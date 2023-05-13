https://ria.ru/20230513/gorlovka-1871486386.html
Украинские войска обстреляли Богоявленский кафедральный собор в Горловке
Украинские войска обстреляли Богоявленский кафедральный собор в Горловке - РИА Новости, 13.05.2023
Украинские войска обстреляли Богоявленский кафедральный собор в Горловке
Обстрел со стороны украинских войск повредил Богоявленский кафедральный собор в Горловке, сообщил в Telegram-канале мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T11:53
2023-05-13T11:53
2023-05-13T12:52
религия
происшествия
горловка
иван приходько
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0d/1871487398_0:342:960:882_1920x0_80_0_0_5f5decb2da7faa6c4182dfe63a1626aa.jpg
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Обстрел со стороны украинских войск повредил Богоявленский кафедральный собор в Горловке, сообщил в Telegram-канале мэр города Иван Приходько.По словам мэра, пострадавших, по предварительным данным, нет.ВСУ обстреливают территорию ДНР с раннего утра. По информации представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, огонь в основном ведется по Донецку и городу Ясиноватая. Горловку обстреливали дважды: в 10:40 украинские войска выпустили по Никитовскому району шесть снарядов калибра 152 миллиметра, а полчаса спустя — еще пять по Центрально-Городскому району.
горловка
донецкая народная республика
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0d/1871487398_0:128:960:848_1920x0_80_0_0_213e444b3bbe593ed933ebaa87b979ab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, горловка, иван приходько, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, донбасс
Религия, Происшествия, Горловка, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Донбасс
Украинские войска обстреляли Богоявленский кафедральный собор в Горловке
Мэр Приходько: украинский снаряд повредил купол Богоявленского собора в Горловке