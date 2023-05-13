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Бастрыкин заявил о коррупции в корпорациях при выполнении гособоронзаказа - РИА Новости, 13.05.2023
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12:55 13.05.2023 (обновлено: 16:34 13.05.2023)
https://ria.ru/20230513/korruptsiya-1871495338.html
Бастрыкин заявил о коррупции в корпорациях при выполнении гособоронзаказа
Бастрыкин заявил о коррупции в корпорациях при выполнении гособоронзаказа - РИА Новости, 13.05.2023
Бастрыкин заявил о коррупции в корпорациях при выполнении гособоронзаказа
Корпорации при выполнении государственного оборонного заказа допускают коррупцию и воровство, сообщил председатель СК России Александр Бастрыкин на... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T12:55
2023-05-13T16:34
россия
александр бастрыкин
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая — РИА Новости. Корпорации при выполнении государственного оборонного заказа допускают коррупцию и воровство, сообщил председатель СК России Александр Бастрыкин на Петербургском международном юридическом форуме."Очень много мошеннических схем реализуется даже в сфере оборонной промышленности. В это тяжелое для страны время, выполняя оборонзаказ, нашими корпорациями допускаются факты коррупции и воровства. Дальше уже просто ехать некуда", - сказал Бастрыкин. Он не уточнил, какие именно корпорации уличены в коррупции. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
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россия, александр бастрыкин, происшествия
Россия, Александр Бастрыкин, Происшествия
Бастрыкин заявил о коррупции в корпорациях при выполнении гособоронзаказа

Глава СК России Бастрыкин сообщил о коррупции в корпорациях при выполнении гособоронзаказа

© Фото : предоставлено пресс-службой СК РоссииПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой СК России
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая — РИА Новости. Корпорации при выполнении государственного оборонного заказа допускают коррупцию и воровство, сообщил председатель СК России Александр Бастрыкин на Петербургском международном юридическом форуме.
"Очень много мошеннических схем реализуется даже в сфере оборонной промышленности. В это тяжелое для страны время, выполняя оборонзаказ, нашими корпорациями допускаются факты коррупции и воровства. Дальше уже просто ехать некуда", - сказал Бастрыкин.
Он не уточнил, какие именно корпорации уличены в коррупции.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
Экс-глава антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России генерал Денис Сугробов - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
Бывший главный борец с коррупцией МВД Сугробов попросил об УДО
10 мая, 17:40
 
РоссияАлександр БастрыкинПроисшествия
 
 
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