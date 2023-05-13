https://ria.ru/20230513/gorlovka-1871504155.html

Украинские войска ведут обстрел центра Горловки

Украинские войска ведут обстрел центра Горловки - РИА Новости, 13.05.2023

Украинские войска ведут обстрел центра Горловки

Мэр Горловки Иван Приходько сообщил в Telegram-канале, что украинские войска обстреливают центр города, снаряды взрываются около здания администрации. РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T14:05

2023-05-13T14:05

2023-05-13T14:10

специальная военная операция на украине

происшествия

горловка

донецкая народная республика

донбасс

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ДОНЕЦК, 13 мая - РИА Новости. Мэр Горловки Иван Приходько сообщил в Telegram-канале, что украинские войска обстреливают центр города, снаряды взрываются около здания администрации.

горловка

донецкая народная республика

донбасс

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, горловка, донецкая народная республика, донбасс