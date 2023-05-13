https://ria.ru/20230513/obstrel-1871493928.html

ВСУ за полчаса выпустили 23 снаряда по Горловке, Макеевке и Донецку

ВСУ за полчаса выпустили 23 снаряда по Горловке, Макеевке и Донецку - РИА Новости, 13.05.2023

ВСУ за полчаса выпустили 23 снаряда по Горловке, Макеевке и Донецку

Украинские войска за полчаса обстреляли Горловку, Макеевку и Донецк, выпустив 18 снарядов калибром 155 миллиметров и пять снарядов калибром 152 миллиметра,... РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T12:44

2023-05-13T12:44

2023-05-13T12:44

специальная военная операция на украине

донецк

горловка

макеевка

сцкк

происшествия

донецкая народная республика

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Украинские войска за полчаса обстреляли Горловку, Макеевку и Донецк, выпустив 18 снарядов калибром 155 миллиметров и пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило в Telegram-канале представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11:10 (совпадает с мск) - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра... 11:15 - населенный пункт Тоненькое - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров ... 11:20 - населенный пункт Ласточкино - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров ...11:40 - населенный пункт Нетайлово - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров", - указывается в сообщениях ведомства. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230512/vzryv-1871441447.html

донецк

горловка

макеевка

донецкая народная республика

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донецк, горловка, макеевка, сцкк, происшествия, донецкая народная республика