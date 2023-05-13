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Украинские войска обстреляли Богоявленский кафедральный собор в Горловке

Украинские войска обстреляли Богоявленский кафедральный собор в Горловке - РИА Новости, 13.05.2023

Украинские войска обстреляли Богоявленский кафедральный собор в Горловке

Обстрел со стороны украинских войск повредил Богоявленский кафедральный собор в Горловке, сообщил в Telegram-канале мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T11:53

2023-05-13T11:53

2023-05-13T12:52

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происшествия

горловка

иван приходько

вооруженные силы украины

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донбасс

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Обстрел со стороны украинских войск повредил Богоявленский кафедральный собор в Горловке, сообщил в Telegram-канале мэр города Иван Приходько.По словам мэра, пострадавших, по предварительным данным, нет.ВСУ обстреливают территорию ДНР с раннего утра. По информации представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, огонь в основном ведется по Донецку и городу Ясиноватая. Горловку обстреливали дважды: в 10:40 украинские войска выпустили по Никитовскому району шесть снарядов калибра 152 миллиметра, а полчаса спустя — еще пять по Центрально-Городскому району.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

происшествия, горловка, иван приходько, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, донбасс