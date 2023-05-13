https://ria.ru/20230513/koronavirus-1871483048.html

В Подмосковье за сутки госпитализировали 31 пациента с COVID-19

В Подмосковье за сутки госпитализировали 31 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 13.05.2023

В Подмосковье за сутки госпитализировали 31 пациента с COVID-19

За последние сутки в Подмосковье выявлено 78 случаев COVID-19, госпитализирован 31 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T11:23

2023-05-13T11:23

2023-05-13T11:23

московская область (подмосковье)

здоровье - общество

коронавирус covid-19

общество

коронавирус в россии

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. За последние сутки в Подмосковье выявлено 78 случаев COVID-19, госпитализирован 31 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки - 78, госпитализирован 31 человек, выздоровели 98 человека", - говорится в сводке. Накануне в Подмосковье выявили 20 случаев COVID-19.

https://ria.ru/20230513/koronavirus-1871481553.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

московская область (подмосковье), здоровье - общество, коронавирус covid-19, общество, коронавирус в россии