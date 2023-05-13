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В Москве за сутки госпитализировали 95 человек с COVID-19 - РИА Новости, 13.05.2023
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11:15 13.05.2023
https://ria.ru/20230513/koronavirus-1871481553.html
В Москве за сутки госпитализировали 95 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 95 человек с COVID-19 - РИА Новости, 13.05.2023
В Москве за сутки госпитализировали 95 человек с COVID-19
За сутки в Москве выявлены 442 случая COVID-19, умерли 5 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T11:15
2023-05-13T11:15
москва
коронавирус covid-19
распространение коронавируса
коронавирус в россии
здоровье - общество
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МОСКВА , 13 мая - РИА Новости. За сутки в Москве выявлены 442 случая COVID-19, умерли 5 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 442, госпитализированы 95 человек, выздоровели 383 человека, 5 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 602 новых случая заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 512 267 случаев коронавируса, выздоровели 3 324 951 человек, умерли 48 779 человек.
https://ria.ru/20230503/covid-19-1869303522.html
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москва, коронавирус covid-19, распространение коронавируса, коронавирус в россии, здоровье - общество
Москва, Коронавирус COVID-19, Распространение коронавируса, Коронавирус в России, Здоровье - Общество
В Москве за сутки госпитализировали 95 человек с COVID-19

В Москве за сутки выявили 442 новых случая COVID-19, умерли пять человек

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМедицинские сотрудники в резервном госпитале
Медицинские сотрудники в резервном госпитале - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медицинские сотрудники в резервном госпитале. Архивное фото
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МОСКВА , 13 мая - РИА Новости. За сутки в Москве выявлены 442 случая COVID-19, умерли 5 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
"Выявлено случаев за сутки - 442, госпитализированы 95 человек, выздоровели 383 человека, 5 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.
Накануне были выявлены 602 новых случая заражения.
Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 512 267 случаев коронавируса, выздоровели 3 324 951 человек, умерли 48 779 человек.
Препарат для лечения COVID-19 МИР 19 - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
Препарат от коронавируса "МИР 19" появится в аптеках к концу мая
3 мая, 03:09
 
МоскваКоронавирус COVID-19Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииЗдоровье - Общество
 
 
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