https://ria.ru/20230513/gosdolg-1871553565.html
Переговоры по госдолгу США продвигаются, заявил Байден
Переговоры по госдолгу США продвигаются, заявил Байден - РИА Новости, 13.05.2023
Переговоры по госдолгу США продвигаются, заявил Байден
Переговоры между администрацией США и лидерами Конгресса по вопросу повышения потолка госдолга продвигаются, однако "еще не достигли критической точки", заявил... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T20:32
2023-05-13T20:32
2023-05-13T20:32
в мире
сша
джо байден
джанет йеллен
экономика
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ВАШИНГТОН, 13 мая – РИА Новости. Переговоры между администрацией США и лидерами Конгресса по вопросу повышения потолка госдолга продвигаются, однако "еще не достигли критической точки", заявил в субботу американский лидер Джо Байден. "Они продвигаются вперед, речь идет о настоящих обсуждениях", - сказал Байден в ходе краткой беседы с журналистами пула Белого дома. Он уклонился от ответа на вопрос о том, когда состоится его следующая встреча с лидерами Конгресса по данной проблеме. Глава государства дал понять, что переломный момент в этих дискуссиях еще не наступил. "Мы еще не достигли критической точки", - подчеркнул Байден. На этой неделе Байден заявил, что возможный в случае провала переговоров по повышению потолка госдолга дефолт США обернется проблемами для всего мира. В таком случае экономика США "скатится в рецессию", а репутации Штатов "в мире будет нанесет чрезвычайный ущерб", предупреждал он. Накануне стало известно, что запланированный на пятницу новый раунд дискуссий с участием Байдена и четырех лидеров Конгресса был отложен на следующую неделю. Новая дата встречи не называлась. Предполагается, что в течение выходных представители сторон продолжат проводить технические дискуссии. В Белом доме, комментируя ход переговоров администрации и Конгресса по проблеме госдолга, назвали последние встречи продуктивными. Минфин США еще в январе уведомил конгресс о начале применения "экстраординарных мер" в связи с расчетным достижением потолка госдолга в 31,381 триллиона долларов. Белый дом требует от Конгресса поднять потолок без всяких условий. А Палата представителей, контролируемая республиканской оппозицией, увязывает этот шаг с урезанием бюджетных расходов. Между тем, глава американского минфина Джанет Йеллен предупреждала, что без решения по госдолгу правительство не сможет продолжать выполнять все свои обязательства, возможно, уже к 1 июня.
https://ria.ru/20230508/ekonomika-1870356226.html
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в мире, сша, джо байден, джанет йеллен, экономика
В мире, США, Джо Байден, Джанет Йеллен, Экономика
Переговоры по госдолгу США продвигаются, заявил Байден
Байден: переговоры по госдолгу США продвигаются, но еще не достигли критической точки
ВАШИНГТОН, 13 мая – РИА Новости. Переговоры между администрацией США и лидерами Конгресса по вопросу повышения потолка госдолга продвигаются, однако "еще не достигли критической точки", заявил в субботу американский лидер Джо Байден.
"Они продвигаются вперед, речь идет о настоящих обсуждениях", - сказал Байден в ходе краткой беседы с журналистами пула Белого дома. Он уклонился от ответа на вопрос о том, когда состоится его следующая встреча с лидерами Конгресса по данной проблеме.
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Глава государства дал понять, что переломный момент в этих дискуссиях еще не наступил. "Мы еще не достигли критической точки", - подчеркнул Байден.
На этой неделе Байден заявил, что возможный в случае провала переговоров по повышению потолка госдолга дефолт США обернется проблемами для всего мира. В таком случае экономика США "скатится в рецессию", а репутации Штатов "в мире будет нанесет чрезвычайный ущерб", предупреждал он.
Накануне стало известно, что запланированный на пятницу новый раунд дискуссий с участием Байдена и четырех лидеров Конгресса был отложен на следующую неделю. Новая дата встречи не называлась. Предполагается, что в течение выходных представители сторон продолжат проводить технические дискуссии. В Белом доме, комментируя ход переговоров администрации и Конгресса по проблеме госдолга, назвали последние встречи продуктивными.
Минфин США еще в январе уведомил конгресс о начале применения "экстраординарных мер" в связи с расчетным достижением потолка госдолга в 31,381 триллиона долларов. Белый дом требует от Конгресса поднять потолок без всяких условий. А Палата представителей, контролируемая республиканской оппозицией, увязывает этот шаг с урезанием бюджетных расходов. Между тем, глава американского минфина Джанет Йеллен
предупреждала, что без решения по госдолгу правительство не сможет продолжать выполнять все свои обязательства, возможно, уже к 1 июня.
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