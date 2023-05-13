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В Луганске из-за обстрела повредило линию электропередачи - РИА Новости, 13.05.2023
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13:24 13.05.2023 (обновлено: 13:36 13.05.2023)
https://ria.ru/20230513/lugansk-1871498818.html
В Луганске из-за обстрела повредило линию электропередачи
В Луганске из-за обстрела повредило линию электропередачи - РИА Новости, 13.05.2023
В Луганске из-за обстрела повредило линию электропередачи
Семь жилых многоквартирных жомов, автомобили и гаражи повреждены в Луганске в результате ракетного удара со стороны украинских войск в субботу, сообщило в... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T13:24
2023-05-13T13:36
луганск
сцкк
происшествия
луганская народная республика
юбилейный
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ЛУГАНСК, 13 мая - РИА Новости. Семь жилых многоквартирных жомов, автомобили и гаражи повреждены в Луганске в результате ракетного удара со стороны украинских войск в субботу, сообщило в телеграм-канале представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Утром в субботу украинские войска нанесли ракетный удар по поселку Юбилейный на окраине Луганска. В представительстве ЛНР в СЦКК уточнили, что Киев при обстреле использовал крылатую ракету Storm Shadow англо-французского производства."Повреждено остекление семи многоквартирных жилых домов, 25 гаражей, 15 легковых автомобилей и линия электропередачи", - информирует представительство в телеграм-канале.По данным СЦКК, ранена женщина 1943 года рождения.
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луганск
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луганск, сцкк, происшествия, луганская народная республика, юбилейный
Луганск, СЦКК, Происшествия, Луганская Народная Республика, Юбилейный
В Луганске из-за обстрела повредило линию электропередачи

Из-за обстрела Луганска повредило семь многоквартирных домов и линию электропередачи

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЖитель района Юбилейный Луганска у жилого дома, разрушенного в результате обстрела со стороны ВСУ
Житель района Юбилейный Луганска у жилого дома, разрушенного в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
© РИА Новости
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Житель района Юбилейный Луганска у жилого дома, разрушенного в результате обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 13 мая - РИА Новости. Семь жилых многоквартирных жомов, автомобили и гаражи повреждены в Луганске в результате ракетного удара со стороны украинских войск в субботу, сообщило в телеграм-канале представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Утром в субботу украинские войска нанесли ракетный удар по поселку Юбилейный на окраине Луганска. В представительстве ЛНР в СЦКК уточнили, что Киев при обстреле использовал крылатую ракету Storm Shadow англо-французского производства.
"Повреждено остекление семи многоквартирных жилых домов, 25 гаражей, 15 легковых автомобилей и линия электропередачи", - информирует представительство в телеграм-канале.
По данным СЦКК, ранена женщина 1943 года рождения.
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ЛуганскСЦККПроисшествияЛуганская Народная РеспубликаЮбилейный
 
 
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