https://ria.ru/20230513/integratsiya-1871521333.html
Мезенцев опроверг версию об интеграции Союзного государства из-за санкций
Мезенцев опроверг версию об интеграции Союзного государства из-за санкций - РИА Новости, 13.05.2023
Мезенцев опроверг версию об интеграции Союзного государства из-за санкций
Государственный секретарь Союзного государства (СГ) России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что не согласен, что наблюдающаяся активизация интеграции в... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T16:17
2023-05-13T16:17
2023-05-13T18:50
белоруссия
россия
москва
дмитрий мезенцев
союзное государство
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая – РИА Новости. Государственный секретарь Союзного государства (СГ) России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что не согласен, что наблюдающаяся активизация интеграции в рамках СГ происходит только из-за западных санкций, и подчеркнул, что две страны давно определили направления углубления взаимодействия в положениях союзного договора. "Мы на этом этапе – в этом году, следующем году – как никогда близко подошли к готовности парламентариев (Белоруссии и России – ред.) вести разговор по анализу национального законодательства на фундаменте оценки его сближения, формирования единых подходов… Понятно, что правовой фундамент, которым является союзный договор, был сформирован более 20 лет назад, что законодатель в Беларуси и России прошел за эти годы огромный путь. Понятно, что законодательство является в том числе ответом на вызовы и угрозы, которые стоят перед сегодняшним днем", - сказал госсекретарь, выступая на Петербургском международном юридическом форуме в субботу. Однако, по его мнению, это не самый главный аспект интеграции. "Нам сейчас многие эксперты, прежде всего, западные, говорят, что если бы не было санкционного давления на Беларусь и Россию, той сложной фазы взаимодействия с коллективным Западом, то стремления к взаимной интеграции, желания создавать единую конкурентоспособную среду при формировании производственных цепочек, развитии промышленности, обеспечении технологического суверенитета, у России и Беларуси не было бы. На мой взгляд, это ложный посыл", - сказал Мезенцев. Он подчеркнул, что истоки наблюдающихся интеграционных процессов – в подписанном в свое время договоре о создании Союзного государства и ратификации документа Белоруссией и Россией. "Те взаимодействие, его реальное углубление, практика сотрудничества между Беларусью и Россией, которые мы видим сегодня, на основе масштабной законодательной, нормативной базы, это не ответ на санкционное давление, это - развитие тех положений, которые были определены сторонами и заложены как базовые позиции межгосударственного документа", - констатировал Мезенцев. Он назвал Союзное государство по-своему уникальным межгосударственным интеграционным объединением, обратив внимание на сохранение суверенитета и независимости государствами-участниками. В ноябре 2021 года в формате видеоконференции прошло заседание Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России, был подписан декрет об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы. Документ утверждает 28 союзных программ по углублению экономической интеграции двух стран. К настоящему времени правительства и профильные ведомства выполнили уже 74% намеченных мероприятий. Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года, страны Запада поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц и предприятий. Запад также ввел санкции на фоне российской военной спецоперации на Украине против Москвы и Минска. Некоторые западные компании ушли с рынка России и Белоруссии. Эта ситуация придала импульс экономической интеграции Минска и Москвы, активизации торгового сотрудничества, разработке и принятию совместных мер по импортозамещению.
https://ria.ru/20230504/granitsa-1869717060.html
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7 495 645-6601
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белоруссия, россия, москва, дмитрий мезенцев
Белоруссия, Россия, Москва, Дмитрий Мезенцев, Союзное государство
Мезенцев опроверг версию об интеграции Союзного государства из-за санкций
Мезенцев не согласен, что интеграция в рамках Союзного государства идет из-за санкций
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая – РИА Новости. Государственный секретарь Союзного государства (СГ) России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что не согласен, что наблюдающаяся активизация интеграции в рамках СГ происходит только из-за западных санкций, и подчеркнул, что две страны давно определили направления углубления взаимодействия в положениях союзного договора.
"Мы на этом этапе – в этом году, следующем году – как никогда близко подошли к готовности парламентариев (Белоруссии и России – ред.) вести разговор по анализу национального законодательства на фундаменте оценки его сближения, формирования единых подходов… Понятно, что правовой фундамент, которым является союзный договор, был сформирован более 20 лет назад, что законодатель в Беларуси и России прошел за эти годы огромный путь. Понятно, что законодательство является в том числе ответом на вызовы и угрозы, которые стоят перед сегодняшним днем", - сказал госсекретарь, выступая на Петербургском международном юридическом форуме в субботу. Однако, по его мнению, это не самый главный аспект интеграции.
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"Нам сейчас многие эксперты, прежде всего, западные, говорят, что если бы не было санкционного давления на Беларусь и Россию, той сложной фазы взаимодействия с коллективным Западом, то стремления к взаимной интеграции, желания создавать единую конкурентоспособную среду при формировании производственных цепочек, развитии промышленности, обеспечении технологического суверенитета, у России и Беларуси не было бы. На мой взгляд, это ложный посыл", - сказал Мезенцев.
Он подчеркнул, что истоки наблюдающихся интеграционных процессов – в подписанном в свое время договоре о создании Союзного государства и ратификации документа Белоруссией и Россией. "Те взаимодействие, его реальное углубление, практика сотрудничества между Беларусью и Россией, которые мы видим сегодня, на основе масштабной законодательной, нормативной базы, это не ответ на санкционное давление, это - развитие тех положений, которые были определены сторонами и заложены как базовые позиции межгосударственного документа", - констатировал Мезенцев.
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Он назвал Союзное государство по-своему уникальным межгосударственным интеграционным объединением, обратив внимание на сохранение суверенитета и независимости государствами-участниками.
В ноябре 2021 года в формате видеоконференции прошло заседание Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России, был подписан декрет об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы. Документ утверждает 28 союзных программ по углублению экономической интеграции двух стран. К настоящему времени правительства и профильные ведомства выполнили уже 74% намеченных мероприятий.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года, страны Запада поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц и предприятий. Запад также ввел санкции на фоне российской военной спецоперации на Украине
против Москвы
и Минска
. Некоторые западные компании ушли с рынка России и Белоруссии. Эта ситуация придала импульс экономической интеграции Минска и Москвы, активизации торгового сотрудничества, разработке и принятию совместных мер по импортозамещению.
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