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Украинские войска нанесли удар по Донецку - РИА Новости, 13.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
07:19 13.05.2023
https://ria.ru/20230513/obstrel-1871461498.html
Украинские войска нанесли удар по Донецку
Украинские войска нанесли удар по Донецку - РИА Новости, 13.05.2023
Украинские войска нанесли удар по Донецку
Украинские войска за ночь и утро обстреляли Куйбышевский, Киевский и Петровский районы Донецка 18 снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T07:19
2023-05-13T07:19
специальная военная операция на украине
донецк
украина
петровский район
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 13 мая - РИА Новости. Украинские войска за ночь и утро обстреляли Куйбышевский, Киевский и Петровский районы Донецка 18 снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Отмечается, что Петровский и Куйбышевский районы города были также обстреляны в 06.05 и 06.35 соответственно, по ним выпустили 11 "натовских" снарядов. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230513/obstrel-1871449855.html
донецк
украина
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донецк, украина, петровский район, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Украина, Петровский район, СЦКК, НАТО
Украинские войска нанесли удар по Донецку

ВСУ за ночь и утро выпустили по Донецку 18 снарядов "натовского" калибра

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкСотрудник СЦКК
Сотрудник СЦКК - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Сотрудник СЦКК. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 мая - РИА Новости. Украинские войска за ночь и утро обстреляли Куйбышевский, Киевский и Петровский районы Донецка 18 снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению... 00.05 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Отмечается, что Петровский и Куйбышевский районы города были также обстреляны в 06.05 и 06.35 соответственно, по ним выпустили 11 "натовских" снарядов.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Жилой дом, поврежденный в результате обстрела со стороны ВСУ Куйбышевского района Донецка. - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкУкраинаПетровский районСЦККНАТО
 
 
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