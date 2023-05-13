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ВСУ за полчаса выпустили 23 снаряда по Горловке, Макеевке и Донецку - РИА Новости, 13.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:44 13.05.2023
https://ria.ru/20230513/obstrel-1871493928.html
ВСУ за полчаса выпустили 23 снаряда по Горловке, Макеевке и Донецку
ВСУ за полчаса выпустили 23 снаряда по Горловке, Макеевке и Донецку - РИА Новости, 13.05.2023
ВСУ за полчаса выпустили 23 снаряда по Горловке, Макеевке и Донецку
Украинские войска за полчаса обстреляли Горловку, Макеевку и Донецк, выпустив 18 снарядов калибром 155 миллиметров и пять снарядов калибром 152 миллиметра,... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T12:44
2023-05-13T12:44
специальная военная операция на украине
донецк
горловка
макеевка
сцкк
происшествия
донецкая народная республика
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Украинские войска за полчаса обстреляли Горловку, Макеевку и Донецк, выпустив 18 снарядов калибром 155 миллиметров и пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило в Telegram-канале представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11:10 (совпадает с мск) - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра... 11:15 - населенный пункт Тоненькое - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров ... 11:20 - населенный пункт Ласточкино - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров ...11:40 - населенный пункт Нетайлово - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров", - указывается в сообщениях ведомства. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230512/vzryv-1871441447.html
донецк
горловка
макеевка
донецкая народная республика
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донецк, горловка, макеевка, сцкк, происшествия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, Макеевка, СЦКК, Происшествия, Донецкая Народная Республика
ВСУ за полчаса выпустили 23 снаряда по Горловке, Макеевке и Донецку

Представительство ДНР: ВСУ выпустили 23 натовских снаряда по Горловке, Макеевке и Донецку

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкНайденные осколки снарядов
Найденные осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Найденные осколки снарядов. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Украинские войска за полчаса обстреляли Горловку, Макеевку и Донецк, выпустив 18 снарядов калибром 155 миллиметров и пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило в Telegram-канале представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11:10 (совпадает с мск) - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра... 11:15 - населенный пункт Тоненькое - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров ... 11:20 - населенный пункт Ласточкино - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров ...11:40 - населенный пункт Нетайлово - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров", - указывается в сообщениях ведомства.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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12 мая, 22:44
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкГорловкаМакеевкаСЦККПроисшествияДонецкая Народная Республика
 
 
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