https://ria.ru/20230513/krym-1871470105.html

В Крым в июне приедут иностранные делегации

В Крым в июне приедут иностранные делегации - РИА Новости, 13.05.2023

В Крым в июне приедут иностранные делегации

Крым посетят в июне иностранные делегации, которые примут участие в мероприятиях международного фестиваля "Великое русское слово", сообщил вице-премьер... РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T09:19

2023-05-13T09:19

2023-05-13T09:19

общество

европа

георгий мурадов

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости. Крым посетят в июне иностранные делегации, которые примут участие в мероприятиях международного фестиваля "Великое русское слово", сообщил вице-премьер крымского правительства – постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов. По его словам, свободолюбивые народы Европы не только видят в образе Крыма символ и пример самоопределения и освобождения от порабощения, но и просят о проведении ряда форумов, в ходе которых можно совместно найти эффективные способы, как "сбросить с Европы ярмо неоколониализма и превращения европейцев в расчеловеченные "нетрадиционные" бесполые существа". "И мы обязательно поможем нашим собратьям вновь стать нормальными и свободными людьми, поделимся с ними нашим соответствующим бесценным опытом самоопределения. Время и место подберём подходящее", - подчеркнул постпред.

https://ria.ru/20230316/muradov-1858433584.html

европа

республика крым

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, европа, георгий мурадов, республика крым