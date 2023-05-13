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Мирный житель получил ранения при обстреле Горловки украинскими войсками - РИА Новости, 13.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:53 13.05.2023 (обновлено: 12:54 13.05.2023)
https://ria.ru/20230513/gorlovka-1871495098.html
Мирный житель получил ранения при обстреле Горловки украинскими войсками
Мирный житель получил ранения при обстреле Горловки украинскими войсками - РИА Новости, 13.05.2023
Мирный житель получил ранения при обстреле Горловки украинскими войсками
Мэр Горловки Иван Приходько сообщил в своем Telegram-канале, что при обстреле центра города ранен мирный житель. РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T12:53
2023-05-13T12:54
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
иван приходько
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Мэр Горловки Иван Приходько сообщил в своем Telegram-канале, что при обстреле центра города ранен мирный житель. Ранее в субботу Приходько заявил, что выпущенные украинскими войсками снаряды разорвались на территории Богоявленского кафедрального собора, поврежден купол, зафиксированы "множественные повреждения сооружений".
https://ria.ru/20230512/spetsoperatsiya-1870975089.html
горловка
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происшествия, горловка, иван приходько, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
Мирный житель получил ранения при обстреле Горловки украинскими войсками

Мэр Приходько сообщил о ранении мирного жителя при обстреле Горловки украинскими войсками

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в ДНР
Автомобиль скорой помощи в ДНР - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Мэр Горловки Иван Приходько сообщил в своем Telegram-канале, что при обстреле центра города ранен мирный житель.
«

"Вследствие обстрела центра Горловки со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ранен мирный горловчанин", - написал Приходько.

Ранее в субботу Приходько заявил, что выпущенные украинскими войсками снаряды разорвались на территории Богоявленского кафедрального собора, поврежден купол, зафиксированы "множественные повреждения сооружений".
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 12.05.2023
12 мая, 15:47
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияГорловкаИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная Республика
 
 
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