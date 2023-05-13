https://ria.ru/20230513/obstrel-1871476385.html

ВСУ нанесли первые удары дальнобойными ракетами Storm Shadow

ВСУ нанесли первые удары дальнобойными ракетами Storm Shadow - РИА Новости, 13.05.2023

ВСУ нанесли первые удары дальнобойными ракетами Storm Shadow

Ракетный удар по Луганску 12 мая был нанесен крылатыми ракетами Storm Shadow англо-французского производства, сообщило в Telegram-канале представительство... РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T10:31

2023-05-13T10:31

2023-05-13T11:44

специальная военная операция на украине

луганск

сцкк

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 13 мая — РИА Новости. Ракетный удар по Луганску 12 мая был нанесен крылатыми ракетами Storm Shadow англо-французского производства, сообщило в Telegram-канале представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."По уточненной информации, 12 мая 2023 года во время ракетного обстрела города Луганска вооруженные формирования Украины применили две крылатые ракеты Storm Shadow (англо-французского производства) и одну ракету противодействия ПВО ADM-160B MALD (производства США)", — говорится в публикации.Первоначально в представительстве заявляли, что ВСУ применили украинский комплекс "Гром".Накануне в ЛНР отмечали День Республики. Два взрыва прогремели в Луганске вечером, примерно в 18:30. Как заявили в СЦКК, удары пришлись по району недействующих заводов "Поли-пак" и "Милам". Обломки ADM-160B нашли в центре города — эта ракета применяется как ложная цель.При обстреле получили ранения шесть детей, депутат Госдумы Виктор Водолацкий пострадал, когда помогал людям, оказавшимся под завалами.

https://ria.ru/20230512/rakety-1871430180.html

луганск

луганская народная республика

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луганск, сцкк, луганская народная республика