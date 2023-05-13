https://ria.ru/20230513/obstrel-1871484268.html
Сенатор заявила о пострадавших среди гражданских из-за обстрела Луганска
Сенатор заявила о пострадавших среди гражданских из-за обстрела Луганска - РИА Новости, 13.05.2023
Сенатор заявила о пострадавших среди гражданских из-за обстрела Луганска
Сенатор от ЛНР Дарья Лантратова в своем телеграм-канале сообщила о двух пострадавших в результате украинского обстрела территории республики. РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T11:38
2023-05-13T11:38
2023-05-13T11:52
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
луганск
происшествия
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Сенатор от ЛНР Дарья Лантратова в своем телеграм-канале сообщила о двух пострадавших в результате украинского обстрела территории республики.Взрыв прогремел утром в субботу на окраине Луганска в поселке Юбилейный, передавал ранее корреспондент РИА Новости. Очевидцы сообщали, что в ряде домов выбиты стекла. В пятницу в Луганске прогремели два взрыва при обстрелах, отмечалось, что ранения получили шесть детей."Второй удар по Луганску - меньше, чем за сутки. Сегодня утром ракеты прилетели в поселок Юбилейный Артемовского района города. Есть пострадавшие, в том числе - и среди гражданских. Предварительно, два человека госпитализированы. Военные сообщают о том, что удары были произведены крылатыми ракетами Storm Shadow", - написала она в своем телеграм-канале.
https://ria.ru/20230513/obstrel-1871485861.html
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, луганск, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Луганск, Происшествия
Сенатор заявила о пострадавших среди гражданских из-за обстрела Луганска
Сенатор Лантратова заявила о двух госпитализированных из-за обстрела Луганска ВСУ
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости.
Сенатор от ЛНР Дарья Лантратова в своем телеграм-канале
сообщила о двух пострадавших в результате украинского обстрела территории республики.
Взрыв прогремел утром в субботу на окраине Луганска в поселке Юбилейный, передавал ранее корреспондент РИА Новости. Очевидцы сообщали, что в ряде домов выбиты стекла. В пятницу в Луганске прогремели два взрыва при обстрелах, отмечалось, что ранения получили шесть детей.
"Второй удар по Луганску - меньше, чем за сутки. Сегодня утром ракеты прилетели в поселок Юбилейный Артемовского района города. Есть пострадавшие, в том числе - и среди гражданских. Предварительно, два человека госпитализированы. Военные сообщают о том, что удары были произведены крылатыми ракетами Storm Shadow", - написала она в своем телеграм-канале.
ВСУ могли запустить ракету Storm Shadow с земли, заявил эксперт