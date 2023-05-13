https://ria.ru/20230513/obstrel-1871485861.html

ВСУ могли запустить ракету Storm Shadow с земли, заявил эксперт

ВСУ могли запустить ракету Storm Shadow с земли, заявил эксперт - РИА Новости, 13.05.2023

ВСУ могли запустить ракету Storm Shadow с земли, заявил эксперт

Украинские войска могли запустить по Луганску крылатые ракеты Storm Shadow с адаптированной для этого наземной пусковой установки оперативно-тактического... РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T11:50

2023-05-13T11:50

2023-05-13T11:56

алексей леонков

сцкк

украина

луганск

киев

происшествия

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Украинские войска могли запустить по Луганску крылатые ракеты Storm Shadow с адаптированной для этого наземной пусковой установки оперативно-тактического ракетного комплекса "Гром-2", заявил РИА Новости известный военный эксперт Алексей Леонков. Ранее представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что Киев при обстреле Луганска 12 мая использовал две крылатые ракеты Storm Shadow англо-французского производства и одну ракету противодействия ПВО ADM-160B MALD производства США. Это первое зафиксированное за время спецоперации применение этих ракет, переданных Украине Великобританией. "Пока мы можем только выдвигать различные версии. Предполагаю, что это был адаптированный специально для этих целей наземный носитель, а именно пусковая установка ОТРК "Гром-2". Если смотреть на габариты транспортно-пускового контейнера ракет "Гром-2", Storm Shadow может в него поместиться, тем более Украине могли помочь с данной адаптацией", - сказал Леонков. Эксперт напомнил, что ракеты Storm Shadow запускаются с воздушных, морских и подводных носителей, которыми Киев не располагает. "Гром" - оперативно-тактический ракетный комплекс, который украинское КБ "Южное" (Днепр) разрабатывало после распада СССР. Впервые проект комплекса был представлен в 2013 году на различных международных выставках вооружений. Как заявляли разработчики, дальность поражения "Грома", в зависимости от ракеты, составляет от 50 до 500 километров, что значительно больше, чем у остававшихся в украинских войсках с советского времени ОТРК "Точка-У" (от 15 до 120 километров). Опытные образцы "Громов" в последние годы регулярно принимали участие на парадах в честь дня независимости в Киеве, однако об итогах испытаний ОТРК и его постановке на вооружение официальной информации не поступало. По данным из открытых источников, модификация "Гром-2" представляет собой мобильную пусковую установку с двумя ракетами типа "земля-земля" на шасси пятиосного грузового автомобиля.

https://ria.ru/20230513/obstrel-1871484268.html

https://ria.ru/20230513/lugansk-1871480961.html

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Екатерина Зайцева

алексей леонков, сцкк, украина, луганск, киев, происшествия