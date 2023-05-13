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В Подмосковье за сутки госпитализировали 31 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 13.05.2023
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11:23 13.05.2023
https://ria.ru/20230513/koronavirus-1871483048.html
В Подмосковье за сутки госпитализировали 31 пациента с COVID-19
В Подмосковье за сутки госпитализировали 31 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 13.05.2023
В Подмосковье за сутки госпитализировали 31 пациента с COVID-19
За последние сутки в Подмосковье выявлено 78 случаев COVID-19, госпитализирован 31 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T11:23
2023-05-13T11:23
московская область (подмосковье)
здоровье - общество
коронавирус covid-19
общество
коронавирус в россии
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. За последние сутки в Подмосковье выявлено 78 случаев COVID-19, госпитализирован 31 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки - 78, госпитализирован 31 человек, выздоровели 98 человека", - говорится в сводке. Накануне в Подмосковье выявили 20 случаев COVID-19.
https://ria.ru/20230513/koronavirus-1871481553.html
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московская область (подмосковье), здоровье - общество, коронавирус covid-19, общество, коронавирус в россии
Московская область (Подмосковье), Здоровье - Общество, Коронавирус COVID-19, Общество, Коронавирус в России
В Подмосковье за сутки госпитализировали 31 пациента с COVID-19

В Подмосковье за сутки выявили 78 случаев COVID-19, госпитализировали 31 человека

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМедицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя
Медицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Медицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. За последние сутки в Подмосковье выявлено 78 случаев COVID-19, госпитализирован 31 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
"Выявлено случаев за сутки - 78, госпитализирован 31 человек, выздоровели 98 человека", - говорится в сводке.
Накануне в Подмосковье выявили 20 случаев COVID-19.
Медицинские сотрудники в резервном госпитале - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
В Москве за сутки госпитализировали 95 человек с COVID-19
Вчера, 11:15
 
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