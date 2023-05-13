https://ria.ru/20230513/obstrel-1871461498.html

Украинские войска нанесли удар по Донецку

Украинские войска нанесли удар по Донецку - РИА Новости, 13.05.2023

Украинские войска нанесли удар по Донецку

Украинские войска за ночь и утро обстреляли Куйбышевский, Киевский и Петровский районы Донецка 18 снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T07:19

2023-05-13T07:19

2023-05-13T07:19

специальная военная операция на украине

донецк

украина

петровский район

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 13 мая - РИА Новости. Украинские войска за ночь и утро обстреляли Куйбышевский, Киевский и Петровский районы Донецка 18 снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Отмечается, что Петровский и Куйбышевский районы города были также обстреляны в 06.05 и 06.35 соответственно, по ним выпустили 11 "натовских" снарядов. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230513/obstrel-1871449855.html

донецк

украина

петровский район

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донецк, украина, петровский район, сцкк, нато