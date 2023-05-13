https://ria.ru/20230513/lugansk-1871496791.html
Источник сообщил о шести пострадавших при обстреле Луганска в субботу
Источник сообщил о шести пострадавших при обстреле Луганска в субботу - РИА Новости, 13.05.2023
Источник сообщил о шести пострадавших при обстреле Луганска в субботу
Шесть человек пострадали при обстреле Луганска утром в субботу, заявил РИА Новости источник, знакомый со ситуацией. РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T13:03
2023-05-13T13:03
2023-05-13T13:10
специальная военная операция на украине
происшествия
луганск
вооруженные силы украины
луганская народная республика
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Шесть человек пострадали при обстреле Луганска утром в субботу, заявил РИА Новости источник, знакомый со ситуацией.Взрыв прогремел утром в субботу на окраине Луганска в поселке Юбилейный. Очевидцы сообщали, что в ряде домов выбиты стекла. В пятницу в Луганске прогремели два взрыва при обстрелах, отмечалось, что ранения получили шесть детей.
луганск
луганская народная республика
РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Ничего не осталось "– местные жители о субботнем обстреле Луганска
"Ничего не осталось "– местные жители о субботнем обстреле Луганска
2023-05-13T13:03
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PT1M37S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, луганск, вооруженные силы украины, луганская народная республика, видео
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Луганск, Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика
Источник сообщил о шести пострадавших при обстреле Луганска в субботу
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Шесть человек пострадали при обстреле Луганска утром в субботу, заявил РИА Новости источник, знакомый со ситуацией.
2023-05-13T13:03
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PT1M37S
Источник сообщил о шести пострадавших при обстреле Луганска в субботу
При обстреле украинскими войсками Луганска в субботу пострадали шесть человек