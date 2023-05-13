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Санду связала популярность оппозиции в Гагаузии со знанием русского языка - РИА Новости, 13.05.2023
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02:23 13.05.2023 (обновлено: 11:47 13.05.2023)
https://ria.ru/20230513/moldaviya-1871452193.html
Санду связала популярность оппозиции в Гагаузии со знанием русского языка
Санду связала популярность оппозиции в Гагаузии со знанием русского языка - РИА Новости, 13.05.2023
Санду связала популярность оппозиции в Гагаузии со знанием русского языка
Популярность в Гагаузии пророссийских кандидатов на пост главы автономии объясняется незнанием румынского языка, заявила президент Молдавии Майя Санду в эфире... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T02:23
2023-05-13T11:47
молдавия
гагаузия
кишинев
майя санду
евгения гуцул
григорий узун
в мире
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КИШИНЕВ, 13 мая — РИА Новости. Популярность в Гагаузии пророссийских кандидатов на пост главы автономии объясняется незнанием румынского языка, заявила президент Молдавии Майя Санду в эфире онлайн-проекта "Говорит интернет". Так она прокомментировала ситуацию перед вторым туром выборов, в котором за пост главы Гагаузии будут бороться кандидат от партии "Шор" Евгения Гуцул и Григорий Узун, поддерживаемый Партией социалистов."Жители автономии не знают и, главное, не понимают румынский язык. Все содержание в местных СМИ — на русском языке", — сказала Санду.При этом она выразила сожаление, что власти Гагаузии сопротивляются решению Кишинева запретить вещание российских телеканалов.Озабоченность тем, что жители Гагаузской автономии говорят на русском языке, выразил и председатель молдавского парламента, лидер правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу. Он предложил разработать программы по изучению в регионе румынского языка.Первый тур выборов главы Гагаузии состоялся 30 марта. На пост претендовали восемь человек. Гуцул получила 26,47 процента голосов, Узун — с 26,4. Второй тур запланирован на 14 мая.
https://ria.ru/20230512/moldaviya-1871174484.html
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молдавия, гагаузия, кишинев, майя санду, евгения гуцул, григорий узун, в мире
Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Майя Санду, Евгения Гуцул, Григорий Узун, В мире
Санду связала популярность оппозиции в Гагаузии со знанием русского языка

Санду увязала популярность оппозиции в Гагаузии с использованием там русского языка

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание резиденции президента Молдавии в Кишиневе
Здание резиденции президента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание резиденции президента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 13 мая — РИА Новости. Популярность в Гагаузии пророссийских кандидатов на пост главы автономии объясняется незнанием румынского языка, заявила президент Молдавии Майя Санду в эфире онлайн-проекта "Говорит интернет".
Так она прокомментировала ситуацию перед вторым туром выборов, в котором за пост главы Гагаузии будут бороться кандидат от партии "Шор" Евгения Гуцул и Григорий Узун, поддерживаемый Партией социалистов.
"Жители автономии не знают и, главное, не понимают румынский язык. Все содержание в местных СМИ — на русском языке", — сказала Санду.
При этом она выразила сожаление, что власти Гагаузии сопротивляются решению Кишинева запретить вещание российских телеканалов.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
Санду призвала Канаду ввести санкции против ряда молдаван
12 мая, 01:00
Озабоченность тем, что жители Гагаузской автономии говорят на русском языке, выразил и председатель молдавского парламента, лидер правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу. Он предложил разработать программы по изучению в регионе румынского языка.

Гагаузия — автономное территориальное образование на юге Молдавии. Там компактно проживает основная часть гагаузов — тюркоязычного народа христианского вероисповедания. Для многих жителей автономии русский язык — второй родной. Официально в Гагаузии действуют три языка — молдавский, гагаузский и русский.

В 2018 году Конституционный суд Молдавии признал устаревшим закон о языках, согласно которому русский язык был средством межнационального общения. В ответ Народное собрание Гагаузии приняло декларацию, в которой говорилось, что русский язык и впредь останется языком межнационального общения.

Первый тур выборов главы Гагаузии состоялся 30 марта. На пост претендовали восемь человек. Гуцул получила 26,47 процента голосов, Узун — с 26,4. Второй тур запланирован на 14 мая.
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МолдавияГагаузияКишиневМайя СандуЕвгения ГуцулГригорий УзунВ мире
 
 
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