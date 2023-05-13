Рейтинг@Mail.ru
Раненый при обстреле Луганска депутат назвал подлым удар по мирному городу - РИА Новости, 13.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:01 13.05.2023 (обновлено: 00:11 13.05.2023)
https://ria.ru/20230513/lugansk-1871446219.html
Раненый при обстреле Луганска депутат назвал подлым удар по мирному городу
Раненый при обстреле Луганска депутат назвал подлым удар по мирному городу - РИА Новости, 13.05.2023
Раненый при обстреле Луганска депутат назвал подлым удар по мирному городу
Депутат Госдумы Виктор Водолацкий, о ранении которого ранее сообщали в Луганске, в эфире местного телевидения назвал подлым украинский ракетный удар по мирному... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T00:01
2023-05-13T00:11
луганск
специальная военная операция на украине
виктор водолацкий
луганская народная республика
сцкк
госдума рф
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155043/62/1550436287_0:0:2917:1641_1920x0_80_0_0_dfe25fa0a2b78ca7f29cd8c8584be836.jpg
ЛУГАНСК, 12 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы Виктор Водолацкий, о ранении которого ранее сообщали в Луганске, в эфире местного телевидения назвал подлым украинский ракетный удар по мирному городу.Ранее в пятницу Водолацкий принял участие в мероприятиях, посвященных годовщине образования ЛНР. Позже представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило о ранении депутата в результате ракетного удара по Луганску."Самый мерзопакосный сегодня случай, который провели украинские фашисты (ударили - ред.) по мирному городу, там, где гуляли мирные граждане с детьми, там, где люди на производстве, дежурная смена была, и, естественно, никто не ожидал, что так подло, так мерзко поступят эти укрофашисты", - сказал Водолацкий, комментируя удар телеканалу "Луганск 24".Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что два взрыва прогремели в Луганске, над городом в районе одного из заводов видны клубы дыма. К месту предполагаемых взрывов выдвинулись сотрудники силовых ведомств и МЧС. По данным СЦКК украинские войска выпустили по Луганску две крылатые ракеты предположительно комплекса "Гром" украинского производства. Двенадцатого мая в ЛНР отмечают День Республики.
https://ria.ru/20230512/dron-1871440162.html
луганск
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155043/62/1550436287_104:0:2835:2048_1920x0_80_0_0_25940c72de87aee52a178b120185e3b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганск, виктор водолацкий, луганская народная республика, сцкк, госдума рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Луганск, Специальная военная операция на Украине, Виктор Водолацкий, Луганская Народная Республика, СЦКК, Госдума РФ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Раненый при обстреле Луганска депутат назвал подлым удар по мирному городу

Раненый при обстреле Луганска депутат Водолацкий назвал подлым удар ВСУ по мирному городу

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДепутат Водолацкий
Депутат Водолацкий - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Депутат Водолацкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 12 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы Виктор Водолацкий, о ранении которого ранее сообщали в Луганске, в эфире местного телевидения назвал подлым украинский ракетный удар по мирному городу.
Ранее в пятницу Водолацкий принял участие в мероприятиях, посвященных годовщине образования ЛНР. Позже представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило о ранении депутата в результате ракетного удара по Луганску.
"Самый мерзопакосный сегодня случай, который провели украинские фашисты (ударили - ред.) по мирному городу, там, где гуляли мирные граждане с детьми, там, где люди на производстве, дежурная смена была, и, естественно, никто не ожидал, что так подло, так мерзко поступят эти укрофашисты", - сказал Водолацкий, комментируя удар телеканалу "Луганск 24".
Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что два взрыва прогремели в Луганске, над городом в районе одного из заводов видны клубы дыма. К месту предполагаемых взрывов выдвинулись сотрудники силовых ведомств и МЧС. По данным СЦКК украинские войска выпустили по Луганску две крылатые ракеты предположительно комплекса "Гром" украинского производства. Двенадцатого мая в ЛНР отмечают День Республики.
Последствия обстрела Луганска со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
В центре Луганска нашли дрон американского производства
Вчера, 22:31
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганскВиктор ВодолацкийЛуганская Народная РеспубликаСЦККГосдума РФМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала