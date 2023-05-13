https://ria.ru/20230513/gorlovka-1871495098.html

Мирный житель получил ранения при обстреле Горловки украинскими войсками

Мирный житель получил ранения при обстреле Горловки украинскими войсками - РИА Новости, 13.05.2023

Мирный житель получил ранения при обстреле Горловки украинскими войсками

Мэр Горловки Иван Приходько сообщил в своем Telegram-канале, что при обстреле центра города ранен мирный житель. РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T12:53

2023-05-13T12:53

2023-05-13T12:54

специальная военная операция на украине

происшествия

горловка

иван приходько

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Мэр Горловки Иван Приходько сообщил в своем Telegram-канале, что при обстреле центра города ранен мирный житель. Ранее в субботу Приходько заявил, что выпущенные украинскими войсками снаряды разорвались на территории Богоявленского кафедрального собора, поврежден купол, зафиксированы "множественные повреждения сооружений".

https://ria.ru/20230512/spetsoperatsiya-1870975089.html

горловка

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

происшествия, горловка, иван приходько, вооруженные силы украины, донецкая народная республика