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Звезда "Малефисенты" потеряла роль из-за подписчиков в соцсети - РИА Новости, 13.05.2023
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Культура
 
04:02 13.05.2023
https://ria.ru/20230513/kino-1871222498.html
Звезда "Малефисенты" потеряла роль из-за подписчиков в соцсети
Звезда "Малефисенты" потеряла роль из-за подписчиков в соцсети - РИА Новости, 13.05.2023
Звезда "Малефисенты" потеряла роль из-за подписчиков в соцсети
Эль Фаннинг рассказала, как осталась без работы из-за соцсетей, пишет Deadline со ссылкой на подкаст "Happy Sad Confused". РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T04:02
2023-05-13T04:02
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Эль Фаннинг рассказала, как осталась без работы из-за соцсетей, пишет Deadline со ссылкой на подкаст "Happy Sad Confused". Фаннинг не назвала франшизу, куда ее не взяли. Теперь более шести миллионов пользователей следят за публикациями в ее микроблоге. Эль сейчас 25, а в кино она с трех лет. Сначала играла более молодые версии персонажей, образ которых воплощала ее старшая сестра Дакота. Вскоре ее сольная карьера обособилась от проектов родственницы. В "Малефисенте" с Анджелиной Джоли Эль сыграла принцессу Аврору. Получила главную роль в "Неоновом демоне" датского режиссера Николаса Виндинга Рефна. Появилась в "Роковом искушении" Софии Копполы с Николь Кидман и Колином Фарреллом. Ее можно увидеть и в "Дождливом дне в Нью-Йорке" Вуди Аллена. Эль была незадачливой подружкой персонажа Тимоти Шаламе. Еще она стала Екатериной II в псевдо-историческом сериале "Великая". Ранее сообщалось о том, что сиквел "Битлджуса" с Майклом Китоном и Дженной Ортегой выйдет в сентябре 2024 года.
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новости культуры, знаменитости, звезды, голливуд
Культура, Новости культуры, Знаменитости, звезды, Голливуд
Звезда "Малефисенты" потеряла роль из-за подписчиков в соцсети

Звезда "Малефисенты" Эль Фаннинг потеряла роль из-за подписчиков в соцсети

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЧлен жюри основного конкурса, американская актриса Эль Фаннинг на красной дорожке церемонии открытия 72-го Каннского международного кинофестиваля
Член жюри основного конкурса, американская актриса Эль Фаннинг на красной дорожке церемонии открытия 72-го Каннского международного кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Эль Фаннинг рассказала, как осталась без работы из-за соцсетей, пишет Deadline со ссылкой на подкаст "Happy Sad Confused".
«
"Я не получила роль в большом проекте, потому что на вкус студии у меня было мало подписчиков. Возможно, была и другая причина, но обратную связь я получила такую", — вспомнила артистка.
Фаннинг не назвала франшизу, куда ее не взяли. Теперь более шести миллионов пользователей следят за публикациями в ее микроблоге.
Эль сейчас 25, а в кино она с трех лет. Сначала играла более молодые версии персонажей, образ которых воплощала ее старшая сестра Дакота. Вскоре ее сольная карьера обособилась от проектов родственницы.
В "Малефисенте" с Анджелиной Джоли Эль сыграла принцессу Аврору. Получила главную роль в "Неоновом демоне" датского режиссера Николаса Виндинга Рефна. Появилась в "Роковом искушении" Софии Копполы с Николь Кидман и Колином Фарреллом. Ее можно увидеть и в "Дождливом дне в Нью-Йорке" Вуди Аллена. Эль была незадачливой подружкой персонажа Тимоти Шаламе. Еще она стала Екатериной II в псевдо-историческом сериале "Великая".
Ранее сообщалось о том, что сиквел "Битлджуса" с Майклом Китоном и Дженной Ортегой выйдет в сентябре 2024 года.
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