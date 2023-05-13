https://ria.ru/20230513/koronavirus-1871481553.html

В Москве за сутки госпитализировали 95 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 95 человек с COVID-19 - РИА Новости, 13.05.2023

В Москве за сутки госпитализировали 95 человек с COVID-19

За сутки в Москве выявлены 442 случая COVID-19, умерли 5 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T11:15

2023-05-13T11:15

2023-05-13T11:15

москва

коронавирус covid-19

распространение коронавируса

коронавирус в россии

здоровье - общество

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МОСКВА , 13 мая - РИА Новости. За сутки в Москве выявлены 442 случая COVID-19, умерли 5 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 442, госпитализированы 95 человек, выздоровели 383 человека, 5 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 602 новых случая заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 512 267 случаев коронавируса, выздоровели 3 324 951 человек, умерли 48 779 человек.

https://ria.ru/20230503/covid-19-1869303522.html

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москва, коронавирус covid-19, распространение коронавируса, коронавирус в россии, здоровье - общество