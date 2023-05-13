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ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО по Донецку

ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО по Донецку - РИА Новости, 13.05.2023

ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО по Донецку

Украинские войска в 11.55 выпустили 10 ракет из РСЗО по Донецку, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T12:15

2023-05-13T12:15

2023-05-13T12:21

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Украинские войска в 11.55 выпустили 10 ракет из РСЗО по Донецку, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 11:55 (совпадает с мск) - населенный пункт Нетайлово – г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.

https://ria.ru/20230513/vzryv-1871472859.html

донецк

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донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия