В центре Москвы прошел мотопарад в честь открытия сезона
Мотосезон в Москве открылся парадом, в котором участвовали до пяти тысяч мотоциклистов
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкУчастники мотофестиваля, приуроченного к старту мотосезона 2023 года, едут по Садовому кольцу в Москве
Участники мотофестиваля, приуроченного к старту мотосезона 2023 года, едут по Садовому кольцу в Москве
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Мотосезон открылся в Москве в субботу, предполагается, что в мотопараде принимают участие около 5 тысяч человек, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
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"Лето неумолимо приближается. Можно сказать, что с открытием мотосезона, оно вот сегодня фактически наступило. Что хотелось бы пожелать всем мотоциклистам Москвы, Подмосковья, всем нашим коллегам в других городах России, конечно, безопасности на дорогах, сделать все, чтобы окружающие участники дорожного движения видели вас, чтобы мы друг другу создавали комфортные условия и когда надо, конечно, приходили на помощь, что всегда отличает мотоциклистов по всей нашей стране", - сказал Ликсутов.
Он отметил, что, по данным организаторов, в мотопараде участвуют мотоциклисты не только из Москвы, но и других городов и регионов России. Например, из Подмосковья, Орла, Санкт-Петербурга.
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"Мы ожидаем около 4 тысяч мотоциклистов, если всех вместе взять, кто в колонне проедет по Садовому кольцу, будет около 5 тысяч участников. Это такой рекордный показатель за последние несколько лет", - рассказал Ликсутов. Он отметил, что правительство Москвы делает все, чтобы дороги в городе были качественными и безопасными. "Будем продолжать все эти вещи", - добавил заммэра.
Длинная колонна мотоциклистов стартовала от проспекта Академика Сахарова и проследовала до парка "Музеон", где пройдет водное представление, мотошоу и концерт. Мотопарад возглавил Ликсутов, также в мероприятии принял участие рэпер Тимати.
Ранее в столичном департаменте транспорта сообщали, что в открытии мотосезона примут участие представители 21 мотоклуба.