https://ria.ru/20230513/kiev-1871454128.html

В Киевской области работают силы ПВО

В Киевской области работают силы ПВО - РИА Новости, 13.05.2023

В Киевской области работают силы ПВО

В Киевской области работают силы ПВО, сообщает Киевская областная военная администрация (ОВА). РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T03:54

2023-05-13T03:54

2023-05-13T03:54

специальная военная операция на украине

киевская область

вооруженные силы рф

в мире

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. В Киевской области работают силы ПВО, сообщает Киевская областная военная администрация (ОВА). Ранее в городе и области была объявлена воздушная тревога. "Киевская область! Угроза атаки вражеских БПЛА. Силы ПВО работают по целям", - говорится в сообщении ОВА в телеграм-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230513/obstrel-1871450363.html

киевская область

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киевская область, вооруженные силы рф, в мире