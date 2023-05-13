https://ria.ru/20230513/msu-1871560769.html

МГУ перевел студентов Шуваловского корпуса на дистант

МГУ перевел студентов Шуваловского корпуса на дистант - РИА Новости, 13.05.2023

МГУ перевел студентов Шуваловского корпуса на дистант

Московский государственный университет переводит Шуваловский корпус на дистанционное обучение до 26 мая, посещать корпус смогут только дважды привитые от кори,... РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T22:00

2023-05-13T22:00

2023-05-13T22:00

общество

виктор садовничий

мгу имени м. в. ломоносова

здоровье - общество

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Московский государственный университет переводит Шуваловский корпус на дистанционное обучение до 26 мая, посещать корпус смогут только дважды привитые от кори, следует из приказа ректора вуза, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Отмечается, что участие в очных мероприятиях по государственной итоговой аттестации будет разрешено только студентам и сотрудникам, которые не контактировали с заболевшим корью студентом, были дважды привиты корью или же переболели ей. На дистанционное обучение, согласно приказу, также переводятся учащиеся программ дополнительного образования, кружков. Ректор вуза Виктор Садовничий также поручил медицинскому научно-образовательному центру МГУ предоставить в территориальное управление Роспотребнадзора сведения об иммунном статусе работников и учащихся Шуваловского корпуса, провести вакцинацию по эпидемическим показаниям студентов, которые ранее не болели корью и дважды не были привиты до 17 мая. В Шуваловском корпусе МГУ располагаются факультеты политологии, государственного управления, исторический, философский факультеты, а также Высшая школа культурной политики и управления в гуманитарной сфере и Общеуниверситетский центр художественных и природных коллекций. Ранее вуз также перевел на дистанционное обучение второй учебный корпус, который располагается на Ленинских горах.

https://ria.ru/20230510/privivka-1867936314.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, виктор садовничий, мгу имени м. в. ломоносова, здоровье - общество