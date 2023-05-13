https://ria.ru/20230513/obstrel-1871513384.html

Мэр Донецка рассказал о повреждениях города после обстрела ВСУ

Мэр Донецка рассказал о повреждениях города после обстрела ВСУ - РИА Новости, 13.05.2023

Мэр Донецка рассказал о повреждениях города после обстрела ВСУ

Шестнадцать жилых домов повреждены из-за обстрелов украинских войск Куйбышевского и Киевского районов Донецка, сообщил в субботу мэр города Алексей Кулемзин в... РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T15:11

2023-05-13T15:11

2023-05-13T15:11

происшествия

донецк

алексей кулемзин (донецк)

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Шестнадцать жилых домов повреждены из-за обстрелов украинских войск Куйбышевского и Киевского районов Донецка, сообщил в субботу мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. Согласно сообщению Кулемзина, в результате обстрелов в субботу "повреждены 16 жилых домов в Куйбышевском и Киевском районах нашего города, а также три объекта гражданской инфраструктуры". "Осколками посечены кровли, несущие стены, выбито остекление", - отметил мэр Донецка.

https://ria.ru/20230512/ukraina-1871259442.html

донецк

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происшествия, донецк, алексей кулемзин (донецк)