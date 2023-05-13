https://ria.ru/20230513/koronavirus-1871481104.html

В России за сутки госпитализировали 605 пациентов с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 605 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 13.05.2023

В России за сутки госпитализировали 605 пациентов с COVID-19

За сутки в России выявлено 3 027 новых случаев COVID-19, умерли 27 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T11:13

2023-05-13T11:13

2023-05-13T11:13

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. За сутки в России выявлено 3 027 новых случаев COVID-19, умерли 27 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. "Выявлено 3 027 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 27 человек", - говорится в сообщении.За сутки в России госпитализированы 605 человек с COVID-19, выздоровели 5022, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 13 мая 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 605 человек... Выздоровели за сутки 5022 человека, или на 4,4% меньше в сравнении с 12 мая 2023 года", - говорится в сообщении.Отмечается, что увеличение числа госпитализаций произошло в 21 регионе, снижение - в 54, в 10 субъектах РФ ситуация не изменилась.

https://ria.ru/20230511/ogranicheniya-1871025220.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

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