https://ria.ru/20230513/krokodil-1872187381.html

Крокодила нашли в столичном клубе благодаря новому чат-боту "Спаси Сову"

Крокодила нашли в столичном клубе благодаря новому чат-боту "Спаси Сову" - РИА Новости, 16.05.2023

Крокодила нашли в столичном клубе благодаря новому чат-боту "Спаси Сову"

Чат-бот "Спаси Сову" помог обнаружить крокодила в одном из московских клубов, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-13T10:30

2023-05-13T10:30

2023-05-16T16:11

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москва

городское хозяйство москвы

комплекс городского хозяйства москвы

департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Чат-бот "Спаси Сову" помог обнаружить крокодила в одном из московских клубов, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. Чат-бот "Спаси сову" был создан для помощи диким животным. Через него неравнодушные горожане могут оперативно сообщить о фактах незаконного использования диких животных или жестокого обращения с ними. "Telegram-бот "Спаси сову" появился только в начале этого месяца и уже помог спасти крокодила. В чат-бот поступило сообщение о ненадлежащем содержании крокодила в одном из столичных клубов на Кудринской площади", - говорится в сообщении. Отмечается, что сотрудники межрайонной природоохранной прокуратуры Москвы и департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы отправились по адресу и обнаружили каймана в небольшом террариуме в клубе. Документы, подтверждающие происхождение животного и право на владение, представлены не были. "Если документы на крокодила не будут предъявлены, рептилию изымут и поместят в Центр реабилитации диких животных. Там его осмотрят ветеринары, окажут необходимый уход и, конечно, разместят в подходящих для каймана условиях", - говорится в публикации.

https://ria.ru/20230507/chat-bot-1870791981.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы, департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы