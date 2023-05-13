В Крым в июне приедут иностранные делегации
Постпред Мурадов: иностранные делегации посетят фестиваль "Великое русское слово" в Крыму
Вид на Черноморское побережье Крыма. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости. Крым посетят в июне иностранные делегации, которые примут участие в мероприятиях международного фестиваля "Великое русское слово", сообщил вице-премьер крымского правительства – постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов.
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"Превращенный в российский бастион Крым вновь готовится принять не только туристов, но и гостей из-за рубежа, которые вскоре прибудут на традиционные праздники, посвященные фестивалю "Великое русское слово", которое все громче звучит в мире как слово борьбы народов за право быть независимыми, самостоятельными и освобождёнными от неонацизма", - сказал РИА Новости Мурадов.
По его словам, свободолюбивые народы Европы не только видят в образе Крыма символ и пример самоопределения и освобождения от порабощения, но и просят о проведении ряда форумов, в ходе которых можно совместно найти эффективные способы, как "сбросить с Европы ярмо неоколониализма и превращения европейцев в расчеловеченные "нетрадиционные" бесполые существа".
"И мы обязательно поможем нашим собратьям вновь стать нормальными и свободными людьми, поделимся с ними нашим соответствующим бесценным опытом самоопределения. Время и место подберём подходящее", - подчеркнул постпред.