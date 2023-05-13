https://ria.ru/20230513/lugansk-1871446219.html
Раненый при обстреле Луганска депутат назвал подлым удар по мирному городу
Раненый при обстреле Луганска депутат назвал подлым удар по мирному городу - РИА Новости, 13.05.2023
Раненый при обстреле Луганска депутат назвал подлым удар по мирному городу
Депутат Госдумы Виктор Водолацкий, о ранении которого ранее сообщали в Луганске, в эфире местного телевидения назвал подлым украинский ракетный удар по мирному... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T00:01
2023-05-13T00:01
2023-05-13T00:11
луганск
специальная военная операция на украине
виктор водолацкий
луганская народная республика
сцкк
госдума рф
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЛУГАНСК, 12 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы Виктор Водолацкий, о ранении которого ранее сообщали в Луганске, в эфире местного телевидения назвал подлым украинский ракетный удар по мирному городу.Ранее в пятницу Водолацкий принял участие в мероприятиях, посвященных годовщине образования ЛНР. Позже представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило о ранении депутата в результате ракетного удара по Луганску."Самый мерзопакосный сегодня случай, который провели украинские фашисты (ударили - ред.) по мирному городу, там, где гуляли мирные граждане с детьми, там, где люди на производстве, дежурная смена была, и, естественно, никто не ожидал, что так подло, так мерзко поступят эти укрофашисты", - сказал Водолацкий, комментируя удар телеканалу "Луганск 24".Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что два взрыва прогремели в Луганске, над городом в районе одного из заводов видны клубы дыма. К месту предполагаемых взрывов выдвинулись сотрудники силовых ведомств и МЧС. По данным СЦКК украинские войска выпустили по Луганску две крылатые ракеты предположительно комплекса "Гром" украинского производства. Двенадцатого мая в ЛНР отмечают День Республики.
https://ria.ru/20230512/dron-1871440162.html
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луганск, виктор водолацкий, луганская народная республика, сцкк, госдума рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Луганск, Специальная военная операция на Украине, Виктор Водолацкий, Луганская Народная Республика, СЦКК, Госдума РФ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Раненый при обстреле Луганска депутат назвал подлым удар по мирному городу
Раненый при обстреле Луганска депутат Водолацкий назвал подлым удар ВСУ по мирному городу