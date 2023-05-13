https://ria.ru/20230513/gorlovka-1871495098.html
Мирный житель получил ранения при обстреле Горловки украинскими войсками
Мирный житель получил ранения при обстреле Горловки украинскими войсками - РИА Новости, 13.05.2023
Мирный житель получил ранения при обстреле Горловки украинскими войсками
Мэр Горловки Иван Приходько сообщил в своем Telegram-канале, что при обстреле центра города ранен мирный житель. РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T12:53
2023-05-13T12:53
2023-05-13T12:54
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
иван приходько
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Мэр Горловки Иван Приходько сообщил в своем Telegram-канале, что при обстреле центра города ранен мирный житель. Ранее в субботу Приходько заявил, что выпущенные украинскими войсками снаряды разорвались на территории Богоявленского кафедрального собора, поврежден купол, зафиксированы "множественные повреждения сооружений".
https://ria.ru/20230512/spetsoperatsiya-1870975089.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, горловка, иван приходько, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
Мирный житель получил ранения при обстреле Горловки украинскими войсками
Мэр Приходько сообщил о ранении мирного жителя при обстреле Горловки украинскими войсками