https://ria.ru/20230513/inoagenty-1871533819.html
Глава Минюста призвал расширить критерии для назначения статуса иноагента
Глава Минюста призвал расширить критерии для назначения статуса иноагента - РИА Новости, 13.05.2023
Глава Минюста призвал расширить критерии для назначения статуса иноагента
Статус иностранного агента следует давать также за деятельность, направленную против духовно-нравственных ценностей, заявил глава Минюста РФ Константин... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T17:42
2023-05-13T17:42
2023-05-13T17:51
общество
россия
константин чуйченко
министерство юстиции рф (минюст россии)
иноагенты
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая – РИА Новости. Статус иностранного агента следует давать также за деятельность, направленную против духовно-нравственных ценностей, заявил глава Минюста РФ Константин Чуйченко. "Что такое иностранный агент? Бытует мнение, что это привлечение к ответственности, да, наделение статусом. Ничего подобного. Это всего лишь, действительно, наделение статусом, который предполагает необходимость соблюдения этим человеком или этим лицом определенных поведенческих условий. И этот статус сейчас должен приобретать, в том числе, если его деятельность направлена против наших духовно-нравственных ценностей", - сказал Чуйченко на Петербургском международном юридическом форуме. Помимо прочего, в ходе дискуссии на форуме Чуйченко задался вопросом о необходимости дополнительных ограничений для иностранных агентов. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
https://ria.ru/20230501/tayurskaya-1868077458.html
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общество, россия, константин чуйченко, министерство юстиции рф (минюст россии), иноагенты
Общество, Россия, Константин Чуйченко, Министерство юстиции РФ (Минюст России), иноагенты
Глава Минюста призвал расширить критерии для назначения статуса иноагента
Чуйченко: статус иноагента надо давать за поступки против духовно-нравственных ценностей
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая – РИА Новости. Статус иностранного агента следует давать также за деятельность, направленную против духовно-нравственных ценностей, заявил глава Минюста РФ Константин Чуйченко.
"Что такое иностранный агент? Бытует мнение, что это привлечение к ответственности, да, наделение статусом. Ничего подобного. Это всего лишь, действительно, наделение статусом, который предполагает необходимость соблюдения этим человеком или этим лицом определенных поведенческих условий. И этот статус сейчас должен приобретать, в том числе, если его деятельность направлена против наших духовно-нравственных ценностей", - сказал Чуйченко на Петербургском международном юридическом форуме.
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Помимо прочего, в ходе дискуссии на форуме Чуйченко задался вопросом о необходимости дополнительных ограничений для иностранных агентов.
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"Мы на сегодняшний день лишили иноагентов государственного финансирования, а почему бы их вообще не лишить финансирования и возможности зарабатывать деньги?" – спросил глава российского Минюста.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
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