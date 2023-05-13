https://ria.ru/20230513/inoagenty-1871533819.html

Глава Минюста призвал расширить критерии для назначения статуса иноагента

Глава Минюста призвал расширить критерии для назначения статуса иноагента - РИА Новости, 13.05.2023

Глава Минюста призвал расширить критерии для назначения статуса иноагента

Статус иностранного агента следует давать также за деятельность, направленную против духовно-нравственных ценностей, заявил глава Минюста РФ Константин... РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T17:42

2023-05-13T17:42

2023-05-13T17:51

общество

россия

константин чуйченко

министерство юстиции рф (минюст россии)

иноагенты

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая – РИА Новости. Статус иностранного агента следует давать также за деятельность, направленную против духовно-нравственных ценностей, заявил глава Минюста РФ Константин Чуйченко. "Что такое иностранный агент? Бытует мнение, что это привлечение к ответственности, да, наделение статусом. Ничего подобного. Это всего лишь, действительно, наделение статусом, который предполагает необходимость соблюдения этим человеком или этим лицом определенных поведенческих условий. И этот статус сейчас должен приобретать, в том числе, если его деятельность направлена против наших духовно-нравственных ценностей", - сказал Чуйченко на Петербургском международном юридическом форуме. Помимо прочего, в ходе дискуссии на форуме Чуйченко задался вопросом о необходимости дополнительных ограничений для иностранных агентов. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.

https://ria.ru/20230501/tayurskaya-1868077458.html

https://ria.ru/20230512/bi-2-1871226778.html

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общество, россия, константин чуйченко, министерство юстиции рф (минюст россии), иноагенты