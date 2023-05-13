https://ria.ru/20230513/obstrel-1871472264.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 13.05.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую
Украинские войска за полтора часа обстреляли Донецк и Ясиноватую, выпустив 16 снарядов калибром 155 миллиметров и шесть снарядов калибром 152 миллиметра,... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T09:43
2023-05-13T09:43
2023-05-13T09:43
специальная военная операция на украине
донецк
ясиноватая
сцкк
происшествия
донецкая народная республика
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Украинские войска за полтора часа обстреляли Донецк и Ясиноватую, выпустив 16 снарядов калибром 155 миллиметров и шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило в Telegram-канале представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 07:05 (совпадает с мск) - населенный пункт Ласточкино - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 07:45 - населенный пункт Ласточкино - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров...08:10 - населенный пункт Орловка - г. Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров ...08:35 - населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Ясиноватая: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230513/donetsk-1871467284.html
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донецк, ясиноватая, сцкк, происшествия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Ясиноватая, СЦКК, Происшествия, Донецкая Народная Республика
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 16 снарядов по Донецку и Ясиноватой