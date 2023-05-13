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Израиль пока не комментирует соглашение о прекращении огня с Газой - РИА Новости, 13.05.2023
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21:33 13.05.2023
https://ria.ru/20230513/izrail-1871558786.html
Израиль пока не комментирует соглашение о прекращении огня с Газой
Израиль пока не комментирует соглашение о прекращении огня с Газой - РИА Новости, 13.05.2023
Израиль пока не комментирует соглашение о прекращении огня с Газой
В министерстве иностранных дел Израиля пока не готовы подтвердить договоренность о прекращении огня с палестинскими группировками в секторе Газа, сообщил РИА... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T21:33
2023-05-13T21:33
в мире
израиль
египет
исламский джихад
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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 мая - РИА Новости. В министерстве иностранных дел Израиля пока не готовы подтвердить договоренность о прекращении огня с палестинскими группировками в секторе Газа, сообщил РИА Новостям представитель министерства. "Я не могу подтвердить это в данный момент", - заявил представитель. Ранее египетский телеканал Al-Qahera News сообщил, что израильская и палестинская стороны при посредничестве Египта согласились прекратить огонь, начиная с 22.00 субботы. Телеканал Al-Arabiya, в свою очередь, сообщал, что Израиль отклонил новое предложение Египта и других посредников о прекращении операции в секторе Газа. Начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) Херци Халеви ранее в субботу заявил о значительных успехах, достигнутых в ходе операции против исламских радикалов в секторе Газа, отметив намерение продолжать прицельные удары по боевикам и их инфраструктуре. За четыре дня израильской операции "Щит и стрела" по уничтожению командования и инфраструктуры радикальной группировки "Исламский джихад" в секторе Газа по Израилю было выпущено более 1100 ракет. Значительная часть из них либо не достигла израильской территории, либо была сбита системой ПВО. По меньшей мере один израильтянин погиб под ракетными обстрелами, несколько человек получили ранения. Было зафиксировано несколько попаданий по жилым домам. Израиль поразил более 300 целей группировки и ликвидировал 17 боевиков, включая видных командиров.
https://ria.ru/20230509/gaza-1870607171.html
https://ria.ru/20230106/front-1843192784.html
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в мире, израиль, египет, исламский джихад
В мире, Израиль, Египет, Исламский джихад
Израиль пока не комментирует соглашение о прекращении огня с Газой

В МИД Израиля пока не могут подтвердить соглашение о прекращении огня с Газой

CC0 / Almog / Foreign affairs office buildingЗдание Министерства иностранных дел Израиля в Иерусалиме
Здание Министерства иностранных дел Израиля в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
CC0 / Almog / Foreign affairs office building
Здание Министерства иностранных дел Израиля в Иерусалиме. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 мая - РИА Новости. В министерстве иностранных дел Израиля пока не готовы подтвердить договоренность о прекращении огня с палестинскими группировками в секторе Газа, сообщил РИА Новостям представитель министерства.
"Я не могу подтвердить это в данный момент", - заявил представитель.
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Посольство прокомментировало гибель россиянина при ударах Израиля по Газе
9 мая, 12:37
Ранее египетский телеканал Al-Qahera News сообщил, что израильская и палестинская стороны при посредничестве Египта согласились прекратить огонь, начиная с 22.00 субботы. Телеканал Al-Arabiya, в свою очередь, сообщал, что Израиль отклонил новое предложение Египта и других посредников о прекращении операции в секторе Газа.
Начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) Херци Халеви ранее в субботу заявил о значительных успехах, достигнутых в ходе операции против исламских радикалов в секторе Газа, отметив намерение продолжать прицельные удары по боевикам и их инфраструктуре.
За четыре дня израильской операции "Щит и стрела" по уничтожению командования и инфраструктуры радикальной группировки "Исламский джихад" в секторе Газа по Израилю было выпущено более 1100 ракет. Значительная часть из них либо не достигла израильской территории, либо была сбита системой ПВО. По меньшей мере один израильтянин погиб под ракетными обстрелами, несколько человек получили ранения. Было зафиксировано несколько попаданий по жилым домам. Израиль поразил более 300 целей группировки и ликвидировал 17 боевиков, включая видных командиров.
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