https://ria.ru/20230513/motoparad-1871496419.html

В центре Москвы прошел мотопарад в честь открытия сезона

В центре Москвы прошел мотопарад в честь открытия сезона - РИА Новости, 13.05.2023

В центре Москвы прошел мотопарад в честь открытия сезона

Мотосезон открылся в Москве в субботу, предполагается, что в мотопараде принимают участие около 5 тысяч человек, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T13:01

2023-05-13T13:01

2023-05-13T13:06

общество

москва

максим ликсутов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0d/1871495910_0:0:3263:1835_1920x0_80_0_0_0454052f49e6e91ab9c5552ab5158e1e.jpg

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Мотосезон открылся в Москве в субботу, предполагается, что в мотопараде принимают участие около 5 тысяч человек, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Он отметил, что, по данным организаторов, в мотопараде участвуют мотоциклисты не только из Москвы, но и других городов и регионов России. Например, из Подмосковья, Орла, Санкт-Петербурга. Длинная колонна мотоциклистов стартовала от проспекта Академика Сахарова и проследовала до парка "Музеон", где пройдет водное представление, мотошоу и концерт. Мотопарад возглавил Ликсутов, также в мероприятии принял участие рэпер Тимати. Ранее в столичном департаменте транспорта сообщали, что в открытии мотосезона примут участие представители 21 мотоклуба.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, максим ликсутов