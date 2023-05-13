https://ria.ru/20230513/korvet-1871486571.html
В состав военно-морского флота России вошел корвет "Меркурий"
В состав военно-морского флота России вошел корвет "Меркурий" - РИА Новости, 13.05.2023
В состав военно-морского флота России вошел корвет "Меркурий"
Корвет проекта 20380 "Меркурий" вошёл в состав ВМФ России, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T11:57
2023-05-13T11:57
2023-05-13T11:57
россия
безопасность
северная верфь
объединенная судостроительная корпорация
цмкб "алмаз"
ка-27
калининградская область
балтийск
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Корвет проекта 20380 "Меркурий" вошёл в состав ВМФ России, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. Церемония поднятия Андреевского флага над "Меркурием" прошла в городе Балтийске (Калининградская область). В ней приняли участие главком ВМФ адмирал Николай Евменов, губернатор Калининградской области Антон Алиханов, представители командования Балтийского и Черноморского флотов, Объединенной судостроительной корпорации и гендиректор "Северной верфи" Игорь Орлов. "Новый корвет обладает целым рядом превосходных характеристик. Это сочетание высоких мореходных качеств корабля и современного ударного оружия, которые позволят корвету эффективно выполнять задачи в составе группировок и одиночно с целью надёжной защиты национальных интересов России в морской и океанской зоне. Благодарю конструкторов и кораблестроителей, создавшим корвет", - приводятся в сообщении слова Евменова. "Меркурий" - пятый корвет, построенный на Северной верфи по проекту 20380, разработанному ЦМКБ "Алмаз". Предыдущие четыре корвета: "Стерегущий", "Сообразительный", "Стойкий" и "Бойкий" несут службу на Балтийском флоте. Многоцелевые корветы проекта 20380 предназначены для обнаружения и уничтожения подводных лодок и надводных кораблей противника, обеспечения высадки десанта, а также для решения разнообразных задач в ближней морской зоне. На кораблях размещены артиллерийские, противоракетные, противолодочные, гидроакустические и радиолокационные комплексы, ангар для вертолета Ка-27.
https://ria.ru/20230420/korvet-1866506031.html
россия
калининградская область
балтийск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, безопасность, северная верфь, объединенная судостроительная корпорация, цмкб "алмаз", ка-27, калининградская область, балтийск, николай евменов, антон алиханов, игорь орлов, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Безопасность, Северная верфь, Объединенная судостроительная корпорация, ЦМКБ "Алмаз", Ка-27, Калининградская область, Балтийск, Николай Евменов, Антон Алиханов, Игорь Орлов, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В состав военно-морского флота России вошел корвет "Меркурий"
Корвет проекта "Меркурий" вошел в состав военно-морского флота России