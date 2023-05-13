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Украинские войска ведут обстрел центра Горловки
Украинские войска ведут обстрел центра Горловки - РИА Новости, 13.05.2023
Украинские войска ведут обстрел центра Горловки
Мэр Горловки Иван Приходько сообщил в Telegram-канале, что украинские войска обстреливают центр города, снаряды взрываются около здания администрации. РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T14:05
2023-05-13T14:05
2023-05-13T14:10
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
донецкая народная республика
донбасс
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ДОНЕЦК, 13 мая - РИА Новости. Мэр Горловки Иван Приходько сообщил в Telegram-канале, что украинские войска обстреливают центр города, снаряды взрываются около здания администрации.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, горловка, донецкая народная республика, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донбасс
Украинские войска ведут обстрел центра Горловки
Мэр Приходько: украинские снаряды взрываются около здания администрации города