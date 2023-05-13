https://ria.ru/20230513/moldaviya-1871524565.html

Румыния хочет поскорее составить список "дестабилизирующих Молдавию" людей

Румыния хочет поскорее составить список "дестабилизирующих Молдавию" людей - РИА Новости, 13.05.2023

Румыния хочет поскорее составить список "дестабилизирующих Молдавию" людей

Глава МИД Румынии Богдан Ауреску считает, что нужно как можно скорее создать список лиц, которые должны быть подвергнуться санкциям ЕС за попытки дестабилизации РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T16:47

2023-05-13T16:47

2023-05-13T16:47

в мире

молдавия

румыния

евросоюз

санкции

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КИШИНЕВ, 13 мая - РИА Новости. Глава МИД Румынии Богдан Ауреску считает, что нужно как можно скорее создать список лиц, которые должны быть подвергнуться санкциям ЕС за попытки дестабилизации ситуации в Молдавии. Минфин США в конце октября объявил о новых санкциях против граждан и компаний из России, в список попали имеющие молдавское гражданство олигарх Владимир Плахотнюк и лидер партии "Шор" Илан Шор вместе со своим политформированием. Санкции будут действовать и на территории Молдавии. 9 декабря такое же решение приняло правительство Великобритании. Глава МИД Молдавии Нику Попеску на заседании министров иностранных дел ЕС в феврале выступил с инициативой о наложении санкций против Плахотнюка и Шора. Совет ЕС 28 апреля одобрил новый механизм целевых ограничительных мер, которые предоставляют ЕС возможность вводить санкции против лиц, ответственных за поддержку или осуществление действий, подрывающих или угрожающих суверенитету и независимости Молдавии, а также демократии, верховенству закона, стабильности или безопасности страны. Он отметил, что решение о создании санкционного механизма было принято в максимально сжатые сроки, поэтому важно не затягивать с его применением на практике. Ранее правительство страны разработало законопроект "Закон Магнитского - Молдова", который предусматривает введение санкций против физических и юридических лиц, а также против масс-медиа. Согласно проекту, Совет телевидения и радио Молдавии сможет отзывать лицензии у компаний, принадлежащих или связанных с лицами, которых коснулись санкции. Также совет сможет отзывать лицензию, если телеканал продвигает образ тех, кого включили в список санкций. Весной прошлого года в стране начались протесты оппозиции против роста цен и экономического кризиса. Отдельные акции проводила Партия социалистов, лидером которой был экс-президент страны Игорь Додон, и партия "Шор", сразу же после этого в Кишиневе прокатилась серия арестов представителей оппозиции. Додон в мае был задержан и помещен под домашний арест. Политику были выдвинуты обвинения в незаконном обогащении, коррупции, незаконном финансировании партии и предательстве родины, позже его перевели под судебный контроль, лишив права покидать страну. Также под домашним арестом находится вице-председатель партии "Шор" Марина Таубер и региональные лидеры политсилы.

https://ria.ru/20230505/moldaviya-1869631418.html

https://ria.ru/20230312/zapad-1857226760.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, румыния, евросоюз, санкции