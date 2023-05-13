https://ria.ru/20230513/kino-1871222498.html

Звезда "Малефисенты" потеряла роль из-за подписчиков в соцсети

Звезда "Малефисенты" потеряла роль из-за подписчиков в соцсети - РИА Новости, 13.05.2023

Звезда "Малефисенты" потеряла роль из-за подписчиков в соцсети

Эль Фаннинг рассказала, как осталась без работы из-за соцсетей, пишет Deadline со ссылкой на подкаст "Happy Sad Confused". РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T04:02

2023-05-13T04:02

2023-05-13T04:02

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Эль Фаннинг рассказала, как осталась без работы из-за соцсетей, пишет Deadline со ссылкой на подкаст "Happy Sad Confused". Фаннинг не назвала франшизу, куда ее не взяли. Теперь более шести миллионов пользователей следят за публикациями в ее микроблоге. Эль сейчас 25, а в кино она с трех лет. Сначала играла более молодые версии персонажей, образ которых воплощала ее старшая сестра Дакота. Вскоре ее сольная карьера обособилась от проектов родственницы. В "Малефисенте" с Анджелиной Джоли Эль сыграла принцессу Аврору. Получила главную роль в "Неоновом демоне" датского режиссера Николаса Виндинга Рефна. Появилась в "Роковом искушении" Софии Копполы с Николь Кидман и Колином Фарреллом. Ее можно увидеть и в "Дождливом дне в Нью-Йорке" Вуди Аллена. Эль была незадачливой подружкой персонажа Тимоти Шаламе. Еще она стала Екатериной II в псевдо-историческом сериале "Великая". Ранее сообщалось о том, что сиквел "Битлджуса" с Майклом Китоном и Дженной Ортегой выйдет в сентябре 2024 года.

https://ria.ru/20230511/znamenitosti-1871113738.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, знаменитости, звезды, голливуд