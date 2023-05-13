https://ria.ru/20230513/losyata-1871514697.html

В Тюменской области спасли из огня двух лосят

В Тюменской области спасли из огня двух лосят - РИА Новости, 13.05.2023

В Тюменской области спасли из огня двух лосят

Пожарные-десантники Тюменской авиабазы спасли из огня двух лосят, сообщил региональный департамент лесного комплекса в Telegram-канале. РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T15:19

2023-05-13T15:19

2023-05-13T17:08

хорошие новости

тюменская область

природные пожары в россии

происшествия

животные

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0d/1871513530_0:166:1370:937_1920x0_80_0_0_41474d873c84092c3f40c0033ce97ae6.jpg

ТЮМЕНЬ, 13 мая — РИА Новости. Пожарные-десантники Тюменской авиабазы спасли из огня двух лосят, сообщил региональный департамент лесного комплекса в Telegram-канале. Как рассказали в ведомстве, животные, возможно, бежали от огня и потеряли из виду мать, у них есть незначительные травмы.Ландшафтный пожар в Сорокинском районе произошел 12 мая недалеко от села Калиновка. Причина — человеческий фактор. По состоянию на утро субботы площадь возгорания составляла 50 гектаров, борьбу с огнем ведут 15 бойцов Тюменской авиабазы, задействовано восемь единиц техники.

https://ria.ru/20230512/minipig-1871390911.html

тюменская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тюменская область, природные пожары в россии, происшествия, животные