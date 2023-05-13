https://ria.ru/20230513/losyata-1871514697.html
В Тюменской области спасли из огня двух лосят
В Тюменской области спасли из огня двух лосят - РИА Новости, 13.05.2023
В Тюменской области спасли из огня двух лосят
Пожарные-десантники Тюменской авиабазы спасли из огня двух лосят, сообщил региональный департамент лесного комплекса в Telegram-канале. РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T15:19
2023-05-13T15:19
2023-05-13T17:08
хорошие новости
тюменская область
природные пожары в россии
происшествия
животные
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0d/1871513530_0:166:1370:937_1920x0_80_0_0_41474d873c84092c3f40c0033ce97ae6.jpg
ТЮМЕНЬ, 13 мая — РИА Новости. Пожарные-десантники Тюменской авиабазы спасли из огня двух лосят, сообщил региональный департамент лесного комплекса в Telegram-канале. Как рассказали в ведомстве, животные, возможно, бежали от огня и потеряли из виду мать, у них есть незначительные травмы.Ландшафтный пожар в Сорокинском районе произошел 12 мая недалеко от села Калиновка. Причина — человеческий фактор. По состоянию на утро субботы площадь возгорания составляла 50 гектаров, борьбу с огнем ведут 15 бойцов Тюменской авиабазы, задействовано восемь единиц техники.
https://ria.ru/20230512/minipig-1871390911.html
тюменская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0d/1871513530_0:0:1370:1029_1920x0_80_0_0_9722f4a2a9d477e86b8842d0ef0d8baf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тюменская область, природные пожары в россии, происшествия, животные
Хорошие новости, Тюменская область, Природные пожары в России, Происшествия, Животные
В Тюменской области спасли из огня двух лосят
Пожарные-десантники Тюменской авиабазы спасли из огня двух лосят