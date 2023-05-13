https://ria.ru/20230513/les-1871449694.html
Замглавы Рослесхоза рассказал о попытках политизировать тему лесов в ООН
Замглавы Рослесхоза рассказал о попытках политизировать тему лесов в ООН - РИА Новости, 13.05.2023
Замглавы Рослесхоза рассказал о попытках политизировать тему лесов в ООН
Ряд западных стран попытались политизировать лесную проблематику, обращаясь к России, в ходе проходящего в штаб-квартире ООН Форума лесов, рассказал журналистам РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T01:19
2023-05-13T01:19
2023-05-13T01:19
россия
александр панфилов
оон
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
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ООН, 13 мая – РИА Новости. Ряд западных стран попытались политизировать лесную проблематику, обращаясь к России, в ходе проходящего в штаб-квартире ООН Форума лесов, рассказал журналистам заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства РФ Александр Панфилов. "Имелись и здесь попытки политизировать дискуссию. Были попытки по любому вопросу "выворачивать" различные аспекты, связанные с политизацией", - добавил он. Панфилов выразил надежду, что в резюме председателя форума "эта история будет сглажена". "Но попытки продолжаются. Думаю, будут продолжаться и дальше. Для нас это история не новая. Думаю, нам еще предстоит добиться внимания, хотя добиться его трудно. Потому что у каждой делегации есть свои определенные указания и подходы", - подчеркнул он. "Считаю, что политизировать такого рода темы – это рубить сук, на котором сидишь. Если у кого-то есть такое желание, это ни к чему хорошему не приведет", - добавил Панфилов. По его словам, "конфликт, связанный с несбалансированным использованием природных ресурсов, изначально заложен, к сожалению, в природе человека". "Когда нам некоторые страны, которые имеют свои большие ресурсы, или не имеют своих ресурсов, пытаются рассказывать, как нам управлять нашими ресурсами, при этом еще пытаются обвинить нас в том, что создали они своими проблемами, это выглядит, по меньшей мере, неприлично", - отметил он. Панфилов заявил, что РФ всегда поддерживала и будет поддерживать Форум ООН по лесам. "Целей и задач было несколько. Страны, межправительственные организации, наблюдатели представили итоги своей работы. Были рассмотрены те или иные решения для достижения глобальных целей по лесам. То есть, страны представили доклады и отчитались о том, какая проделана работа", - рассказал он о проходящем в стенах штаб-квартиры ООН мероприятии. Как указал замглавы Рослесхоза, форум подготовил обобщенную информацию для рассмотрения на межправительственном уровне. "Планируется, что предложения Форума ООН по лесам будут также учтены в подготовке к сентябрьскому Саммиту в области устойчивого развития. К следующему году, когда будут встречаться руководители наших лесных ведомств, определены планы работы, установлены основные направления, которые будут обсуждаться нашими руководителями", - добавил он.
https://ria.ru/20230321/les-1859337966.html
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россия, александр панфилов, оон, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
Россия, Александр Панфилов, ООН, Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)
Замглавы Рослесхоза рассказал о попытках политизировать тему лесов в ООН
Замглавы Рослесхоза Панфилов: ряд стран в ООН решили политизировать лесную проблематику
ООН, 13 мая – РИА Новости. Ряд западных стран попытались политизировать лесную проблематику, обращаясь к России, в ходе проходящего в штаб-квартире ООН Форума лесов, рассказал журналистам заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства РФ Александр Панфилов.
«
"В течение прошлого года и в этом году наблюдаются попытки политизации таких форумов. Хотя он абсолютно не носит политического характера", – сказал Панфилов.
"Имелись и здесь попытки политизировать дискуссию. Были попытки по любому вопросу "выворачивать" различные аспекты, связанные с политизацией", - добавил он.
Панфилов выразил надежду, что в резюме председателя форума "эта история будет сглажена". "Но попытки продолжаются. Думаю, будут продолжаться и дальше. Для нас это история не новая. Думаю, нам еще предстоит добиться внимания, хотя добиться его трудно. Потому что у каждой делегации есть свои определенные указания и подходы", - подчеркнул он.
"Считаю, что политизировать такого рода темы – это рубить сук, на котором сидишь. Если у кого-то есть такое желание, это ни к чему хорошему не приведет", - добавил Панфилов.
По его словам, "конфликт, связанный с несбалансированным использованием природных ресурсов, изначально заложен, к сожалению, в природе человека". "Когда нам некоторые страны, которые имеют свои большие ресурсы, или не имеют своих ресурсов, пытаются рассказывать, как нам управлять нашими ресурсами, при этом еще пытаются обвинить нас в том, что создали они своими проблемами, это выглядит, по меньшей мере, неприлично", - отметил он.
Панфилов заявил, что РФ всегда поддерживала и будет поддерживать Форум ООН по лесам. "Целей и задач было несколько. Страны, межправительственные организации, наблюдатели представили итоги своей работы. Были рассмотрены те или иные решения для достижения глобальных целей по лесам. То есть, страны представили доклады и отчитались о том, какая проделана работа", - рассказал он о проходящем в стенах штаб-квартиры ООН мероприятии.
Как указал замглавы Рослесхоза, форум подготовил обобщенную информацию для рассмотрения на межправительственном уровне. "Планируется, что предложения Форума ООН по лесам будут также учтены в подготовке к сентябрьскому Саммиту в области устойчивого развития. К следующему году, когда будут встречаться руководители наших лесных ведомств, определены планы работы, установлены основные направления, которые будут обсуждаться нашими руководителями", - добавил он.
В России планируют восстановить 1,4 миллиона гектаров леса