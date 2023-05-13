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ВСУ нанесли первые удары дальнобойными ракетами Storm Shadow - РИА Новости, 13.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:31 13.05.2023 (обновлено: 11:44 13.05.2023)
https://ria.ru/20230513/obstrel-1871476385.html
ВСУ нанесли первые удары дальнобойными ракетами Storm Shadow
ВСУ нанесли первые удары дальнобойными ракетами Storm Shadow - РИА Новости, 13.05.2023
ВСУ нанесли первые удары дальнобойными ракетами Storm Shadow
Ракетный удар по Луганску 12 мая был нанесен крылатыми ракетами Storm Shadow англо-французского производства, сообщило в Telegram-канале представительство... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T10:31
2023-05-13T11:44
специальная военная операция на украине
луганск
сцкк
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 13 мая — РИА Новости. Ракетный удар по Луганску 12 мая был нанесен крылатыми ракетами Storm Shadow англо-французского производства, сообщило в Telegram-канале представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."По уточненной информации, 12 мая 2023 года во время ракетного обстрела города Луганска вооруженные формирования Украины применили две крылатые ракеты Storm Shadow (англо-французского производства) и одну ракету противодействия ПВО ADM-160B MALD (производства США)", — говорится в публикации.Первоначально в представительстве заявляли, что ВСУ применили украинский комплекс "Гром".Накануне в ЛНР отмечали День Республики. Два взрыва прогремели в Луганске вечером, примерно в 18:30. Как заявили в СЦКК, удары пришлись по району недействующих заводов "Поли-пак" и "Милам". Обломки ADM-160B нашли в центре города — эта ракета применяется как ложная цель.При обстреле получили ранения шесть детей, депутат Госдумы Виктор Водолацкий пострадал, когда помогал людям, оказавшимся под завалами.
https://ria.ru/20230512/rakety-1871430180.html
луганск
луганская народная республика
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луганск, сцкк, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Луганск, СЦКК, Луганская Народная Республика
ВСУ нанесли первые удары дальнобойными ракетами Storm Shadow

ВСУ применили ракеты Storm Shadow и ракету ADM-160B MALD при обстреле Луганска 12 мая

© Фото : MBDA/Thierry WurtzБританская ракета Storm Shadow/Scalp
Британская ракета Storm Shadow/Scalp - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
© Фото : MBDA/Thierry Wurtz
Британская ракета Storm Shadow/Scalp. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 13 мая — РИА Новости. Ракетный удар по Луганску 12 мая был нанесен крылатыми ракетами Storm Shadow англо-французского производства, сообщило в Telegram-канале представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"По уточненной информации, 12 мая 2023 года во время ракетного обстрела города Луганска вооруженные формирования Украины применили две крылатые ракеты Storm Shadow (англо-французского производства) и одну ракету противодействия ПВО ADM-160B MALD (производства США)", — говорится в публикации.
© Фото : Представительство ЛНР в СЦККФрагменты ракет, применявшихся при обстреле Луганска
Фрагменты ракет, применявшихся при обстреле Луганска
Фрагменты ракет, применявшихся при обстреле Луганска
© Фото : Представительство ЛНР в СЦКК
1 из 3
© Фото : Представительство ЛНР в СЦККФрагменты ракет, применявшихся при обстреле Луганска
Фрагменты ракет, применявшихся при обстреле Луганска
Фрагменты ракет, применявшихся при обстреле Луганска
© Фото : Представительство ЛНР в СЦКК
2 из 3
© Фото : Представительство ЛНР в СЦККФрагмент ракеты, применявшейся при обстреле Луганска
Фрагмент ракеты, применявшейся при обстреле Луганска
Фрагмент ракеты, применявшейся при обстреле Луганска
© Фото : Представительство ЛНР в СЦКК
3 из 3
Фрагменты ракет, применявшихся при обстреле Луганска
© Фото : Представительство ЛНР в СЦКК
1 из 3
Фрагменты ракет, применявшихся при обстреле Луганска
© Фото : Представительство ЛНР в СЦКК
2 из 3
Фрагмент ракеты, применявшейся при обстреле Луганска
© Фото : Представительство ЛНР в СЦКК
3 из 3
Первоначально в представительстве заявляли, что ВСУ применили украинский комплекс "Гром".
Накануне в ЛНР отмечали День Республики. Два взрыва прогремели в Луганске вечером, примерно в 18:30. Как заявили в СЦКК, удары пришлись по району недействующих заводов "Поли-пак" и "Милам". Обломки ADM-160B нашли в центре города — эта ракета применяется как ложная цель.
При обстреле получили ранения шесть детей, депутат Госдумы Виктор Водолацкий пострадал, когда помогал людям, оказавшимся под завалами.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
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12 мая, 21:10
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганскСЦККЛуганская Народная Республика
 
 
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