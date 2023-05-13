https://ria.ru/20230513/migranty-1871450819.html

Мексика временно перестала пропускать мигрантов через территорию страны

Мексика временно перестала пропускать мигрантов через территорию страны - РИА Новости, 13.05.2023

Мексика временно перестала пропускать мигрантов через территорию страны

Национальный институт миграции Мексики (INM) прекратил выдачу разрешающих транзит по стране документов прибывающим мигрантам на фоне изменений в миграционных... РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T01:49

2023-05-13T01:49

2023-05-13T01:49

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МЕХИКО, 13 мая - РИА Новости. Национальный институт миграции Мексики (INM) прекратил выдачу разрешающих транзит по стране документов прибывающим мигрантам на фоне изменений в миграционных нормах США, сообщила радиостанция Formula со ссылкой на документы администрации президента. Одиннадцатого мая в США истек срок действия введенной при экс-президенте Дональде Трампе нормы "Раздел 42", позволявшей властям высылать мигрантов, прибывающих из регионов с высоким риском заражения коронавирусом. На этом фоне стало известно, что федеральное правительство приняло решение разместить 1,5 тысячи военных на границе с Мексикой. Байден заявлял, что южная граница страны окажется в "хаотичной" ситуации по истечении срока действия нормы о принудительной депортации. INM, согласно опубликованному документу, предупредил, что в связи с внесением изменений в "Раздел 42" и закрытием части миграционных центров на мексиканской стороне "массовые операции (в отношении мигрантов, направляющихся в США - ред.) могут привести к нарушению прав человека из-за отсутствия мест для размещения иностранцев". Ранее в мае министерства внутренней безопасности и юстиции США в надежде сдержать наплыв беженцев на территорию страны выпустили новое правило, которое устанавливает "презумпцию невозможности предоставления убежища" в случае незаконного пересечения американской границы. Мера призвана бороться с сетями по контрабанде людей и вступила в силу 11 мая. Те мигранты, которые не заявляют об опасениях преследования в своих странах и также незаконно оказались в США, будут немедленно депортированы в рамках нового требования американского законодательства. Рекордное количество мигрантов прибыло на южную границу США при администрации Байдена, их приток побил рекорды в 2021 и 2022 годах и превысил 2,3 миллиона человек. Власти США заявили, что в 2023 финансовом году они столкнулись с более чем 1,2 миллиона мигрантов. При этом Fox News и другие американские СМИ оценивают число нелегальных мигрантов, попавших в США за время работы Байдена в должности президента, более чем в 6 миллионов человек.

https://ria.ru/20230411/tunis-1864494935.html

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сша, мексика, дональд трамп, в мире