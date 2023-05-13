https://ria.ru/20230513/obmen-1871448454.html

США не исключили обмена с Москвой осужденных в других странах россиян

США не исключили обмена с Москвой осужденных в других странах россиян - РИА Новости, 13.05.2023

США не исключили обмена с Москвой осужденных в других странах россиян

США изучают различные варианты действий для возвращения на родину осужденных в России американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича, заявил представитель Белого... РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T00:52

2023-05-13T00:52

2023-05-13T01:10

эван гершкович

фсб

джон кирби

пол уилан

москва

сша

россия

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ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. США изучают различные варианты действий для возвращения на родину осужденных в России американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича, заявил представитель Белого дома Джон Кирби.По словам представителя Белого дома, который занимает пост координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности, администрация рассматривает "различные варианты действий". "Я думаю, мне следует остановиться прямо здесь, чтобы не поставить под угрозу данные усилия, рассуждая о них публично", - добавил Кирби.У него также поинтересовались, готовы ли США пойти на частичное ослабление санкций, введенных против России после начала спецоперации, для возвращения на родину Уилана и Гершковича. О том, что в Вашингтоне рассматривают такую возможность, ранее сообщил телеканал CNN."Мы позаботимся о том, чтобы любой режим санкций, который мы ввели в отношении России, применялся безупречно и должным образом… Я не вижу здесь никаких изменений", - ответил Кирби.Уилана задержали в Москве 28 декабря 2018 года, как сообщала ФСБ, во время шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флеш-карту, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Его приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии. ФСБ России 30 марта объявила о задержании в Екатеринбурге корреспондента московского бюро WSJ Эвана Гершковича. Его заподозрили в шпионаже в интересах правительства США: американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца. В 2022 году Россия и США впервые за 12 лет дважды обменялись заключенными. В конце апреля в Россию вернулся задержанный в 2010 году в Либерии и позже экстрадированный в США летчик Константин Ярошенко, которого обменяли в аэропорту Анкары на осужденного в России американского студента Тревора Рида, который отбывал девятилетний срок за нападение на полицейских в Москве в 2019 году.В декабре в аэропорту Абу-Даби состоялся обмен американской баскетболистки Бриттни Грайнер, которую задержали в феврале 2022 года за вейп с гашишным маслом, на россиянина Виктора Бута, приговоренного в США к 25 годам заключения за обвинения в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. В заключении Бут находился почти 15 лет. Его арестовали в Таиланде по запросу Вашингтона в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб, вывезли в США.

https://ria.ru/20230502/obmen-1869040922.html

https://ria.ru/20230310/otnosheniya-1856982488.html

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эван гершкович, фсб, джон кирби, пол уилан, москва, сша, россия