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В США предложили простой способ понять мотивы России на Украине - РИА Новости, 13.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:27 13.05.2023 (обновлено: 07:36 13.05.2023)
https://ria.ru/20230513/motivy-1871462016.html
В США предложили простой способ понять мотивы России на Украине
В США предложили простой способ понять мотивы России на Украине - РИА Новости, 13.05.2023
В США предложили простой способ понять мотивы России на Украине
Американский экономист Джеффри Сакс призвал сравнить Украину с Мексикой, чтобы лучше понять позицию России в конфликте. Об этом он заявил в интервью для The... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T07:27
2023-05-13T07:36
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
мексика
сергей лавров
нато
евросоюз
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Американский экономист Джеффри Сакс призвал сравнить Украину с Мексикой, чтобы лучше понять позицию России в конфликте. Об этом он заявил в интервью для The Canadian Foreign Policy Institute."Давайте просто представим, что Китай и Мексика решат создать военный союз. Очевидно, что США и (премьер Канады Джастин – ред.) Трюдо не будут говорить: "Это их выбор! Двери открыты для всех, они могут делать все, что захотят", — заявил Сакс.Экономист назвал главной причиной конфликта уверенность НАТО в том, что она может безнаказанно приближаться к чужим границам. Сакс напомнил, что США обещали не расширять альянс, однако такие планы появились уже в 1992 году. Тогда же, по его словам, рассматривали вопрос принятия в организацию Украину. Об этом никогда не заявляли официально, но все это можно узнать из архивных материалов, указал он.Сакс подчеркнул, что единственным способом закончить украинский конфликт являются переговоры, основанные на отказе от расширения НАТО. В противном случае военные действия могут перейти в стадию ядерного конфликта, либо затянутся на долгие годы.Москва неоднократно заявляла, что готова выстраивать отношения с США, ЕС и НАТО на основе взаимного уважения. Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия будет определять перспективы взаимодействия с Западом на своих условиях, как только его руководители "протрезвеют".
https://ria.ru/20230511/putin-1871087790.html
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в мире, сша, украина, мексика, сергей лавров, нато, евросоюз, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Мексика, Сергей Лавров, НАТО, Евросоюз, Россия
В США предложили простой способ понять мотивы России на Украине

Американский экономист Сакс предложил сравнить Украину с Мексикой, чтобы понять Россию

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Туристы возле монумента Вашингтона в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Туристы возле монумента Вашингтона в Вашингтоне, США. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Американский экономист Джеффри Сакс призвал сравнить Украину с Мексикой, чтобы лучше понять позицию России в конфликте. Об этом он заявил в интервью для The Canadian Foreign Policy Institute.
"Давайте просто представим, что Китай и Мексика решат создать военный союз. Очевидно, что США и (премьер Канады Джастин – ред.) Трюдо не будут говорить: "Это их выбор! Двери открыты для всех, они могут делать все, что захотят", — заявил Сакс.
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Экономист назвал главной причиной конфликта уверенность НАТО в том, что она может безнаказанно приближаться к чужим границам. Сакс напомнил, что США обещали не расширять альянс, однако такие планы появились уже в 1992 году. Тогда же, по его словам, рассматривали вопрос принятия в организацию Украину. Об этом никогда не заявляли официально, но все это можно узнать из архивных материалов, указал он.
«
"Мы живем в мире лжи, и Соединенные Штаты ведут свою политику конфиденциально за исключением тех случаев, когда кто-то что-то сливает", — заметил экономист.
Сакс подчеркнул, что единственным способом закончить украинский конфликт являются переговоры, основанные на отказе от расширения НАТО. В противном случае военные действия могут перейти в стадию ядерного конфликта, либо затянутся на долгие годы.
Москва неоднократно заявляла, что готова выстраивать отношения с США, ЕС и НАТО на основе взаимного уважения. Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия будет определять перспективы взаимодействия с Западом на своих условиях, как только его руководители "протрезвеют".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаМексикаСергей ЛавровНАТОЕвросоюзРоссия
 
 
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