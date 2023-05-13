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В центре Москвы прошел мотопарад в честь открытия сезона - РИА Новости, 13.05.2023
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13:01 13.05.2023 (обновлено: 13:06 13.05.2023)
https://ria.ru/20230513/motoparad-1871496419.html
В центре Москвы прошел мотопарад в честь открытия сезона
В центре Москвы прошел мотопарад в честь открытия сезона - РИА Новости, 13.05.2023
В центре Москвы прошел мотопарад в честь открытия сезона
Мотосезон открылся в Москве в субботу, предполагается, что в мотопараде принимают участие около 5 тысяч человек, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T13:01
2023-05-13T13:06
общество
москва
максим ликсутов
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Мотосезон открылся в Москве в субботу, предполагается, что в мотопараде принимают участие около 5 тысяч человек, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Он отметил, что, по данным организаторов, в мотопараде участвуют мотоциклисты не только из Москвы, но и других городов и регионов России. Например, из Подмосковья, Орла, Санкт-Петербурга. Длинная колонна мотоциклистов стартовала от проспекта Академика Сахарова и проследовала до парка "Музеон", где пройдет водное представление, мотошоу и концерт. Мотопарад возглавил Ликсутов, также в мероприятии принял участие рэпер Тимати. Ранее в столичном департаменте транспорта сообщали, что в открытии мотосезона примут участие представители 21 мотоклуба.
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общество, москва, максим ликсутов
Общество, Москва, Максим Ликсутов
В центре Москвы прошел мотопарад в честь открытия сезона

Мотосезон в Москве открылся парадом, в котором участвовали до пяти тысяч мотоциклистов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкУчастники мотофестиваля, приуроченного к старту мотосезона 2023 года, едут по Садовому кольцу в Москве
Участники мотофестиваля, приуроченного к старту мотосезона 2023 года, едут по Садовому кольцу в Москве - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Участники мотофестиваля, приуроченного к старту мотосезона 2023 года, едут по Садовому кольцу в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Мотосезон открылся в Москве в субботу, предполагается, что в мотопараде принимают участие около 5 тысяч человек, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
«
"Лето неумолимо приближается. Можно сказать, что с открытием мотосезона, оно вот сегодня фактически наступило. Что хотелось бы пожелать всем мотоциклистам Москвы, Подмосковья, всем нашим коллегам в других городах России, конечно, безопасности на дорогах, сделать все, чтобы окружающие участники дорожного движения видели вас, чтобы мы друг другу создавали комфортные условия и когда надо, конечно, приходили на помощь, что всегда отличает мотоциклистов по всей нашей стране", - сказал Ликсутов.
Он отметил, что, по данным организаторов, в мотопараде участвуют мотоциклисты не только из Москвы, но и других городов и регионов России. Например, из Подмосковья, Орла, Санкт-Петербурга.
«
"Мы ожидаем около 4 тысяч мотоциклистов, если всех вместе взять, кто в колонне проедет по Садовому кольцу, будет около 5 тысяч участников. Это такой рекордный показатель за последние несколько лет", - рассказал Ликсутов. Он отметил, что правительство Москвы делает все, чтобы дороги в городе были качественными и безопасными. "Будем продолжать все эти вещи", - добавил заммэра.
Длинная колонна мотоциклистов стартовала от проспекта Академика Сахарова и проследовала до парка "Музеон", где пройдет водное представление, мотошоу и концерт. Мотопарад возглавил Ликсутов, также в мероприятии принял участие рэпер Тимати.
Ранее в столичном департаменте транспорта сообщали, что в открытии мотосезона примут участие представители 21 мотоклуба.
 
ОбществоМоскваМаксим Ликсутов
 
 
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