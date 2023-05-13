Рейтинг@Mail.ru
Источник сообщил о шести пострадавших при обстреле Луганска в субботу - РИА Новости, 13.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:03 13.05.2023 (обновлено: 13:10 13.05.2023)
https://ria.ru/20230513/lugansk-1871496791.html
Источник сообщил о шести пострадавших при обстреле Луганска в субботу
Источник сообщил о шести пострадавших при обстреле Луганска в субботу - РИА Новости, 13.05.2023
Источник сообщил о шести пострадавших при обстреле Луганска в субботу
Шесть человек пострадали при обстреле Луганска утром в субботу, заявил РИА Новости источник, знакомый со ситуацией. РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T13:03
2023-05-13T13:10
специальная военная операция на украине
происшествия
луганск
вооруженные силы украины
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0d/1871488023_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6a075343a7623342c89ecbea4b88937e.jpg
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Шесть человек пострадали при обстреле Луганска утром в субботу, заявил РИА Новости источник, знакомый со ситуацией.Взрыв прогремел утром в субботу на окраине Луганска в поселке Юбилейный. Очевидцы сообщали, что в ряде домов выбиты стекла. В пятницу в Луганске прогремели два взрыва при обстрелах, отмечалось, что ранения получили шесть детей.
луганск
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Ничего не осталось "– местные жители о субботнем обстреле Луганска
"Ничего не осталось "– местные жители о субботнем обстреле Луганска
2023-05-13T13:03
true
PT1M37S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0d/1871488023_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_81be7102086c4aa95d9ef7e866f7bcff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, луганск, вооруженные силы украины, луганская народная республика, видео
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Луганск, Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика
Источник сообщил о шести пострадавших при обстреле Луганска в субботу
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Шесть человек пострадали при обстреле Луганска утром в субботу, заявил РИА Новости источник, знакомый со ситуацией.
2023-05-13T13:03
true
PT1M37S
Источник сообщил о шести пострадавших при обстреле Луганска в субботу

При обстреле украинскими войсками Луганска в субботу пострадали шесть человек

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудники СЦКК у жилого дома в районе Юбилейный Луганска, разрушенного в результате обстрела со стороны ВСУ
Сотрудники СЦКК у жилого дома в районе Юбилейный Луганска, разрушенного в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Сотрудники СЦКК у жилого дома в районе Юбилейный Луганска, разрушенного в результате обстрела со стороны ВСУ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Шесть человек пострадали при обстреле Луганска утром в субботу, заявил РИА Новости источник, знакомый со ситуацией.
«
"Мне говорят, что шесть (пострадавших - ред.)", - сказал собеседник агентства.
Взрыв прогремел утром в субботу на окраине Луганска в поселке Юбилейный. Очевидцы сообщали, что в ряде домов выбиты стекла. В пятницу в Луганске прогремели два взрыва при обстрелах, отмечалось, что ранения получили шесть детей.
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЛуганскВооруженные силы УкраиныЛуганская Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала