https://ria.ru/20230513/nato-1871504267.html

В США назвали оружие Путина, которое приводит НАТО в ужас

В США назвали оружие Путина, которое приводит НАТО в ужас - РИА Новости, 13.05.2023

В США назвали оружие Путина, которое приводит НАТО в ужас

Российский подводный флот представляет критическую угрозу для Североатлантического альянса и западных стран, пишет издание Newsweek. РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T14:06

2023-05-13T14:06

2023-05-13T17:44

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Российский подводный флот представляет критическую угрозу для Североатлантического альянса и западных стран, пишет издание Newsweek."Противолодочные возможности НАТО атрофировались после окончания холодной войны и по мере того, как внимание было отвлечено на другие темы", — говорится в публикации.По словам автора, эта российская техника повсеместно считается грозной силой, и США вместе с союзниками пытаются изо всех сил сравнять счет в гонке вооружений, поскольку Москва может нанести удар по любой точке территории Соединенных Штатов.Если исключить ядерное оружие, российские подводные лодки — это самая большая угроза, которую Россия представляет для НАТО, заключается в статье.

https://ria.ru/20230511/putin-1871087790.html

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в мире, сша, москва, россия, нато