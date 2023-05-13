https://ria.ru/20230513/obstrel-1871484268.html

Сенатор заявила о пострадавших среди гражданских из-за обстрела Луганска

Сенатор заявила о пострадавших среди гражданских из-за обстрела Луганска - РИА Новости, 13.05.2023

Сенатор заявила о пострадавших среди гражданских из-за обстрела Луганска

Сенатор от ЛНР Дарья Лантратова в своем телеграм-канале сообщила о двух пострадавших в результате украинского обстрела территории республики. РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T11:38

2023-05-13T11:38

2023-05-13T11:52

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

луганск

происшествия

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Сенатор от ЛНР Дарья Лантратова в своем телеграм-канале сообщила о двух пострадавших в результате украинского обстрела территории республики.Взрыв прогремел утром в субботу на окраине Луганска в поселке Юбилейный, передавал ранее корреспондент РИА Новости. Очевидцы сообщали, что в ряде домов выбиты стекла. В пятницу в Луганске прогремели два взрыва при обстрелах, отмечалось, что ранения получили шесть детей."Второй удар по Луганску - меньше, чем за сутки. Сегодня утром ракеты прилетели в поселок Юбилейный Артемовского района города. Есть пострадавшие, в том числе - и среди гражданских. Предварительно, два человека госпитализированы. Военные сообщают о том, что удары были произведены крылатыми ракетами Storm Shadow", - написала она в своем телеграм-канале.

https://ria.ru/20230513/obstrel-1871485861.html

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луганск

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Екатерина Зайцева

луганская народная республика, луганск, происшествия