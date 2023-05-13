https://ria.ru/20230513/obstrel-1871449855.html
Украинские войска за сутки 54 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 54 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 13.05.2023
Украинские войска за сутки 54 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 54 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T01:24
2023-05-13T01:24
2023-05-13T01:24
сцкк
гольмовский
донецкая народная республика
горловка
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 13 мая - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 54 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки Представительство сообщало о 54 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Отмечается, что под вражеским огнем оказались районы девяти населенных пунктов ДНР: Горловки, Гольмовского, Ясиноватой, Донецка, Макеевки, Старомайорского, Старомлиновки, Благодатного и Владимировки.
https://ria.ru/20230513/lugansk-1871446219.html
гольмовский
донецкая народная республика
горловка
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сцкк, гольмовский, донецкая народная республика, горловка
СЦКК, Гольмовский, Донецкая Народная Республика, Горловка, Специальная военная операция на Украине
Украинские войска за сутки 54 раза обстреляли территорию ДНР
СЦКК: ВСУ за сутки 54 раза обстреляли территорию ДНР