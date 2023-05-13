https://ria.ru/20230513/izrail-1871560338.html
В пригороде Тель-Авива сработали предупреждающие об обстрелах сирены
В пригороде Тель-Авива сработали предупреждающие об обстрелах сирены - РИА Новости, 13.05.2023
В пригороде Тель-Авива сработали предупреждающие об обстрелах сирены
Сирены, предупреждающие о ракетных обстрелах, сработали в субботу вечером в израильских городах Холон и Ришон-ле-Цион, расположенных вблизи Тель-Авива, сообщила РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T21:50
2023-05-13T21:50
2023-05-13T22:28
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тель-авив
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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 мая - РИА Новости. Сирены, предупреждающие о ракетных обстрелах, сработали в субботу вечером в израильских городах Холон и Ришон-ле-Цион, расположенных вблизи Тель-Авива, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ)."Сирены прозвучали в городах Холон, Ришон-ле-Цион и в окрестностях сектора Газа", - говорится в сообщении.За последний час сирены звучали порядка десяти раз в районах, прилегающих к палестинскому анклаву.В пресс-службе добавили, что в эти минуты силы ЦАХАЛа возобновили удары по целям боевиков в секторе Газа.Очередной обмен ударами происходит на фоне сообщений о том, что израильская и палестинская стороны при посредничестве Египта согласились прекратить огонь, начиная с 22.00 субботы. Представитель МИД Израиля сообщал РИА Новости, что ведомство на данный момент не подтверждает договоренность о прекращении огня.За четыре дня израильской операции "Щит и стрела" по уничтожению командования и инфраструктуры радикальной группировки "Исламский джихад" в секторе Газа по Израилю было выпущено более 1100 ракет. Значительная часть из них либо не достигла израильской территории, либо была сбита системой ПВО. По меньшей мере один израильтянин погиб под ракетными обстрелами, несколько человек получили ранения. Было зафиксировано несколько попаданий по жилым домам. Израиль поразил более 300 целей группировки и ликвидировал 17 боевиков, включая видных командиров.
https://ria.ru/20230509/gaza-1870543495.html
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в мире, тель-авив, израиль, исламский джихад
В мире, Тель-Авив, Израиль, Исламский джихад
В пригороде Тель-Авива сработали предупреждающие об обстрелах сирены
В пригороде Тель-Авива сработали предупреждающие о ракетных обстрелах сирены
ТЕЛЬ-АВИВ, 13 мая - РИА Новости.
Сирены, предупреждающие о ракетных обстрелах, сработали в субботу вечером в израильских городах Холон и Ришон-ле-Цион, расположенных вблизи Тель-Авива, сообщила пресс-служба
Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Сирены прозвучали в городах Холон, Ришон-ле-Цион и в окрестностях сектора Газа", - говорится в сообщении.
За последний час сирены звучали порядка десяти раз в районах, прилегающих к палестинскому анклаву.
В пресс-службе добавили, что в эти минуты силы ЦАХАЛа возобновили удары по целям боевиков в секторе Газа.
Очередной обмен ударами происходит на фоне сообщений о том, что израильская и палестинская стороны при посредничестве Египта согласились прекратить огонь, начиная с 22.00 субботы. Представитель МИД Израиля сообщал РИА Новости, что ведомство на данный момент не подтверждает договоренность о прекращении огня.
За четыре дня израильской операции "Щит и стрела" по уничтожению командования и инфраструктуры радикальной группировки "Исламский джихад
" в секторе Газа по Израилю
было выпущено более 1100 ракет. Значительная часть из них либо не достигла израильской территории, либо была сбита системой ПВО. По меньшей мере один израильтянин погиб под ракетными обстрелами, несколько человек получили ранения. Было зафиксировано несколько попаданий по жилым домам. Израиль поразил более 300 целей группировки и ликвидировал 17 боевиков, включая видных командиров.
После израильского обстрела в секторе Газа погибли девять человек