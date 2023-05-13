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Украинские войска обстреляли Богоявленский кафедральный собор в Горловке - РИА Новости, 13.05.2023
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Религия
 
11:53 13.05.2023 (обновлено: 12:52 13.05.2023)
https://ria.ru/20230513/gorlovka-1871486386.html
Украинские войска обстреляли Богоявленский кафедральный собор в Горловке
Украинские войска обстреляли Богоявленский кафедральный собор в Горловке - РИА Новости, 13.05.2023
Украинские войска обстреляли Богоявленский кафедральный собор в Горловке
Обстрел со стороны украинских войск повредил Богоявленский кафедральный собор в Горловке, сообщил в Telegram-канале мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T11:53
2023-05-13T12:52
религия
происшествия
горловка
иван приходько
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
донбасс
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Обстрел со стороны украинских войск повредил Богоявленский кафедральный собор в Горловке, сообщил в Telegram-канале мэр города Иван Приходько.По словам мэра, пострадавших, по предварительным данным, нет.ВСУ обстреливают территорию ДНР с раннего утра. По информации представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, огонь в основном ведется по Донецку и городу Ясиноватая. Горловку обстреливали дважды: в 10:40 украинские войска выпустили по Никитовскому району шесть снарядов калибра 152 миллиметра, а полчаса спустя — еще пять по Центрально-Городскому району.
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происшествия, горловка, иван приходько, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, донбасс
Религия, Происшествия, Горловка, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Донбасс
Украинские войска обстреляли Богоявленский кафедральный собор в Горловке

Мэр Приходько: украинский снаряд повредил купол Богоявленского собора в Горловке

© фото очевидцаПоследствия обстрела Горловки со стороны ВСУ
Последствия обстрела Горловки со стороны ВСУ
© фото очевидца
Последствия обстрела Горловки со стороны ВСУ
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Обстрел со стороны украинских войск повредил Богоявленский кафедральный собор в Горловке, сообщил в Telegram-канале мэр города Иван Приходько.
«

"Украинские неонацисты обстреляли центр Горловки. Вражеские снаряды разорвались на территории Богоявленского кафедрального собора. Поврежден купол собора, множественные повреждения сооружений", — написал он.

По словам мэра, пострадавших, по предварительным данным, нет.
ВСУ обстреливают территорию ДНР с раннего утра. По информации представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, огонь в основном ведется по Донецку и городу Ясиноватая. Горловку обстреливали дважды: в 10:40 украинские войска выпустили по Никитовскому району шесть снарядов калибра 152 миллиметра, а полчаса спустя — еще пять по Центрально-Городскому району.
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РелигияПроисшествияГорловкаИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаДонбасс
 
 
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