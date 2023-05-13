https://ria.ru/20230513/krokodil-1872187381.html
Крокодила нашли в столичном клубе благодаря новому чат-боту "Спаси Сову"
Крокодила нашли в столичном клубе благодаря новому чат-боту "Спаси Сову" - РИА Новости, 16.05.2023
Крокодила нашли в столичном клубе благодаря новому чат-боту "Спаси Сову"
Чат-бот "Спаси Сову" помог обнаружить крокодила в одном из московских клубов, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-13T10:30
2023-05-13T10:30
2023-05-16T16:11
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
городское хозяйство москвы
комплекс городского хозяйства москвы
департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Чат-бот "Спаси Сову" помог обнаружить крокодила в одном из московских клубов, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. Чат-бот "Спаси сову" был создан для помощи диким животным. Через него неравнодушные горожане могут оперативно сообщить о фактах незаконного использования диких животных или жестокого обращения с ними. "Telegram-бот "Спаси сову" появился только в начале этого месяца и уже помог спасти крокодила. В чат-бот поступило сообщение о ненадлежащем содержании крокодила в одном из столичных клубов на Кудринской площади", - говорится в сообщении. Отмечается, что сотрудники межрайонной природоохранной прокуратуры Москвы и департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы отправились по адресу и обнаружили каймана в небольшом террариуме в клубе. Документы, подтверждающие происхождение животного и право на владение, представлены не были. "Если документы на крокодила не будут предъявлены, рептилию изымут и поместят в Центр реабилитации диких животных. Там его осмотрят ветеринары, окажут необходимый уход и, конечно, разместят в подходящих для каймана условиях", - говорится в публикации.
https://ria.ru/20230507/chat-bot-1870791981.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы, департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, Комплекс городского хозяйства Москвы, Департамент природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Чат-бот "Спаси Сову" помог обнаружить крокодила в одном из московских клубов, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Чат-бот "Спаси сову" был создан для помощи диким животным. Через него неравнодушные горожане могут оперативно сообщить о фактах незаконного использования диких животных или жестокого обращения с ними.
"Telegram-бот "Спаси сову" появился только в начале этого месяца и уже помог спасти крокодила. В чат-бот поступило сообщение о ненадлежащем содержании крокодила в одном из столичных клубов на Кудринской площади", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудники межрайонной природоохранной прокуратуры Москвы
и департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы отправились по адресу и обнаружили каймана в небольшом террариуме в клубе. Документы, подтверждающие происхождение животного и право на владение, представлены не были.
"Если документы на крокодила не будут предъявлены, рептилию изымут и поместят в Центр реабилитации диких животных. Там его осмотрят ветеринары, окажут необходимый уход и, конечно, разместят в подходящих для каймана условиях", - говорится в публикации.
Чат-бот для оказания помощи диким животным запустили в Москве