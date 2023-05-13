Санду связала популярность оппозиции в Гагаузии со знанием русского языка
Санду увязала популярность оппозиции в Гагаузии с использованием там русского языка
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание резиденции президента Молдавии в Кишиневе
Здание резиденции президента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 13 мая — РИА Новости. Популярность в Гагаузии пророссийских кандидатов на пост главы автономии объясняется незнанием румынского языка, заявила президент Молдавии Майя Санду в эфире онлайн-проекта "Говорит интернет".
Так она прокомментировала ситуацию перед вторым туром выборов, в котором за пост главы Гагаузии будут бороться кандидат от партии "Шор" Евгения Гуцул и Григорий Узун, поддерживаемый Партией социалистов.
"Жители автономии не знают и, главное, не понимают румынский язык. Все содержание в местных СМИ — на русском языке", — сказала Санду.
При этом она выразила сожаление, что власти Гагаузии сопротивляются решению Кишинева запретить вещание российских телеканалов.
Озабоченность тем, что жители Гагаузской автономии говорят на русском языке, выразил и председатель молдавского парламента, лидер правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу. Он предложил разработать программы по изучению в регионе румынского языка.
Гагаузия — автономное территориальное образование на юге Молдавии. Там компактно проживает основная часть гагаузов — тюркоязычного народа христианского вероисповедания. Для многих жителей автономии русский язык — второй родной. Официально в Гагаузии действуют три языка — молдавский, гагаузский и русский.
В 2018 году Конституционный суд Молдавии признал устаревшим закон о языках, согласно которому русский язык был средством межнационального общения. В ответ Народное собрание Гагаузии приняло декларацию, в которой говорилось, что русский язык и впредь останется языком межнационального общения.
Первый тур выборов главы Гагаузии состоялся 30 марта. На пост претендовали восемь человек. Гуцул получила 26,47 процента голосов, Узун — с 26,4. Второй тур запланирован на 14 мая.