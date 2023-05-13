https://ria.ru/20230513/motivy-1871462016.html

В США предложили простой способ понять мотивы России на Украине

В США предложили простой способ понять мотивы России на Украине - РИА Новости, 13.05.2023

В США предложили простой способ понять мотивы России на Украине

Американский экономист Джеффри Сакс призвал сравнить Украину с Мексикой, чтобы лучше понять позицию России в конфликте. Об этом он заявил в интервью для The... РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T07:27

2023-05-13T07:27

2023-05-13T07:36

специальная военная операция на украине

в мире

сша

украина

мексика

сергей лавров

нато

евросоюз

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Американский экономист Джеффри Сакс призвал сравнить Украину с Мексикой, чтобы лучше понять позицию России в конфликте. Об этом он заявил в интервью для The Canadian Foreign Policy Institute."Давайте просто представим, что Китай и Мексика решат создать военный союз. Очевидно, что США и (премьер Канады Джастин – ред.) Трюдо не будут говорить: "Это их выбор! Двери открыты для всех, они могут делать все, что захотят", — заявил Сакс.Экономист назвал главной причиной конфликта уверенность НАТО в том, что она может безнаказанно приближаться к чужим границам. Сакс напомнил, что США обещали не расширять альянс, однако такие планы появились уже в 1992 году. Тогда же, по его словам, рассматривали вопрос принятия в организацию Украину. Об этом никогда не заявляли официально, но все это можно узнать из архивных материалов, указал он.Сакс подчеркнул, что единственным способом закончить украинский конфликт являются переговоры, основанные на отказе от расширения НАТО. В противном случае военные действия могут перейти в стадию ядерного конфликта, либо затянутся на долгие годы.Москва неоднократно заявляла, что готова выстраивать отношения с США, ЕС и НАТО на основе взаимного уважения. Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия будет определять перспективы взаимодействия с Западом на своих условиях, как только его руководители "протрезвеют".

https://ria.ru/20230511/putin-1871087790.html

https://ria.ru/20230511/zaluzhnyy-1871085139.html

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украина

мексика

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в мире, сша, украина, мексика, сергей лавров, нато, евросоюз, россия