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В Тюменской области спасли из огня двух лосят - РИА Новости, 13.05.2023
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Хорошие новости
 
15:19 13.05.2023 (обновлено: 17:08 13.05.2023)
https://ria.ru/20230513/losyata-1871514697.html
В Тюменской области спасли из огня двух лосят
В Тюменской области спасли из огня двух лосят - РИА Новости, 13.05.2023
В Тюменской области спасли из огня двух лосят
Пожарные-десантники Тюменской авиабазы спасли из огня двух лосят, сообщил региональный департамент лесного комплекса в Telegram-канале. РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T15:19
2023-05-13T17:08
хорошие новости
тюменская область
природные пожары в россии
происшествия
животные
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ТЮМЕНЬ, 13 мая — РИА Новости. Пожарные-десантники Тюменской авиабазы спасли из огня двух лосят, сообщил региональный департамент лесного комплекса в Telegram-канале. Как рассказали в ведомстве, животные, возможно, бежали от огня и потеряли из виду мать, у них есть незначительные травмы.Ландшафтный пожар в Сорокинском районе произошел 12 мая недалеко от села Калиновка. Причина — человеческий фактор. По состоянию на утро субботы площадь возгорания составляла 50 гектаров, борьбу с огнем ведут 15 бойцов Тюменской авиабазы, задействовано восемь единиц техники.
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тюменская область, природные пожары в россии, происшествия, животные
Хорошие новости, Тюменская область, Природные пожары в России, Происшествия, Животные
В Тюменской области спасли из огня двух лосят

Пожарные-десантники Тюменской авиабазы спасли из огня двух лосят

© Фото : Департамент лесного комплекса Тюменской областиПожарные-десантники из сорокинского филиала Тюменской авиабазы спасли двух лосят
Пожарные-десантники из сорокинского филиала Тюменской авиабазы спасли двух лосят - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
© Фото : Департамент лесного комплекса Тюменской области
Пожарные-десантники из сорокинского филиала Тюменской авиабазы спасли двух лосят
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ТЮМЕНЬ, 13 мая — РИА Новости. Пожарные-десантники Тюменской авиабазы спасли из огня двух лосят, сообщил региональный департамент лесного комплекса в Telegram-канале.
«

"Пожарные-десантники из сорокинского филиала Тюменской авиабазы спасли от пожара двух лосят. Малыши пострадали от огня и сильно напуганы, но главное — живы. Сейчас они в безопасности", — говорится в заявлении.

Как рассказали в ведомстве, животные, возможно, бежали от огня и потеряли из виду мать, у них есть незначительные травмы.
Ландшафтный пожар в Сорокинском районе произошел 12 мая недалеко от села Калиновка. Причина — человеческий фактор. По состоянию на утро субботы площадь возгорания составляла 50 гектаров, борьбу с огнем ведут 15 бойцов Тюменской авиабазы, задействовано восемь единиц техники.
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Хорошие новостиТюменская областьПриродные пожары в РоссииПроисшествияЖивотные
 
 
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