Санду связала популярность оппозиции в Гагаузии со знанием русского языка

Гагаузия — автономное территориальное образование на юге Молдавии. Там компактно проживает основная часть гагаузов — тюркоязычного народа христианского вероисповедания. Для многих жителей автономии русский язык — второй родной. Официально в Гагаузии действуют три языка — молдавский, гагаузский и русский.

В 2018 году Конституционный суд Молдавии признал устаревшим закон о языках, согласно которому русский язык был средством межнационального общения. В ответ Народное собрание Гагаузии приняло декларацию, в которой говорилось, что русский язык и впредь останется языком межнационального общения.