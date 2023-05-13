https://ria.ru/20230513/migranty-1871450819.html
Мексика временно перестала пропускать мигрантов через территорию страны
Мексика временно перестала пропускать мигрантов через территорию страны - РИА Новости, 13.05.2023
Мексика временно перестала пропускать мигрантов через территорию страны
Национальный институт миграции Мексики (INM) прекратил выдачу разрешающих транзит по стране документов прибывающим мигрантам на фоне изменений в миграционных... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T01:49
2023-05-13T01:49
2023-05-13T01:49
сша
мексика
дональд трамп
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/07/1829578747_0:0:3315:1865_1920x0_80_0_0_6abd40ec9481ad063272e5a55bdbd822.jpg
МЕХИКО, 13 мая - РИА Новости. Национальный институт миграции Мексики (INM) прекратил выдачу разрешающих транзит по стране документов прибывающим мигрантам на фоне изменений в миграционных нормах США, сообщила радиостанция Formula со ссылкой на документы администрации президента. Одиннадцатого мая в США истек срок действия введенной при экс-президенте Дональде Трампе нормы "Раздел 42", позволявшей властям высылать мигрантов, прибывающих из регионов с высоким риском заражения коронавирусом. На этом фоне стало известно, что федеральное правительство приняло решение разместить 1,5 тысячи военных на границе с Мексикой. Байден заявлял, что южная граница страны окажется в "хаотичной" ситуации по истечении срока действия нормы о принудительной депортации. INM, согласно опубликованному документу, предупредил, что в связи с внесением изменений в "Раздел 42" и закрытием части миграционных центров на мексиканской стороне "массовые операции (в отношении мигрантов, направляющихся в США - ред.) могут привести к нарушению прав человека из-за отсутствия мест для размещения иностранцев". Ранее в мае министерства внутренней безопасности и юстиции США в надежде сдержать наплыв беженцев на территорию страны выпустили новое правило, которое устанавливает "презумпцию невозможности предоставления убежища" в случае незаконного пересечения американской границы. Мера призвана бороться с сетями по контрабанде людей и вступила в силу 11 мая. Те мигранты, которые не заявляют об опасениях преследования в своих странах и также незаконно оказались в США, будут немедленно депортированы в рамках нового требования американского законодательства. Рекордное количество мигрантов прибыло на южную границу США при администрации Байдена, их приток побил рекорды в 2021 и 2022 годах и превысил 2,3 миллиона человек. Власти США заявили, что в 2023 финансовом году они столкнулись с более чем 1,2 миллиона мигрантов. При этом Fox News и другие американские СМИ оценивают число нелегальных мигрантов, попавших в США за время работы Байдена в должности президента, более чем в 6 миллионов человек.
https://ria.ru/20230411/tunis-1864494935.html
сша
мексика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/07/1829578747_526:0:3257:2048_1920x0_80_0_0_5e8089ee8cd214fb51ab34c0d5a08508.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, мексика, дональд трамп, в мире
США, Мексика, Дональд Трамп, В мире
Мексика временно перестала пропускать мигрантов через территорию страны
Formula: INM прекратил выдачу документов, разрешающих мигрантам транзит по Мексике
МЕХИКО, 13 мая - РИА Новости.
Национальный институт миграции Мексики (INM) прекратил выдачу разрешающих транзит по стране документов прибывающим мигрантам на фоне изменений в миграционных нормах США, сообщила
радиостанция Formula со ссылкой на документы администрации президента.
«
"INM... отдал распоряжение всем подразделениям во всех штатах прекратить выдачу многоразовых миграционных форм или иных документов, разрешающих транзит через территорию страны", - говорится в документе, который раздали журналистам после президентской пресс-конференции в национальном дворце, копию бюллетеня опубликовала на своем сайте радиостанция Formula.
Одиннадцатого мая в США истек срок действия введенной при экс-президенте Дональде Трампе
нормы "Раздел 42", позволявшей властям высылать мигрантов, прибывающих из регионов с высоким риском заражения коронавирусом. На этом фоне стало известно, что федеральное правительство приняло решение разместить 1,5 тысячи военных на границе с Мексикой. Байден заявлял, что южная граница страны окажется в "хаотичной" ситуации по истечении срока действия нормы о принудительной депортации.
INM, согласно опубликованному документу, предупредил, что в связи с внесением изменений в "Раздел 42" и закрытием части миграционных центров на мексиканской стороне "массовые операции (в отношении мигрантов, направляющихся в США - ред.) могут привести к нарушению прав человека из-за отсутствия мест для размещения иностранцев".
Ранее в мае министерства внутренней безопасности и юстиции США в надежде сдержать наплыв беженцев на территорию страны выпустили новое правило, которое устанавливает "презумпцию невозможности предоставления убежища" в случае незаконного пересечения американской границы. Мера призвана бороться с сетями по контрабанде людей и вступила в силу 11 мая. Те мигранты, которые не заявляют об опасениях преследования в своих странах и также незаконно оказались в США, будут немедленно депортированы в рамках нового требования американского законодательства.
Рекордное количество мигрантов прибыло на южную границу США при администрации Байдена, их приток побил рекорды в 2021 и 2022 годах и превысил 2,3 миллиона человек. Власти США заявили, что в 2023 финансовом году они столкнулись с более чем 1,2 миллиона мигрантов. При этом Fox News и другие американские СМИ оценивают число нелегальных мигрантов, попавших в США за время работы Байдена в должности президента, более чем в 6 миллионов человек.
В Тунисе обвинили Запад в кризисе с мигрантами