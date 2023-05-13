https://ria.ru/20230513/lugansk-1871498818.html

В Луганске из-за обстрела повредило линию электропередачи

В Луганске из-за обстрела повредило линию электропередачи - РИА Новости, 13.05.2023

В Луганске из-за обстрела повредило линию электропередачи

Семь жилых многоквартирных жомов, автомобили и гаражи повреждены в Луганске в результате ракетного удара со стороны украинских войск в субботу, сообщило в... РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T13:24

2023-05-13T13:24

2023-05-13T13:36

луганск

сцкк

происшествия

луганская народная республика

юбилейный

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ЛУГАНСК, 13 мая - РИА Новости. Семь жилых многоквартирных жомов, автомобили и гаражи повреждены в Луганске в результате ракетного удара со стороны украинских войск в субботу, сообщило в телеграм-канале представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Утром в субботу украинские войска нанесли ракетный удар по поселку Юбилейный на окраине Луганска. В представительстве ЛНР в СЦКК уточнили, что Киев при обстреле использовал крылатую ракету Storm Shadow англо-французского производства."Повреждено остекление семи многоквартирных жилых домов, 25 гаражей, 15 легковых автомобилей и линия электропередачи", - информирует представительство в телеграм-канале.По данным СЦКК, ранена женщина 1943 года рождения.

https://ria.ru/20230513/lugansk-1871480961.html

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Екатерина Зайцева

луганск, сцкк, происшествия, луганская народная республика, юбилейный