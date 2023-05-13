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Украинские войска ведут обстрел центра Горловки - РИА Новости, 13.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:05 13.05.2023 (обновлено: 14:10 13.05.2023)
https://ria.ru/20230513/gorlovka-1871504155.html
Украинские войска ведут обстрел центра Горловки
Украинские войска ведут обстрел центра Горловки - РИА Новости, 13.05.2023
Украинские войска ведут обстрел центра Горловки
Мэр Горловки Иван Приходько сообщил в Telegram-канале, что украинские войска обстреливают центр города, снаряды взрываются около здания администрации. РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T14:05
2023-05-13T14:10
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
донецкая народная республика
донбасс
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ДОНЕЦК, 13 мая - РИА Новости. Мэр Горловки Иван Приходько сообщил в Telegram-канале, что украинские войска обстреливают центр города, снаряды взрываются около здания администрации.
горловка
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происшествия, горловка, донецкая народная республика, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донбасс
Украинские войска ведут обстрел центра Горловки

Мэр Приходько: украинские снаряды взрываются около здания администрации города

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Горловку
Стела на въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Стела на въезде в Горловку. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 13 мая - РИА Новости. Мэр Горловки Иван Приходько сообщил в Telegram-канале, что украинские войска обстреливают центр города, снаряды взрываются около здания администрации.
«
"Центр Горловки вновь под огнём украинских террористов. Снаряды врага разрываются около городской администрации", - написал Приходько.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
12 мая, 15:47
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 12.05.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонбасс
 
 
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