https://ria.ru/20230513/korvet-1871486571.html

В состав военно-морского флота России вошел корвет "Меркурий"

В состав военно-морского флота России вошел корвет "Меркурий" - РИА Новости, 13.05.2023

В состав военно-морского флота России вошел корвет "Меркурий"

Корвет проекта 20380 "Меркурий" вошёл в состав ВМФ России, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T11:57

2023-05-13T11:57

2023-05-13T11:57

россия

безопасность

северная верфь

объединенная судостроительная корпорация

цмкб "алмаз"

ка-27

калининградская область

балтийск

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​МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Корвет проекта 20380 "Меркурий" вошёл в состав ВМФ России, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. Церемония поднятия Андреевского флага над "Меркурием" прошла в городе Балтийске (Калининградская область). В ней приняли участие главком ВМФ адмирал Николай Евменов, губернатор Калининградской области Антон Алиханов, представители командования Балтийского и Черноморского флотов, Объединенной судостроительной корпорации и гендиректор "Северной верфи" Игорь Орлов. "Новый корвет обладает целым рядом превосходных характеристик. Это сочетание высоких мореходных качеств корабля и современного ударного оружия, которые позволят корвету эффективно выполнять задачи в составе группировок и одиночно с целью надёжной защиты национальных интересов России в морской и океанской зоне. Благодарю конструкторов и кораблестроителей, создавшим корвет", - приводятся в сообщении слова Евменова. "Меркурий" - пятый корвет, построенный на Северной верфи по проекту 20380, разработанному ЦМКБ "Алмаз". Предыдущие четыре корвета: "Стерегущий", "Сообразительный", "Стойкий" и "Бойкий" несут службу на Балтийском флоте. Многоцелевые корветы проекта 20380 предназначены для обнаружения и уничтожения подводных лодок и надводных кораблей противника, обеспечения высадки десанта, а также для решения разнообразных задач в ближней морской зоне. На кораблях размещены артиллерийские, противоракетные, противолодочные, гидроакустические и радиолокационные комплексы, ангар для вертолета Ка-27.

https://ria.ru/20230420/korvet-1866506031.html

россия

калининградская область

балтийск

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, безопасность, северная верфь, объединенная судостроительная корпорация, цмкб "алмаз", ка-27, калининградская область, балтийск, николай евменов, антон алиханов, игорь орлов, министерство обороны рф (минобороны рф)