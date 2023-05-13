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В США назвали оружие Путина, которое приводит НАТО в ужас - РИА Новости, 13.05.2023
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14:06 13.05.2023 (обновлено: 17:44 13.05.2023)
https://ria.ru/20230513/nato-1871504267.html
В США назвали оружие Путина, которое приводит НАТО в ужас
В США назвали оружие Путина, которое приводит НАТО в ужас - РИА Новости, 13.05.2023
В США назвали оружие Путина, которое приводит НАТО в ужас
Российский подводный флот представляет критическую угрозу для Североатлантического альянса и западных стран, пишет издание Newsweek. РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T14:06
2023-05-13T17:44
в мире
сша
москва
россия
нато
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Российский подводный флот представляет критическую угрозу для Североатлантического альянса и западных стран, пишет издание Newsweek."Противолодочные возможности НАТО атрофировались после окончания холодной войны и по мере того, как внимание было отвлечено на другие темы", — говорится в публикации.По словам автора, эта российская техника повсеместно считается грозной силой, и США вместе с союзниками пытаются изо всех сил сравнять счет в гонке вооружений, поскольку Москва может нанести удар по любой точке территории Соединенных Штатов.Если исключить ядерное оружие, российские подводные лодки — это самая большая угроза, которую Россия представляет для НАТО, заключается в статье.
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в мире, сша, москва, россия, нато
В мире, США, Москва, Россия, НАТО
В США назвали оружие Путина, которое приводит НАТО в ужас

Newsweek: подводные лодки ВМФ России представляют критическую угрозу для НАТО и Запада

© AP Photo / Matthias SchraderГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
© AP Photo / Matthias Schrader
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Российский подводный флот представляет критическую угрозу для Североатлантического альянса и западных стран, пишет издание Newsweek.
"Противолодочные возможности НАТО атрофировались после окончания холодной войны и по мере того, как внимание было отвлечено на другие темы", — говорится в публикации.
По словам автора, эта российская техника повсеместно считается грозной силой, и США вместе с союзниками пытаются изо всех сил сравнять счет в гонке вооружений, поскольку Москва может нанести удар по любой точке территории Соединенных Штатов.
Если исключить ядерное оружие, российские подводные лодки — это самая большая угроза, которую Россия представляет для НАТО, заключается в статье.
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