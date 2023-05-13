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Ряд московских улиц перекроют для проведения мотопарада - РИА Новости, 13.05.2023
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00:30 13.05.2023
https://ria.ru/20230513/motoparad-1871447491.html
Ряд московских улиц перекроют для проведения мотопарада
Ряд московских улиц перекроют для проведения мотопарада - РИА Новости, 13.05.2023
Ряд московских улиц перекроют для проведения мотопарада
Ряд улиц в центре Москвы перекроют в субботу для мотопарада, сообщил столичный департамент транспорта. РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T00:30
2023-05-13T00:30
общество
садовое кольцо (москва)
городское хозяйство москвы
москва
музеон
парад победы
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Ряд улиц в центре Москвы перекроют в субботу для мотопарада, сообщил столичный департамент транспорта. Мотосезон откроется в Москве 13 мая, в этот день пройдет мотофестиваль с традиционным парадом - колонна мотоциклистов проедет по Садовому кольцу от проспекта Академика Сахарова до парка "Музеон". С 11.50 будет временно закрыто движение по внешней стороне Садового кольца. После прохождения мотоколонны движение будет сразу же открыто. Отмечается, что с 23.30 12 мая до 15.00 13 мая закрыт проезд на улице Маши Порываевой. Также на этой улице и на проспекте Академика Сахарова от Садового кольца до улицы Маши Порываевой запрещена парковка до 21.00.
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садовое кольцо (москва)
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общество, садовое кольцо (москва), городское хозяйство москвы, москва, музеон, парад победы
Общество, Садовое кольцо (Москва), Городское хозяйство Москвы, Москва, Музеон, Парад Победы
Ряд московских улиц перекроют для проведения мотопарада

Ряд улиц в центре Москвы в субботу перекроют для проведения мотопарада

© MVRDVПроект комплекса апартаментов на пересечении Садового кольца и проспекта Академика Сахарова в Москве
Проект комплекса апартаментов на пересечении Садового кольца и проспекта Академика Сахарова в Москве
© MVRDV
Проект комплекса апартаментов на пересечении Садового кольца и проспекта Академика Сахарова в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Ряд улиц в центре Москвы перекроют в субботу для мотопарада, сообщил столичный департамент транспорта.
Мотосезон откроется в Москве 13 мая, в этот день пройдет мотофестиваль с традиционным парадом - колонна мотоциклистов проедет по Садовому кольцу от проспекта Академика Сахарова до парка "Музеон".
С 11.50 будет временно закрыто движение по внешней стороне Садового кольца. После прохождения мотоколонны движение будет сразу же открыто.
Отмечается, что с 23.30 12 мая до 15.00 13 мая закрыт проезд на улице Маши Порываевой. Также на этой улице и на проспекте Академика Сахарова от Садового кольца до улицы Маши Порываевой запрещена парковка до 21.00.
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ОбществоСадовое кольцо (Москва)Городское хозяйство МосквыМоскваМузеонПарад Победы
 
 
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