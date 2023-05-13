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МГУ перевел студентов Шуваловского корпуса на дистант - РИА Новости, 13.05.2023
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22:00 13.05.2023
https://ria.ru/20230513/msu-1871560769.html
МГУ перевел студентов Шуваловского корпуса на дистант
МГУ перевел студентов Шуваловского корпуса на дистант - РИА Новости, 13.05.2023
МГУ перевел студентов Шуваловского корпуса на дистант
Московский государственный университет переводит Шуваловский корпус на дистанционное обучение до 26 мая, посещать корпус смогут только дважды привитые от кори,... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T22:00
2023-05-13T22:00
общество
виктор садовничий
мгу имени м. в. ломоносова
здоровье - общество
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Московский государственный университет переводит Шуваловский корпус на дистанционное обучение до 26 мая, посещать корпус смогут только дважды привитые от кори, следует из приказа ректора вуза, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Отмечается, что участие в очных мероприятиях по государственной итоговой аттестации будет разрешено только студентам и сотрудникам, которые не контактировали с заболевшим корью студентом, были дважды привиты корью или же переболели ей. На дистанционное обучение, согласно приказу, также переводятся учащиеся программ дополнительного образования, кружков. Ректор вуза Виктор Садовничий также поручил медицинскому научно-образовательному центру МГУ предоставить в территориальное управление Роспотребнадзора сведения об иммунном статусе работников и учащихся Шуваловского корпуса, провести вакцинацию по эпидемическим показаниям студентов, которые ранее не болели корью и дважды не были привиты до 17 мая. В Шуваловском корпусе МГУ располагаются факультеты политологии, государственного управления, исторический, философский факультеты, а также Высшая школа культурной политики и управления в гуманитарной сфере и Общеуниверситетский центр художественных и природных коллекций. Ранее вуз также перевел на дистанционное обучение второй учебный корпус, который располагается на Ленинских горах.
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РИА Новости
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общество, виктор садовничий, мгу имени м. в. ломоносова, здоровье - общество
Общество, Виктор Садовничий, МГУ имени М. В. Ломоносова, Здоровье - Общество
МГУ перевел студентов Шуваловского корпуса на дистант

МГУ перевел студентов Шуваловского корпуса на дистант до 26 мая

CC BY-SA 2.0 / Совет Федерации / Шуваловский корпус МГУШуваловский корпус МГУ
Шуваловский корпус МГУ - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
CC BY-SA 2.0 / Совет Федерации / Шуваловский корпус МГУ
Шуваловский корпус МГУ. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Московский государственный университет переводит Шуваловский корпус на дистанционное обучение до 26 мая, посещать корпус смогут только дважды привитые от кори, следует из приказа ректора вуза, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
«
"Деканам факультетов совместно с Управлением академической политики, учебно-методической деятельности и организации учебного процесса организовать дистанционный режим обучения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий обучающихся структурных подразделений в Шуваловском корпусе с 12 по 26 мая 2023 года включительно", - говорится в документе.
Отмечается, что участие в очных мероприятиях по государственной итоговой аттестации будет разрешено только студентам и сотрудникам, которые не контактировали с заболевшим корью студентом, были дважды привиты корью или же переболели ей.
На дистанционное обучение, согласно приказу, также переводятся учащиеся программ дополнительного образования, кружков.
Ректор вуза Виктор Садовничий также поручил медицинскому научно-образовательному центру МГУ предоставить в территориальное управление Роспотребнадзора сведения об иммунном статусе работников и учащихся Шуваловского корпуса, провести вакцинацию по эпидемическим показаниям студентов, которые ранее не болели корью и дважды не были привиты до 17 мая.
В Шуваловском корпусе МГУ располагаются факультеты политологии, государственного управления, исторический, философский факультеты, а также Высшая школа культурной политики и управления в гуманитарной сфере и Общеуниверситетский центр художественных и природных коллекций.
Ранее вуз также перевел на дистанционное обучение второй учебный корпус, который располагается на Ленинских горах.
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