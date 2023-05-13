https://ria.ru/20230513/korruptsiya-1871495338.html

Бастрыкин заявил о коррупции в корпорациях при выполнении гособоронзаказа

Бастрыкин заявил о коррупции в корпорациях при выполнении гособоронзаказа - РИА Новости, 13.05.2023

Бастрыкин заявил о коррупции в корпорациях при выполнении гособоронзаказа

Корпорации при выполнении государственного оборонного заказа допускают коррупцию и воровство, сообщил председатель СК России Александр Бастрыкин на... РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T12:55

2023-05-13T12:55

2023-05-13T16:34

россия

александр бастрыкин

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая — РИА Новости. Корпорации при выполнении государственного оборонного заказа допускают коррупцию и воровство, сообщил председатель СК России Александр Бастрыкин на Петербургском международном юридическом форуме."Очень много мошеннических схем реализуется даже в сфере оборонной промышленности. В это тяжелое для страны время, выполняя оборонзаказ, нашими корпорациями допускаются факты коррупции и воровства. Дальше уже просто ехать некуда", - сказал Бастрыкин. Он не уточнил, какие именно корпорации уличены в коррупции. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.

https://ria.ru/20230510/sugrobov-1870856519.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, александр бастрыкин, происшествия