города.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
6 из 12

"Наш район обстреливали нечасто. Вокруг было, да. А по центру — это был 2015 и 2014 годы", — рассказала сотрудница одного из магазинов, куда попали осколки.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
7 из 12

Жительнице Горловки Валерии осколками от упавшего во дворе снаряда выбило все окна в квартире. По ее словам, она осталась жива только потому, что успела выбежать в коридор.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
8 из 12

"Сотрясло всю квартиру. Здесь какой-то залп огня. Вылетела, просто вылетела из квартиры", — вспоминает женщина.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
9 из 12

ДНР 11 мая отмечала День Республики. Люди уверены, что украинские войска неслучайно нанесли удар именно в этот день.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
10 из 12

"Сильно (обстреливали. — Прим. ред.). С самого утра. Мы так поняли, это нас поздравляют с Днем Республики", — говорят в Горловке.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
11 из 12

Обстрелы продолжились и на следующий день: утром в пятницу украинские войска выпустили по городу пять ракет из "Града".

© РИА Новости / Сергей Батурин
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12 из 12
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияГорловкаДонецкДонецкая Народная РеспубликаИван Приходько
 
 
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