https://ria.ru/20230513/moshenniki-1871472026.html

Эксперт рассказал о смене тактики интернет-мошенников

Эксперт рассказал о смене тактики интернет-мошенников - РИА Новости, 13.05.2023

Эксперт рассказал о смене тактики интернет-мошенников

Мошенники уже научились применять нейросети, адаптируются к эволюции технологий и активно используют дипфейки, рассказал РИА Новости ведущий исследователь... РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T09:38

2023-05-13T09:38

2023-05-13T13:00

технологии

лаборатория касперского

google

microsoft corporation

россия

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Мошенники уже научились применять нейросети, адаптируются к эволюции технологий и активно используют дипфейки, рассказал РИА Новости ведущий исследователь данных в "Лаборатории Касперского" Владислав Тушканов. При этом, по словам эксперта, мошенники постоянно эволюционируют: люди уже научились не доверять картинкам, поэтому злоумышленники начали создавать дипфейковые видео, которые отличить уже сложнее. "И дело не в том, что дипфейки — плохая технология. Они могут применяться в обучающих видео, позволяют делать их качественными, синхронизировать губы с речью при переводе на разные языки при переозвучке, они уже широко применяются в кинематографе. Но для мошенников это в том числе возможность заставить поверить в свое сообщение", — полагает Тушканов.Играет на руку мошенникам и ажиотаж вокруг нейросетей, отметил собеседник агентства. "Тот же ChatGPT доступен под веб-интерфейс, но получить доступ можно не из любой страны, они даже на какое-то время останавливали регистрации. Мошенники этим активно пользуются. Недавно у нас было исследование: в интернете появились ресурсы якобы для скачивания клиента ChatGPT и еще сразу получить 50 долларов. Конечно, это был не клиент, а троян, и таких случаев сейчас достаточно", — рассказал он. Однако законодательно запрещать искусственный интеллект, как это сделали, например, в Италии, по словам Тушканова, не выход. "Нужно не регулировать саму технологию, а правильно ее применять. В разных странах разные правила. Где-то заставляют предупреждать, что ты говоришь не с человеком, а с роботом, подписывать сгенерированную картинку, чтобы не вводить людей в заблуждение, что это фотография", — полагает он. Чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT, разработанный компанией OpenAI (один из ее основателей — Илон Маск), набрал популярность в конце прошлого года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. В конце января компания Microsoft заявила, что планирует инвестировать в OpenAI миллиарды долларов. А в марте компания представила новую мультимодальную модель GPT-4, которая может распознавать и текст, и изображения, и решать сложные задачи с большей точностью. Но имитация ботом разговора спровоцировала рассуждения о том, что он может вытеснить профессиональных писателей и даже стать угрозой для основного поискового бизнеса Google. В феврале в СМИ появилась информация, что власти Китая запретили крупнейшим технологическим компаниям Tencent Holdings и Ant Group предоставлять клиентам доступ к сервисам ChatGPT. А в конце марта Италия стала первой западной страной, ограничившей работу ChatGPT из-за нарушений при сборе информации пользователей.

https://ria.ru/20230407/neyroseti-1863635964.html

https://ria.ru/20211115/golos-1759042167.html

https://ria.ru/20230504/chatgpt-1869677075.html

россия

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, лаборатория касперского, google, microsoft corporation, россия