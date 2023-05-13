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Мэр Донецка рассказал о повреждениях города после обстрела ВСУ - РИА Новости, 13.05.2023
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15:11 13.05.2023
https://ria.ru/20230513/obstrel-1871513384.html
Мэр Донецка рассказал о повреждениях города после обстрела ВСУ
Мэр Донецка рассказал о повреждениях города после обстрела ВСУ - РИА Новости, 13.05.2023
Мэр Донецка рассказал о повреждениях города после обстрела ВСУ
Шестнадцать жилых домов повреждены из-за обстрелов украинских войск Куйбышевского и Киевского районов Донецка, сообщил в субботу мэр города Алексей Кулемзин в... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T15:11
2023-05-13T15:11
происшествия
донецк
алексей кулемзин (донецк)
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Шестнадцать жилых домов повреждены из-за обстрелов украинских войск Куйбышевского и Киевского районов Донецка, сообщил в субботу мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. Согласно сообщению Кулемзина, в результате обстрелов в субботу "повреждены 16 жилых домов в Куйбышевском и Киевском районах нашего города, а также три объекта гражданской инфраструктуры". "Осколками посечены кровли, несущие стены, выбито остекление", - отметил мэр Донецка.
https://ria.ru/20230512/ukraina-1871259442.html
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происшествия, донецк, алексей кулемзин (донецк)
Происшествия, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк)
Мэр Донецка рассказал о повреждениях города после обстрела ВСУ

Мэр Кулемзин: не менее 16 жилых домов получили повреждения при обстрелах Донецка ВСУ

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в одном из жилых районов Донецка
Последствия обстрела в одном из жилых районов Донецка - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Последствия обстрела в одном из жилых районов Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Шестнадцать жилых домов повреждены из-за обстрелов украинских войск Куйбышевского и Киевского районов Донецка, сообщил в субботу мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.
Согласно сообщению Кулемзина, в результате обстрелов в субботу "повреждены 16 жилых домов в Куйбышевском и Киевском районах нашего города, а также три объекта гражданской инфраструктуры".
"Осколками посечены кровли, несущие стены, выбито остекление", - отметил мэр Донецка.
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