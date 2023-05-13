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Источник сообщил о шести пострадавших при обстреле Луганска в субботу

Источник сообщил о шести пострадавших при обстреле Луганска в субботу - РИА Новости, 13.05.2023

Источник сообщил о шести пострадавших при обстреле Луганска в субботу

Шесть человек пострадали при обстреле Луганска утром в субботу, заявил РИА Новости источник, знакомый со ситуацией. РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T13:03

2023-05-13T13:03

2023-05-13T13:10

специальная военная операция на украине

происшествия

луганск

вооруженные силы украины

луганская народная республика

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Шесть человек пострадали при обстреле Луганска утром в субботу, заявил РИА Новости источник, знакомый со ситуацией.Взрыв прогремел утром в субботу на окраине Луганска в поселке Юбилейный. Очевидцы сообщали, что в ряде домов выбиты стекла. В пятницу в Луганске прогремели два взрыва при обстрелах, отмечалось, что ранения получили шесть детей.

луганск

луганская народная республика

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Ольга Фомченкова

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"Ничего не осталось "– местные жители о субботнем обстреле Луганска "Ничего не осталось "– местные жители о субботнем обстреле Луганска 2023-05-13T13:03 true PT1M37S

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Ольга Фомченкова

происшествия, луганск, вооруженные силы украины, луганская народная республика, видео